México

Persecución desata operativo de Marina en Guasave: hay dos civiles muertos

La persecución habría comenzado en Estación Bamoa y se extendió hasta Estación Capomas y otras comunidades rurales; autoridades no han confirmado el saldo

Un amplio operativo de fuerzas federales se desplegó en comunidades rurales de Guasave tras una persecución que habría comenzado en Estación Bamoa. (X @entreveredas)
Un amplio operativo de fuerzas federales se desplegó en comunidades rurales de Guasave tras una persecución que habría comenzado en Estación Bamoa. (X @entreveredas)
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Al menos dos civiles habrían muerto durante un presunto enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de Marina registrado la tarde del lunes 26 de octubre en las inmediaciones de Estación Capomas, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el incidente ocurrió después de una persecución que habría comenzado en la sindicatura de Estación Bamoa y que posteriormente se extendió por caminos rurales hacia Estación Capomas y comunidades cercanas a Siete Ejidos.

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Hasta el cierre de esta información, las autoridades navales no habían confirmado oficialmente la existencia de personas fallecidas, por lo que el saldo reportado permanece sin corroborar. Tampoco se había informado de manera oficial sobre detenidos o vehículos asegurados.

La identidad de los dos civiles que habrían perdido la vida tampoco había sido establecida públicamente.

Despliegue de fuerzas federales se extiende por Guasave

El operativo generó una amplia movilización de fuerzas de seguridad en comunidades rurales de Guasave y zonas limítrofes con los municipios de Salvador Alvarado y Sinaloa.

Elementos de la Marina, Ejército y fuerzas federales participaron en el despliegue registrado en la zona rural de Guasave. (X @entreveredas)
Elementos de la Marina, Ejército y fuerzas federales participaron en el despliegue registrado en la zona rural de Guasave. (X @entreveredas)

De manera extraoficial, se reportó la participación de más de 50 unidades terrestres, además de drones y aeronaves utilizadas para labores de vigilancia y búsqueda. Entre los recursos desplegados se mencionaron un helicóptero y una avioneta.

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La movilización se habría prolongado durante varias horas después de la persecución iniciada en Estación Bamoa.

También trascendió el aseguramiento de al menos dos vehículos, entre ellos una vagoneta Jeep de color negro. Sin embargo, al igual que el supuesto saldo de personas fallecidas, esta información no había sido confirmada por las autoridades al momento del reporte.

En las acciones presuntamente participaron elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, quienes realizaron recorridos y establecieron puntos de vigilancia en distintos sectores de la región.

Habitantes de las comunidades reportaron el paso de patrullas a alta velocidad por calles, caminos rurales y bordos de canales, además de la instalación de retenes y filtros de revisión en diferentes tramos.

1. De manera extraoficial se reportaron dos civiles muertos y dos vehículos asegurados durante el operativo; las autoridades no habían confirmado el saldo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
1. De manera extraoficial se reportaron dos civiles muertos y dos vehículos asegurados durante el operativo; las autoridades no habían confirmado el saldo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Algunos pobladores también señalaron que determinadas unidades oficiales circulaban con las luces apagadas durante los recorridos.

Vecinos permanecen en sus viviendas ante el operativo

Conforme avanzó la tarde y comenzó a caer la noche, habitantes de las localidades ubicadas en la zona donde se desarrolló el operativo optaron por permanecer en sus viviendas ante la incertidumbre provocada por el despliegue de las fuerzas federales.

La presencia de unidades terrestres y aeronaves se mantuvo en distintos puntos del corredor rural que conecta comunidades de Guasave con zonas de Salvador Alvarado y Sinaloa municipio.

Los reportes sobre un posible enfrentamiento armado y dos civiles fallecidos generaron expectativa entre los habitantes, aunque hasta el cierre de la información no existía un pronunciamiento oficial que confirmara que las muertes ocurrieron durante un enfrentamiento con elementos de la Marina.

Tampoco se había precisado si los vehículos presuntamente asegurados estaban relacionados directamente con la persecución o con el supuesto intercambio de disparos.

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
En el operativo presuntamente hubo intercambio de disparos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de información oficial mantenía sin esclarecer el resultado del operativo, mientras continuaban las acciones de seguridad en las comunidades rurales de la zona.

De confirmarse el fallecimiento de los dos civiles, las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes, así como determinar si efectivamente se registró un enfrentamiento armado con elementos navales.

Por ahora, el saldo de dos personas fallecidas y dos vehículos asegurados permanece como información extraoficial, a la espera de que las corporaciones participantes emitan un reporte sobre el operativo desplegado en Guasave.

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