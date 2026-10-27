México

Conejos y mascotas causan furor en concurso viral de disfraces de Chalco: así puedes votar por tu favorito

Los animalitos fueron disfrazados de personajes como ‘Nesquik’ o el de ‘Alicia en el País de las Maravillas’

concurso disfraces mascotas
(Facebook/Exotizoo)
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Una veterinaria de animales exóticos organizó un concurso de disfraces, conejos y otras mascotas en Chalco, donde la foto con más reacciones en Facebook obtiene premios de atención veterinaria, vacunación, alimento y accesorios durante la temporada de Halloween.

La convocatoria invita a las familias a preparar el look de sus animalitos de compañía y enviar una fotografía para competir por votos. La dinámica deja en manos del público la elección de los ganadores.

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La competencia no requiere una pasarela ni un jurado presencial. Cada participante debe mandar una foto de su mascota caracterizada y esperar a que sea publicada en la página de Facebook de la veterinaria.

Las reacciones en Facebook definen a los ganadores del concurso

La mecánica es directa: Exotizoo recibe las fotos por Messenger o WhatsApp, las publica en Facebook y gana cada categoría la imagen que reúna más reacciones.

Quienes quieran participar deben enviar la fotografía de su animalito con disfraz por mensaje directo en la cuenta de Facebook @Exotizoo.

La convocatoria no establece una fecha límite de registro ni un día para anunciar a los ganadores. Por ello, las personas interesadas deben revisar las publicaciones de la veterinaria y pedir información sobre el cierre de recepción de imágenes.

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concurso disfraces mascotas
(Facebook/Exotizoo)

¿Cómo votar?

Para votar, el público tendrá que localizar las fotografías participantes en la página de Facebook de Exotizoo y dejar una reacción en la imagen de su favorito. Cada interacción cuenta para definir qué mascota se queda con los premios.

El concurso abre la puerta a disfraces inspirados en Halloween. Un conejo con capa, sombrero de bruja, moño naranja o accesorios de calabaza puede aparecer entre las opciones, siempre que la caracterización permita que el animal esté cómodo.

Las mascotas suelen convertirse en parte de las celebraciones de octubre. Esta vez, los conejos, cuyos gestos y orejas llaman la atención en fotografías, tendrán la oportunidad de competir junto con otros animalitos de compañía.

Disfraces de calabaza, Nesquik y el Conejo Blanco derriten a usuarios: “Ya que ganen todos”

Los disfraces tiernos se convierten en uno de los elementos que más llama la atención entre las publicaciones del concurso. Hay conejitos caracterizados como calabazas, el personaje de Nesquik y el Conejo Blanco de Alicia en el país de las maravillas.

Las fotografías provocan una cadena de reacciones y comentarios entre quienes siguen la dinámica de Exotizoo. “Ya párenle al concurso, no puedo estarle dando me encanta a todoooos”, escribió Paulina Huerta ante las imágenes de los participantes.

concurso disfraces chalco
(Facebook)

Otros usuarios pidieron que todos recibieran un premio. “Ya que ganen todos”, comentó Paola, mientras Sandy CGonzalez dejó un mensaje para uno de los conejitos: “Te amo conejo blanco”.

Los atuendos también reciben mensajes como “Qué bellooooo disfraz”, “Que tierno bebé” y “Awww, que bonito bebecito”. La competencia se define por reacciones, pero los comentarios dejan claro que elegir a un solo favorito no será sencillo.

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