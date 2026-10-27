Ari Gameplays mantiene completo silencio tras la muerte de El Komanche: fans se dicen preocupados por la influencer

Fans de Ari Gameplays están alarmados por su bienestar tras la muerte de El Komanche: muestran mensajes (Intagram/@elkomanche)

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Ari Gameplays mantiene silencio en redes sociales tras el hallazgo sin vida de Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, este 25 de octubre en Monterrey, Nuevo León.

La ausencia de publicaciones de la influencer ocurre mientras seguidores expresan preocupación por su estado emocional, debido a la amistad pública que ambos mantuvieron durante años y a un video que volvió a circular tras los primeros reportes del caso.

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Las autoridades de Nuevo León informaron de manera preliminar que el creador de contenido fue localizado sin vida en un domicilio de Monterrey. El caso permanece bajo investigación y la causa definitiva depende de los resultados de la autopsia de ley.

La tarjeta informativa inicial señala que en el lugar no se detectaron huellas de violencia física. Las primeras indagatorias apuntan a un probable suicidio por suspensión, aunque esa línea no ha sido confirmada de manera definitiva por la Fiscalía.

Carlos Mauricio Gómez fue localizado sin vida el 25 de octubre en Monterrey

La muerte de El Komanche, de 30 años, provoca reacciones entre creadores de contenido, seguidores y personas cercanas al streamer salvadoreño. Su nombre se volvió tendencia en distintas plataformas desde que comenzaron a difundirse los reportes sobre el hallazgo.

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La comunidad del streaming recuperó videos, transmisiones y mensajes que compartió con otros creadores. Entre los contenidos que adquirieron mayor circulación aparece una llamada nocturna con Ari Gameplays, cuyo nombre real es Abril Abdamari Garza Alonso.

El fragmento pertenece a una transmisión difundida en la página oficial de Facebook de Komanche el 25 de diciembre de 2025. En ese momento, el streamer observa que Ari había comenzado un directo cerca de la madrugada y decide llamarla.

Streamers se despiden de El Komanche: Alana Flores encabeza con fuerte mensaje en contra de la difamación y el acoso (Instagram/ El Komanche)

“¿Por qué Ari Gameplays prendió directo hace diecisiete minutos si son las una de la madrugada? What the fuck? Le voy a hablar”, comenta Komanche antes de marcarle. Cuando ella contesta, él comienza a pedir ayuda de forma insistente.

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Ari reacciona alarmada y trata de averiguar qué ocurre. “Amigo, me asustas. ¿Qué pasó?”, le responde mientras continúa su transmisión. También pregunta si puede detener el directo ante lo que parecía una emergencia.

La tensión termina cuando Komanche se ríe y admite que se trataba de una broma. Ari le reclama por el susto, pero después le expresa el afecto que tenía por él: “Sabes que si te pasa algo, me pasa algo a mí, ¿no?”.

Komanche responde: “No, sí, yo sé. Te quiero mucho. Te quiero mucho”. El intercambio volvió a circular en redes sociales después de que se conocieron los primeros reportes sobre el fallecimiento del creador.

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Ari Gameplays no ha publicado mensajes tras los reportes sobre El Komanche

La falta de una reacción pública de Ari Gameplays generó una oleada de comentarios en sus publicaciones recientes. Usuarios le escriben para preguntarle cómo se encuentra y para pedirle que no se sienta obligada a hablar antes de estar lista.

“Estás bien, nadie sabe nada de ti”, escribió una usuaria. Otro mensaje cuestiona: “¿Qué está pasando con esta niña? Queremos saber cómo está”.

Algunos seguidores señalan que Ari no había publicado en sus perfiles desde antes de la muerte de Komanche. Esa ausencia llevó a parte de su comunidad a interpretar el silencio como una posible señal de que atraviesa un momento personal difícil.

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“El luto es personal y cada persona sabe cómo vivirlo”, escribió otro usuario. Los mensajes también piden evitar exigencias hacia la streamer y respetar su decisión de mantenerse fuera de las transmisiones por ahora.

La preocupación se concentra en la cercanía que ambos mostraban en línea. Ari y Komanche compartieron llamadas, bromas y apariciones en transmisiones, donde se referían uno al otro con confianza y un tono de amistad constante.

La hermana de Ari, la creadora Ama Blitz, sí publicó una despedida para Komanche. Su mensaje fue retomado por seguidores que también dejaron palabras de apoyo en las redes de Ari.

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Una publicación de El Komanche del 19 de octubre generó especulaciones

Ari Gameplays no ha publicado mensajes tras los reportes sobre El Komanche

Tras la difusión de la noticia, usuarios recuperaron una publicación que Komanche compartió en X el 19 de octubre de 2026. “Los días simplemente no mejoran”, escribió el streamer.

El mensaje provocó interpretaciones entre sus seguidores, aunque por sí solo no permite establecer una relación con el fallecimiento ni determinar qué ocurría en su vida en ese momento.

Compañeros de la industria y su representante, Byron Reyes, recordaron que el creador enfrentaba problemas de salud mental. También hicieron llamados para detener el hostigamiento y las campañas de odio que, según señalaron, recibió en semanas previas.

Las autoridades no han informado si esas circunstancias forman parte de la investigación. La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias y espera los resultados periciales para establecer la causa de muerte.

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El último fragmento de la llamada con Ari Gameplays muestra a ambos de nuevo en tono de broma. “Eres un baboso. No manches, yo ya soy anciana. A mí ya no me haces bromas que yo me asusto”, le dice ella después de descubrir que no había una emergencia.