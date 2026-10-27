Checo Pérez llega a la Ciudad de México para celebrar 300 Grandes Premios de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El piloto de Cadillac llega a este GP con la expectativa de obtener sus primeros puntos en la temporada 2026. (Néstor Hernández | Infobae México)

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Sergio Michel Pérez Mendoza, más conocido como Checo Pérez, engrandecerá su legado este fin de semana en la Ciudad de México al cumplir 300 Grandes Premios en la Fórmula 1. El tapatío entrará en un selecto grupo de pilotos que alcanzaron esa proeza en la Máxima Categoría del Deporte Motor.

En su temporada número 15 de la Fórmula Uno, Sergio Checo Pérez alcanzará una marca histórica de 300 carreras disputadas en el Gran Premio de la Ciudad de México, prevista para este domingo 1 de noviembre desde el autódromo Hermanos Rodríguez, el cual se localiza dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

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El piloto tapatío llega a la CDMX con un récord de 300 carreras dentro del máximo circuito del automovilismo internacional. (Néstor Hernández | Infobae México)

México, el circuito más complicado de su carrera

Durante la conferencia de prensa para los medios mexicanos, el piloto de Cadillac confesó que emocionado por llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez luego de un año de ausencia en la F1.

Sin embargo, recalcó la importancia de que se reconozca el valor de llegar a competir contra los mejores en los monoplazas y lo complicado que ha sido regresar a las pistas tras su salida de Red Bull Racing.

“Es importante, es un compromiso de los medios, los deportistas, empresarios, impulsar el deporte, dar las oportunidades correctas. Estás compitiendo con los mejores pilotos del mundo, con todos los presupuestos disponibles y, por ejemplo, ir a una categoría, llegas con una desventaja. Ellos ya conocen las pistas, tú no las conoces, ellos tienen 40 días de entrenamientos, tú solo tienes cuatro. Tenemos un hándicap muy grande que tenemos que cerrar.

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“Las oportunidades para los mexicanos son menos y las probabilidades de llegar a la F1 son mucho menores. Con todo lo que podamos apoyar a nuestros pilotos y deportistas hay que hacerlo. Esperemos que saquen ese carácter que deben de sacar cuando lo necesitan”.

El piloto Sergio Pérez asiste a una conferencia de prensa en México frente a diversos medios de comunicación. Durante el acto, el deportista responde a preguntas sentado en un escenario con un telón publicitario de patrocinadores.

La carrera 300 en México

Checo nunca se imaginó que un momento especial en su trayectoria lo celebraría junto a su público en la Ciudad de México y así lo compartió este martes 27 de octubre durante la conferencia de prensa habitual que se organiza en las instalaciones de Plaza Carso, en la capital del país.

Pérez Mendoza se codeará con las leyendas del automovilismo una vez confirmada su participación en su Gran Premio 300 en México. El piloto de Cadillac Fórmula One Team compartirá este registro con los campeones del mundo: Lewis Hamilton (Gran Bretaña), Michael Schumacher (Alemania), Sebastian Vettel (Alemania), Fernando Alonso (España), Jenson Button (Gran Bretaña), Kimi Räikkönen (Finlandia), además del corredor Rubens Barrichello (Brasil).

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El Ministro de Defensa aseguró volver con ciertas dudas a la Fórmula 1 después de un año fuera del asfalto. No obstante, tras varios meses de haber comenzado esta nueva experiencia con Cadillac F1, Checo subraya que “fue la mejor decisión volver” al Máximo Circuito para competir nuevamente en México y vivir una fiesta que no olvidará al cumplir 300 Grandes Premios.

“Mi regreso no solo se trataba de mí. Creció tanto el deporte en México que el compromiso era muy grande. Primero, con toda la afición que ha crecido muchísimo en los últimos años; segundo, por mi carrera. Como deportista es muy importante para mí cerrar mi carrera con broche de oro e irme cuando yo me quiera ir de la F1. Irme en un gran nivel es súper importante, no cuando estás cayendo, o cuando perdiste la motivación, o ya no estás dando tu cien por ciento, o llegó un piloto que lo hace mejor que tú. Mientras eso no pase, yo quiero cerrar mi carrera de la forma más exitosa”.

