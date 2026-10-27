México

Los empaquetaban y vendían en Edomex: aseguran 6 toneladas de cigarros falsos que almacenaban en bodegas de la colonia Morelos

Fuerzas Federales irrumpieron cuatro inmuebles de la Ciudad de México donde se encontraban los cigarros apócrifos

Decomiso cigarros apócrifos en CDMX
Foto: Gabinete de Seguridad
Guardar

Autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron 6 toneladas de cigarros apócrifos en un operativo realizado en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de una investigación que derivó en cuatro cateos en inmuebles donde los almacenaban para su posterior comercialización.

La movilización de los agentes derivó de una investigación en la que dieron seguimiento a la venta de cigarros apócrifos en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde aseguraron máquinas para la elaboración, confección, empaquetado y distribución de cigarros.

PUBLICIDAD

El seguimiento posterior permitió identificar cuatro inmuebles utilizados para almacenar cigarros destinados a su distribución final. Con esa información, un juez de control otorgó las órdenes de cateo correspondientes para intervenir cuatro domicilios.

Decomiso de cigarros apócrifos CDMX
Foto: Gabinete de Seguridad

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes tras obtener las órdenes de cateo se movilizaron a la colonia Morelos.

Tras la acción, los agentes localizaron 236 y 311 cajas de cigarros, que en total dieron un peso de 6 toneladas. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes. En tanto, los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras avanzan las diligencias.

PUBLICIDAD

Antecedente: más de cinco millones de cigarros decomisados en el AICM

El combate a los cigarros apócrifos y de contrabando ha registrado otros operativos en México durante el último año. En septiembre, autoridades federales aseguraron más de 5 millones de cigarros procedentes de Singapur en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La mercancía, que pesaba más de 9 toneladas, había sido declarada falsamente como bocinas y básculas eléctricas.

Nueve toneladas de cigarros fueron decomisadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México provenientes de Singapur Foto: Gabinete de Seguridad
Nueve toneladas de cigarros fueron decomisadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México provenientes de Singapur Foto: Gabinete de Seguridad

En ese operativo participaron la Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la SSPC y la FGR, que detectaron inconsistencias entre lo asentado en la guía aérea y el contenido real de dos embarques internacionales. Para ello combinaron inteligencia aduanera, revisión documental, inspección con Rayos X y verificación física de la carga con el apoyo de un binomio canino.

El primer cargamento, integrado por 320 cajas colocadas en 20 pallets, contenía 3 millones 830 mil cigarros de la marca Pall Mall, con un peso de 6 mil 440 kilos.

Por su parte, el segundo embarque, compuesto por 134 cajas en nueve pallets, sumó un millón 608 mil cigarros de la misma marca, con dos mil 720 kilos adicionales.

Los cigarros habían sido declarados como bocinas de formna errónea, investigan el motivo y la calidfad de la mercancía Foto: Gabinete de seguridad
Los cigarros habían sido declarados como bocinas de formna errónea, investigan el motivo y la calidfad de la mercancía Foto: Gabinete de seguridad

Las instituciones participantes señalaron entonces que ese tipo de acciones buscaba fortalecer los mecanismos de control del comercio exterior y proteger la recaudación federal, la economía formal y la salud de la población. La mercancía quedó bajo resguardo de la autoridad aduanera mientras se determinaba su situación jurídica.

Otro decomiso reciente: casi 5.8 millones de cigarros desde Singapur y Sri Lanka

Los operativos contra el contrabando de tabaco en el AICM también incluyeron, en agosto, el aseguramiento de casi 5.8 millones de cigarros apócrifos provenientes de Singapur y Sri Lanka. La acción involucró a la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Marina y el Gabinete de Seguridad.

En esa ocasión se retuvieron cuatro embarques con un peso aproximado de 8 mil 525 kilogramos, distribuidos en 484 cajas y 24 pallets, cada uno amparado por una guía aérea distinta y con diferentes empresas vendedoras e importadoras registradas en la documentación.

Autoridades frenan ingreso de millones de cigarros apócrifos provenientes desde Asia en el aeropuerto de la Ciudad de México. Crédito: Marina
Autoridades frenan ingreso de millones de cigarros apócrifos provenientes desde Asia en el aeropuerto de la Ciudad de México. Crédito: Marina

Las autoridades detectaron la mercancía mediante inteligencia aduanera, gestión de riesgos y tecnología de inspección no intrusiva, sin necesidad de abrir físicamente los cargamentos.

