México

Rubius despide a El Komanche con triste mensaje: “La vida no siempre fue justa contigo”

Una publicación en Instagram reúne recuerdos del youtuber sobre su amistad junto a Carlos Mauricio Gómez

rubius el komanche
(Instagram)
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Rubius despidió a Komanche tras la muerte del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, reportada este domingo en Monterrey, Nuevo León. El creador español recordó las risas y proyectos que compartieron, mientras la comunidad hispanohablante exige prudencia ante las versiones sobre el caso.

Komanche tenía 30 años y era una de las figuras conocidas del streaming en español. Reunía 1.7 millones de seguidores en Twitch y 886,000 en Instagram.

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El creador salvadoreño construyó parte de su carrera junto a nombres como AuronPlay, Ibai Llanos y El Rubius. También fue coorganizador de los Squid Craft Games, la competencia de Minecraft inspirada en El juego del calamar que reunió a algunos de los streamers más seguidos del mundo hispanohablante.

El Rubius recuerda las risas y la energía de Komanche

El Rubius publicó un mensaje de despedida en sus historias de Instagram. El streamer español habló de los momentos que vivió junto a Komanche y dirigió unas palabras a la familia y al círculo cercano del salvadoreño.

Hoy se ha ido alguien con quien he tenido la suerte de compartir muchas risas, grandes momentos y recuerdos que siempre llevaré conmigo”, escribió el creador de contenido, conocido en redes como elrubiuswtf.

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el rubius komanche -México- 27 octubre
(Instagram)

El español también recordó la personalidad de Carlos Mauricio Gómez y la forma en la que se relacionaba con otros streamers. Ambos colaboraron en los Squid Craft Games, uno de los proyectos que llevó a Komanche a una audiencia internacional.

“La vida no siempre fue justa contigo, pero nunca perdiste esa energía tan tuya que contagiaba a todos los que te rodeaban”, añadió El Rubius. “Espero que sigas repartiendo esa alegría allá donde estés”.

El mensaje concluyó con una frase para sus familiares y amigos: “Mucha fuerza y ánimo a toda su familia y gente cercana. Descansa en paz, Komanche”.

La despedida de El Rubius se suma a los mensajes publicados por creadores que compartieron transmisiones, viajes y proyectos con Komanche durante los últimos años. Su muerte abrió una conversación sobre la exposición pública, la salud mental y el trato que reciben los creadores en redes sociales.

Ibai Llanos envía un mensaje a la familia y seres queridos

Ibai Llanos también se pronunció tras conocerse la muerte de Komanche. El creador español tenía previsto incluirlo en la sexta edición de La Velada del Año, aunque aquel combate se canceló después de que el streamer anunciara su participación antes de tiempo.

El creador de contenido Ibai Llanos (Europa Press)
El creador de contenido Ibai Llanos (Europa Press)

El streamer vasco compartió una historia de Instagram con un mensaje breve para despedir a quien consideraba parte de la comunidad que formó el streaming hispanohablante.

Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Un abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuidaos mucho”, escribió Ibai Llanos.

Komanche comenzó a transmitir en Twitch en 2015. Su crecimiento se consolidó entre 2020 y 2022 con contenidos de videojuegos, vlogs y directos de conversación. También colaboró con Fernanfloo y participó en iniciativas como la Kings League Américas.

El streamer acumuló 11,197 horas de transmisión en Twitch y registró un pico de 28,820 espectadores simultáneos en una sola emisión, según Infobae México. En Kick, su comunidad rondaba entre 27,000 y 33,600 seguidores.

AuronPlay, otro de sus amigos, reveló que habló con Komanche cuatro días antes de su fallecimiento. “Me hiciste reír, bailar, cantar, nunca lo voy a olvidar”, escribió el creador español, según Infobae España.

El acoso en redes aparece en los mensajes de despedida

El debate sobre el acoso digital surgió a partir de las publicaciones de personas cercanas a Komanche. Byron Reyes, identificado como su representante, compartió una historia con la frase: “El bullying a cualquier escala no es un juego”.

El creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, «El Komanche», radicado en Monterrey, México (Cortesía: El Komanche).
El creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, «El Komanche», radicado en Monterrey, México (Cortesía: El Komanche).

Ese señalamiento abrió especulaciones entre usuarios de redes sociales. Hasta este 27 de octubre de 2026, no existe una confirmación oficial que establezca una relación entre el acoso y las causas de la muerte de Komanche.

Biyín, streamer y amiga de Carlos Mauricio Gómez, recordó que él había hablado públicamente sobre problemas de salud mental y sobre el daño que le provocaban campañas de críticas y comentarios en internet.

“Parece que difamar, acosar, humillar, insultar e inventar historias sobre personas públicas bajo la bandera de moralismo se ha normalizado, hasta que ocurre una tragedia”, escribió Biyín.

En 2023, Komanche contó que había intentado suicidarse un mes antes y explicó que enfrentaba diagnósticos de trastorno bipolar y trastorno maniaco depresivo.

Seis días antes del hallazgo del cuerpo en Monterrey, la cuenta @Komanch publicó en X: “Los días simplemente no mejoran”.

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