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Sergio Pérez construye una carrera llena de éxitos desde la temporada 2011 cuando recibió su primera oportunidad con la escudería Sauber. Posteriormente, su nombre destacó entre los competidores de la parrilla gracias a su pericia y habilidad frente al volante. Sus capacidades le otorgaron un asiento en: McLaren, Sahara Force India, Racing Point, Red Bull Racing y ahora en Cadillac Fórmula One Team.

Para el mexicano es importante responderle a toda la afición que lo ha acompañado durante toda su carrera. (Néstor Hernández | Infobae México)

Resultados de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México

Sergio Pérez Mendoza apunta seis resultados dentro de los diez primeros lugares de la parrilla. Entre sus mejores antecedentes en el Gran Premio de la Ciudad de México resaltan los podios del 2021 y 2022, finalizando en la tercera posición con la escudería Red Bull Racing.

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A continuación los resultados oficiales de Checo Pérez en la carrera oficial de la Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez:

2015: 8° lugar con Sahara Force India .

2016: 10° sitio con Sahara Force India .

2017: 7° escalón con Sahara Force India .

2018: abandono con Force India por problemas de frenos.

2019: 7° cupo con Racing Point .

2020: no se disputó el Gran Premio de México .

2021: 3° posición con Red Bull Racing .

2022: 3° posición con Red Bull Racing .

2023: abandono con Red Bull Racing tras un incidente en la primera vuelta.

2024: 17.º lugar con Red Bull Racing.

(Especial)

Gran Premio de México cumplirá 11 ediciones desde el regreso de la Fórmula 1 en el año 2015

La siguiente carrera de la temporada 2026 será en el Gran Premio de la Ciudad de México. Por undécima ocasión de esta tercera etapa el Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la carrera principal de la Fórmula Uno en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, donde Checo Pérez cumplirá 300 Grandes Premios y Andrea Kimi Antonelli se podría sconsolidar como campeón del mundo.

En su primera etapa en la capital del país, la F1 se desarrolló entre 1963 y 1970. México fue representado por Pedro Rodríguez y Moisés Solana. Además, la Magdalena Mixhuca reunió algunas de las principales figuras de la Fórmula Uno de la época, como los campeones mundiales: Jim Clark, Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill, Denny Hulme y Jackie Stewart

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La segunda se realizó entre 1986 a 1992. El regreso del Gran Premio de México concentró a figuras centrales de la Fórmula Uno, entre ellos los campeones del mundo: Alain Prost, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Keke Rosberg y Michael Schumacher. Tuvieron que pasar 23 años para volver a celebrar carreras de la Máxima Categoría en territorio nacional.

Desde 2015 la Fórmula Uno toma en cuenta el Gran Premio de la Ciudad de México en su calendario oficial. Únicamente dejó de competir en el 2020, cuando la carrera se canceló por la pandemia del Covid-19. Federico González Compeán, director del Gran Premio de la Ciudad de México,sostiene que la edición de este año será la antepenúltima bajo el contrato vigente, que concluye en 2028.

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Sin embargo, durante la inducción de Marco Tolama y Alfonso Toledano al Muro de Honor del Deporte Motor en México, aseguró que hablará con el presidente y director ejecutivo de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, para una probable renovación del vínculo que tiene actualmente con el Gran Circo.

“Es de todos los que hacemos posible este proyecto, que afortunadamente ha tenido muy buena acogida en el mundo y afortunadamente todavía tenemos Grandes Premios por delante”, declaró Federico González Compeán. “Como saben, tenemos el contrato de este año, nos quedan dos, pero yo creo que estaremos hablando ahora que en la visita de Stefano Domenicali y con las autoridades, con la Ciudad de México, que sin su apoyo esto también no sería posible”, señaló el director del México GP.

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