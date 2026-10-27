México

Zapopan, refugio del crimen organizado: 12 objetivos prioritarios han sido detenidos en nueve meses

Las capturas incluyen presuntos operadores financieros del CJNG, integrantes de Los Beltrán Leyva, extorsionadores, un exmarino ligado al huachicol fiscal y un ciudadano estadounidense requerido por una corte de California

Dibujo de hombres con traje esposados, agentes con chalecos tácticos, carpetas de expedientes, válvulas de tuberías y planos de túneles.
Zapopan se ha convertido en escenario de múltiples operativos contra objetivos prioritarios relacionados con organizaciones criminales durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Zapopan se ha convertido durante 2026 en uno de los principales puntos de captura de objetivos prioritarios relacionados con organizaciones criminales, con al menos 12 personas detenidas en los primeros nueve meses del año y hasta octubre.

Los perfiles identificados por autoridades incluyen presuntos integrantes y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), miembros de estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa y Los Beltrán Leyva, además de personas investigadas por extorsión, lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, homicidio y contrabando de hidrocarburos.

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La lista también incluye a un ciudadano estadounidense requerido en California por delitos graves y a un exintegrante de la Secretaría de Marina señalado por presuntas operaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

Financieros y operadores del CJNG

Uno de los primeros perfiles capturados en Zapopan durante el año fue José Carlos Orozco Herrera, “El Charly”, detenido en febrero. De acuerdo con los reportes oficiales, era señalado como presunto administrador financiero del CJNG, organización fundada por el fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Las autoridades lo acusaron de administrar recursos económicos y participar en el blanqueo de dinero obtenido presuntamente de actividades ilícitas.

El Güero Conta detenido en Jalisco
César Alejandro Villaseñor Olivares, “El Güero Conta”, fue detenido el 27 de abril. Foto: Ejército Mexicano

Otro presunto operador financiero capturado en el municipio fue César Alejandro Villaseñor Olivares, “El Güero Conta”, detenido el 27 de abril. Era identificado como operador de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los mandos del CJNG.

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Según las investigaciones, Villaseñor Olivares habría utilizado empresas fachada para lavar dinero. Al momento de su captura también fue señalado por presunta portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de metanfetaminas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En septiembre fue detenido Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, “El Baldo”, señalado como presunto generador de violencia en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima. Las autoridades lo relacionan principalmente con extorsiones contra integrantes del sector ganadero y con investigaciones por homicidio.

Días después, el 9 de septiembre, cayó Alexis Jesús Medina García, “El Brilloso”, investigado por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Las autoridades lo ubican como supuesto integrante del CJNG con zona de influencia en Michoacán.

De Los Beltrán Leyva al huachicol fiscal

El 11 de septiembre, agentes detuvieron en la colonia Paseos Universidad a Ángel Guerrero Carrillo, “El Canguro”, relacionado con una facción de Los Beltrán Leyva vinculada con Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

Objetivos prioritarios capturados en Zapopan — 2026

Haz clic en cada tarjeta para ver el detalle del caso

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DETENCIONES 2026
9
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ORGANIZACIONES

De acuerdo con los reportes, Guerrero Carrillo habría desempeñado funciones de logística internacional para coordinar envíos de metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos.

El 17 de septiembre fueron capturados Mario Iván Policarpo Valenzuela, “El Fiera”, y Juvenal García González, “El Coreano”, señalados como presuntos integrantes de una estructura dedicada a la extorsión, principalmente en Tabasco. Ambos fueron relacionados con cobro de cuotas, amenazas contra productores y extorsiones a negocios del sector cárnico.

En octubre, uno de los casos que llamó la atención fue el de Miguel Ángel Solano Ruiz, “Capitán Sol”, exintegrante de la Marina detenido en el fraccionamiento Villa Verona.

Las autoridades lo señalan como presunto coordinador logístico de una red investigada por huachicol fiscal. Según los reportes, habría facilitado descargas de hidrocarburos en puertos del Golfo de México y coordinado presuntos pagos a funcionarios portuarios para evadir controles e impuestos.

Otro objetivo relacionado con el CJNG fue Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, detenido el 5 de octubre. Las autoridades lo identifican como operador de alto rango de la organización, con presencia en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Jalisco. Se le atribuyen actividades relacionadas con tráfico de drogas y armas, extorsión, lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos.

Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, fue detenido el 5 de octubre; pertenece al CJNG. (X @OHarfuch)
Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, fue detenido el 5 de octubre; pertenece al CJNG. (X @OHarfuch)

Túneles, homicidios y un fugitivo buscado en California

El 16 de octubre fue detenido Luis Manuel “N”, “El Ingeniero”, señalado como integrante del CJNG y presunto responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, particularmente en la frontera de Tijuana con San Diego.

Tres días después, el 19 de octubre, autoridades capturaron en un hospital privado de Zapopan a Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco” o “Kike”, señalado como operador criminal en Tijuana. Era requerido por investigaciones por homicidio calificado, asociación delictuosa y agresiones contra policías, además de estar relacionado con indagatorias por tráfico de personas.

El caso más reciente ocurrió el 23 de octubre, cuando fuerzas estatales y federales capturaron en Zapopan a Miguel Casillas, ciudadano estadounidense de 36 años conocido como “Compa Mike 517”.

El hombre era requerido por una corte de San Diego, California, por acusaciones relacionadas con homicidio, tentativa de homicidio y delitos federales contra la salud.

La concentración de estas detenciones en Zapopan ocurre en un estado con una larga relación con el crimen organizado. Durante la década de 1980, Guadalajara fue uno de los principales centros de operación del Cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo y relacionado con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”.

El Nenuco, detenido el pasado 19 de octubre en Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad
El Nenuco, detenido el pasado 19 de octubre en Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad

Décadas después, Jalisco también se convirtió en territorio de residencia y operación de integrantes de otras organizaciones y sus familias. Los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán —Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López— mantuvieron vínculos con la entidad.

En 2016, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán fueron secuestrados mientras cenaban en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta.

La sucesión de capturas durante 2026 vuelve a colocar a Zapopan y la zona metropolitana de Guadalajara como un punto estratégico para las redes criminales, pero también como escenario recurrente de operaciones federales contra estructuras con presencia nacional e internacional.

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