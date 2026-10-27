Latin Grammy 2026: Cristian Castro y Grupo Frontera, entre los mexicanos que estarán presentes

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La música mexicana tendrá una presencia destacada en la 27.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY, que prepara una noche de actuaciones con artistas de diferentes géneros y generaciones. Cristian Castro, Camila Fernández, Reik, Grupo Frontera, Sofía Reyes y The Warning figuran entre los nombres anunciados por la Academia Latina de la Grabación, que amplió la lista de intérpretes para la ceremonia de 2026.

El anuncio también incluye a Feid, Luis Figueroa, Fonseca, Milo J, Niña Pastori y Yami Safdie, en una programación que combina pop, música regional mexicana, rock, ritmos tropicales y propuestas urbanas. La variedad de estilos anticipa un espectáculo en el que distintas expresiones de la música en español compartirán escenario ante el público internacional.

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Sin embargo, uno de los momentos centrales de la gala estará dedicado a José Alfredo Jiménez, figura fundamental de la canción ranchera. El homenaje se realizará en el centenario de su natalicio y buscará celebrar la vigencia de una obra que ha trascendido generaciones y fronteras. La participación de artistas de distintas épocas permitirá recordar el legado del compositor, cuyas canciones siguen vinculadas con la identidad musical de México.

José Alfredo Jiménez tendrá un homenaje especial en la gala

(Foto: INAH)

El tributo al llamado “Rey de la Canción Ranchera” será uno de los segmentos con mayor significado para la música mexicana dentro de la ceremonia. La propuesta busca recuperar temas emblemáticos de su repertorio y mostrar cómo su legado continúa presente en la cultura popular, décadas después de su muerte.

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La producción musical estará a cargo de Edgar Barrera, quien encabeza las nominaciones de esta edición con 10 candidaturas. Entre ellas destacan las correspondientes a Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, además de tres postulaciones a Mejor Canción Regional Mexicana por “Ese hombre es malo”, “No capea” y “Ojitos bellos”.

Las nominaciones que acompañan a los artistas mexicanos

Las mexicanas han conquistado a público nacional e internacional. (Instagram/ @thewarningrockband)

Entre las figuras anunciadas, Camila Fernández llega con una candidatura a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández. Grupo Frontera, por su parte, compite en Mejor Álbum de Música Norteña con Lo que me falta por llorar. Además, Adelaido “Payo” Solís III, integrante de la agrupación, está nominado como compositor de “No capea”, tema interpretado por Grupo Frontera junto a Xavi, en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana.

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Cristian Castro también figura en la competencia a través de “Osadía”, nominada a Mejor Canción Regional Mexicana y compuesta por Eden Muñoz. En el terreno del pop, Reik y Yami Safdie disputan Mejor Álbum de Pop Tradicional con TQ+ y Querida yo, respectivamente. Sofía Reyes comparte con Luísa Sonza una nominación a Mejor Interpretación de Reggaeton por “Uñas afiladas”, mientras The Warning tiene crédito de composición en “Ego”, candidata a Mejor Canción de Rock.

Fecha, sede y transmisión de los Latin Grammy 2026

El cantante Cristian Castro posa con un traje negro de saco cruzado y una flor roja antes de su presentación en la gala de los premios Latin Grammy 2026.

La ceremonia se celebrará el jueves 12 de noviembre en Las Vegas. De acuerdo con el anuncio de la Academia Latina de la Grabación, la transmisión televisada durará tres horas y comenzará a las 8 p. m., hora del Este y del Pacífico, y a las 7 p. m., hora del centro de Estados Unidos, a través de Univision.

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Antes de la gala principal se emitirá una antesala de una hora, programada para las 7 p. m., hora del Este y del Pacífico, y las 6 p. m., hora del centro. Roselyn Sánchez regresará como presentadora del espectáculo, después de participar anteriormente en esta función. La actriz y productora también cuenta con una trayectoria vinculada a los Latin GRAMMY.