Desde septiembre de 2025, la Aduana del AICM ha acumulado más de 153 toneladas de cigarros ilícitos asegurados, según datos de la Marina difundidos en junio de 2026. Un estudio del Colegio de México señala que uno de cada cinco cigarros que se consumen en el país es ilegal, con pérdidas fiscales estimadas en más de 13 mil millones de pesos al año.

Temas Relacionados

Cigarros apócrifosEdomexCDMXcoloniaMorelosdecomisoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Canelo vs Mbilli: este es el horario oficial para la pelea del tapatío en Riad, Arabia Saudita, por el título del mundo

El mexicano tendrá la oportunidad de recuperar el cinturón que perdió el año pasado junto a los títulos de la AMB, OMB y FIB

Canelo vs Mbilli: este es el horario oficial para la pelea del tapatío en Riad, Arabia Saudita, por el título del mundo

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de octubre: preparativos para el Día de Muertos en CDMX provoca caos en Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de octubre: preparativos para el Día de Muertos en CDMX provoca caos en Reforma

Florida desmantela una red del Cartel de Sinaloa que traficó cocaína en Tampa Bay durante cinco años

La fiscalía estatal presentó cargos contra 12 acusados tras una pesquisa que rastreó envíos desde la frontera mexicana hasta el condado de Pinellas

Florida desmantela una red del Cartel de Sinaloa que traficó cocaína en Tampa Bay durante cinco años

El FBI busca al mexicano Miguel Ángel alias “Cara Gorda” por el asesinato de su esposa en Filadelfia: hay recompensa por él

Su pareja, Ivelisse Lugo, desapareció el sábado 26 de octubre 2024, posteriormente fue ehallada sin vidfa, las autoridades ofrecen 25 mil dólares por datos que lleven al arresto

El FBI busca al mexicano Miguel Ángel alias “Cara Gorda” por el asesinato de su esposa en Filadelfia: hay recompensa por él

Latin Grammy 2026: Cristian Castro y Grupo Frontera, entre los mexicanos que estarán presentes

La gala reunirá distintas generaciones de la música latina en Las Vegas, con nuevas presentaciones, figuras nominadas y un tributo al centenario de una leyenda de la canción ranchera

Latin Grammy 2026: Cristian Castro y Grupo Frontera, entre los mexicanos que estarán presentes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zapopan, refugio del crimen organizado: 12 objetivos prioritarios han sido detenidos en nueve meses

Zapopan, refugio del crimen organizado: 12 objetivos prioritarios han sido detenidos en nueve meses

Los Rusos tras la captura de El Isra: las investigaciones por desapariciones y ataques contra policías que siguen abiertas

Persecución desata operativo de Marina en Guasave: hay dos civiles muertos

Cambian estrategia en Sinaloa: Sheinbaum ordena a mandos de las Fuerzas Armadas visitar el estado para un informe de seguridad

Penal de Mazatlán sigue en medio de la violencia tras riña de Los Chapitos que dejó 12 muertos: desaparece José Luis Vega, doctor de la prisión

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2026: Cristian Castro y Grupo Frontera, entre los mexicanos que estarán presentes

Latin Grammy 2026: Cristian Castro y Grupo Frontera, entre los mexicanos que estarán presentes

Allison, Sekta Core, Out Of Control Army darán conciertos gratuitos en el Festival Internacional Las Cuatro Casas, cerca de CDMX

Ari Gameplays mantiene completo silencio tras la muerte de El Komanche: fans se dicen preocupados por la influencer

Temblor hoy 27 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.6 en Chiapas

Rubius despide a El Komanche con triste mensaje: “La vida no siempre fue justa contigo”

DEPORTES

Checo Pérez sorprende con su casco para el GP de México 2026 de la F1: Quetzalcóatl y el número 300 destacan en su diseño

Checo Pérez sorprende con su casco para el GP de México 2026 de la F1: Quetzalcóatl y el número 300 destacan en su diseño

Checo Pérez llega a la Ciudad de México para celebrar 300 Grandes Premios de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La vez que Checo Pérez abandonó el GP de México tras un choque: el día que el Autódromo Hermanos Rodríguez quedó en silencio

Canelo vs Mbilli: este es el horario oficial para la pelea del tapatío en Riad, Arabia Saudita, por el título del mundo

Sheinbaum felicita a Charlyn Corral por coronarse como mejor delantera del mundo en el Balón de Oro: “Es un orgullo para México”