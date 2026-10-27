Los empaquetaban y vendían en Edomex: aseguran 6 toneladas de cigarros falsos que almacenaban en bodegas de la colonia Morelos

Foto: Gabinete de Seguridad

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Autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron 6 toneladas de cigarros apócrifos en un operativo realizado en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de una investigación que derivó en cuatro cateos en inmuebles donde los almacenaban para su posterior comercialización.

La movilización de los agentes derivó de una investigación en la que dieron seguimiento a la venta de cigarros apócrifos en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde aseguraron máquinas para la elaboración, confección, empaquetado y distribución de cigarros.

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El seguimiento posterior permitió identificar cuatro inmuebles utilizados para almacenar cigarros destinados a su distribución final. Con esa información, un juez de control otorgó las órdenes de cateo correspondientes para intervenir cuatro domicilios.

Foto: Gabinete de Seguridad

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes tras obtener las órdenes de cateo se movilizaron a la colonia Morelos.

Tras la acción, los agentes localizaron 236 y 311 cajas de cigarros, que en total dieron un peso de 6 toneladas. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes. En tanto, los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras avanzan las diligencias.

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Antecedente: más de cinco millones de cigarros decomisados en el AICM

El combate a los cigarros apócrifos y de contrabando ha registrado otros operativos en México durante el último año. En septiembre, autoridades federales aseguraron más de 5 millones de cigarros procedentes de Singapur en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La mercancía, que pesaba más de 9 toneladas, había sido declarada falsamente como bocinas y básculas eléctricas.

Nueve toneladas de cigarros fueron decomisadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México provenientes de Singapur Foto: Gabinete de Seguridad

En ese operativo participaron la Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la SSPC y la FGR, que detectaron inconsistencias entre lo asentado en la guía aérea y el contenido real de dos embarques internacionales. Para ello combinaron inteligencia aduanera, revisión documental, inspección con Rayos X y verificación física de la carga con el apoyo de un binomio canino.

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El primer cargamento, integrado por 320 cajas colocadas en 20 pallets, contenía 3 millones 830 mil cigarros de la marca Pall Mall, con un peso de 6 mil 440 kilos.

Por su parte, el segundo embarque, compuesto por 134 cajas en nueve pallets, sumó un millón 608 mil cigarros de la misma marca, con dos mil 720 kilos adicionales.

Los cigarros habían sido declarados como bocinas de formna errónea, investigan el motivo y la calidfad de la mercancía Foto: Gabinete de seguridad

Las instituciones participantes señalaron entonces que ese tipo de acciones buscaba fortalecer los mecanismos de control del comercio exterior y proteger la recaudación federal, la economía formal y la salud de la población. La mercancía quedó bajo resguardo de la autoridad aduanera mientras se determinaba su situación jurídica.

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Otro decomiso reciente: casi 5.8 millones de cigarros desde Singapur y Sri Lanka

Los operativos contra el contrabando de tabaco en el AICM también incluyeron, en agosto, el aseguramiento de casi 5.8 millones de cigarros apócrifos provenientes de Singapur y Sri Lanka. La acción involucró a la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Marina y el Gabinete de Seguridad.

En esa ocasión se retuvieron cuatro embarques con un peso aproximado de 8 mil 525 kilogramos, distribuidos en 484 cajas y 24 pallets, cada uno amparado por una guía aérea distinta y con diferentes empresas vendedoras e importadoras registradas en la documentación.

Autoridades frenan ingreso de millones de cigarros apócrifos provenientes desde Asia en el aeropuerto de la Ciudad de México. Crédito: Marina

Las autoridades detectaron la mercancía mediante inteligencia aduanera, gestión de riesgos y tecnología de inspección no intrusiva, sin necesidad de abrir físicamente los cargamentos.

Desde septiembre de 2025, la Aduana del AICM ha acumulado más de 153 toneladas de cigarros ilícitos asegurados, según datos de la Marina difundidos en junio de 2026. Un estudio del Colegio de México señala que uno de cada cinco cigarros que se consumen en el país es ilegal, con pérdidas fiscales estimadas en más de 13 mil millones de pesos al año.

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