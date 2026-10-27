Una reunión de trabajo en Polanco terminó en doble asesinato: sentencian a dos hombres a 40 años de prisión por homicidio calificado

La Fiscalía capitalina obtuvo una sentencia de 40 años de prisión contra Atzin “N” y Moisés “N” por el asesinato de dos hombres durante una reunión de trabajo en Polanco, en diciembre de 2024. (Crédito: @FiscaliaCDMX)

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Dos hombres fueron condenados a 40 años de prisión cada uno por el asesinato de dos personas durante una reunión de trabajo en un domicilio de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Las víctimas, de 72 y 49 años, fueron golpeadas y estranguladas el 20 de diciembre de 2024.

Atzin “N” y Moisés “N” recibieron la sentencia por homicidio calificado, informó este martes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Un tercer implicado, identificado como Ricardo “N”, permanece en prisión preventiva mientras continúa su proceso penal.

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Los dos hombres asesinados fueron encontrados sin vida tres días después de la reunión, dentro de una camioneta estacionada en el inmueble. El hallazgo ocurrió luego de que un familiar solicitara ayuda porque había perdido comunicación con una de las víctimas.

Así reconstruyeron los asesinatos en Polanco

La investigación estableció que los tres implicados acudieron el 20 de diciembre de 2024 al domicilio de Polanco, donde habían acordado reunirse con las víctimas por motivos laborales. Durante el encuentro, los dos hombres fueron agredidos hasta morir.

Tras el hallazgo, agentes de la Policía de Investigación analizaron grabaciones de cámaras del C5 y de sistemas particulares, además de cruzar información digital y técnica. Estas diligencias permitieron reconstruir los desplazamientos de los presuntos responsables e identificar los vehículos que utilizaron.

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Con esos elementos, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra los tres señalados. Atzin “N” y Moisés “N” fueron detenidos el 10 de marzo de 2025 y vinculados a proceso cuatro días después.

El tercer implicado fue detenido en Estados Unidos

Ricardo “N” fue localizado en Estados Unidos, por lo que las autoridades mexicanas tramitaron una ficha roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para facilitar su búsqueda y captura.

Después de ser detenido por autoridades migratorias estadounidenses, fue deportado a México y entregado a la Fiscalía General de la República (FGR). Con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quedó a disposición de las autoridades capitalinas en Matamoros.

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Agentes de la Policía de Investigación ejecutaron la orden de aprehensión en su contra el 10 de abril de 2026. Posteriormente, fue vinculado a proceso y quedó bajo prisión preventiva.

A diferencia de Atzin “N” y Moisés “N”, quienes ya recibieron una sentencia condenatoria, Ricardo “N” continúa sujeto al procedimiento penal. Se le presume inocente mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.

Las indemnizaciones para las familias de las víctimas

Además de los 40 años de prisión para cada sentenciado, el tribunal ordenó el pago de 542 mil 850 pesos por concepto de indemnización por la muerte de cada víctima, así como 6 mil 514.20 pesos por gastos funerarios.

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