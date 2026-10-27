Blanca Yassahara Cruz García es elegida como consejera presidenta provisional del INE

Blanca Yassahara Cruz García sustituirá a Guadalupe Taddei frente al INE

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El Instituto Nacional Electoral (INE) designó a Blanca Yasshara Cruz García como consejera presidenta provisional tras renuncia de Guadalupe Taddei Zavala del organismo.

Cruz García se incorpora a la conducción del organismo mientras avanzan los preparativos del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Su encargo incluye dar continuidad a los trabajos institucionales y cumplir los plazos previstos para la organización de los comicios.

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La nueva presidenta provisional llegó al Consejo General del INE en abril de 2026, después de que la Cámara de Diputados la designara como consejera electoral para un periodo de nueve años, del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035. Antes presidió el Instituto Electoral del Estado de Puebla, cargo que dejó ese mismo mes.

La elección se realiza conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que las consejerías deben elegir por mayoría simple a una integrante para ocupar provisionalmente la presidencia ante una ausencia definitiva. El INE señala que sus actividades continúan con regularidad y que la sucesión debe ajustarse al marco constitucional y legal.

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¿Cuál es el perfil de Blanca Yassahara Cruz García?

La funcionaria es licenciada en Derecho, tiene especialización en Derecho Constitucional y Amparo, y cuenta con una maestría en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También acumula más de una década de experiencia en el entonces Instituto Federal Electoral y el INE, en áreas de organización electoral, operación de consejos distritales y coordinación de procesos electorales.

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