Exportadores mexicanos no temen a los aranceles de EEUU, pero descartan volver al libre comercio total

Exportaciones mexicanas. EFE/EPA/JAGADEESH NV

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Los exportadores mexicanos no temen a los aranceles de Estados Unidos, pero reconocen que el comercio internacional atraviesa una nueva etapa marcada por mayores barreras, políticas industriales y requisitos de contenido regional. Ante este panorama, el sector empresarial considera necesario adaptar sus estrategias para mantener la competitividad del país.

Así lo afirmó Sergio Contreras, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), quien descartó que México pueda recuperar una apertura comercial sin gravámenes en todas las industrias, incluso si ambos gobiernos alcanzan un acuerdo para reducir las tarifas que afectan el intercambio bilateral.

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Durante el Foro Económico Francia-México, representantes de diversas compañías analizaron los cambios en las cadenas de producción, las negociaciones comerciales con Washington y las oportunidades para fortalecer los vínculos económicos con Europa. En este contexto, destacaron la importancia de aprovechar las capacidades manufactureras mexicanas y diversificar las relaciones comerciales.

Descartan arancel cero en todos los sectores

“No nos espantan los aranceles. Para nada”, aseguró Contreras en una entrevista posterior a su participación en el encuentro empresarial. Sin embargo, reconoció que las condiciones del mercado internacional cambiaron y que el país debe prepararse para operar bajo nuevas reglas.

Asimismo, advirtió que no será posible regresar a un esquema de apertura total en todas las actividades económicas. “A arancel cero no vamos a llegar en ciertos sectores. Que quede clarito”, señaló.

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Ante las medidas propuestas por Estados Unidos, consideró que México debe evaluar sus consecuencias y responder con argumentos técnicos durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque anticipó que el acuerdo comercial continuará vigente, estimó que funcionará bajo una nueva dinámica estratégica.

Por su parte, Juan Carlos Baker, exnegociador del tratado y socio fundador de Ansley Consultores Internacionales, coincidió en que el país mantiene disposición para negociar una reducción de los gravámenes, pero recordó que el resultado dependerá de las condiciones que establezca Washington.

El sector exportador de México descarta un arancel cero con Estados Unidos y plantea una diversificación hacia Europa ante la revisión del T-MEC, según datos del Comce reunidos por Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México busca fortalecer sus vínculos comerciales con Europa

Durante el foro, Altagracia Gómez, coordinadora del consejo asesor que vincula al sector privado con el Gobierno mexicano, defendió el derecho de los países a impulsar su manufactura y proteger actividades estratégica, puntualizando que “no toda política industrial es política proteccionista”.

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En tanto, el empresario Manuel Escobedo aseguró que las tensiones comerciales obligan a México a diversificar sus relaciones económicas y profundizar la cooperación con naciones europeas mediante inversiones conjuntas, proveedores y proyectos manufactureros.

La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, presentó a su país como una alternativa comercial basada en una relación de beneficio mutuo, frente a los modelos que plantean las relaciones económicas como una competencia en la que una parte gana y otra pierde.

Revisión del T-MEC marcará las negociaciones con Estados Unidos

Los participantes del encuentro señalaron que México puede funcionar como un puente entre Norteamérica y Europa si aumenta el contenido nacional de sus exportaciones, fortalece a las pequeñas y medianas empresas y mejora las condiciones de energía, infraestructura, seguridad y certidumbre regulatoria.

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Desde mayo, México y Estados Unidos mantienen conversaciones bilaterales relacionadas con la revisión del T-MEC, incluidos temas como las reglas de origen automotrices, el acero, el aluminio y la seguridad económica.

El país enfrenta aranceles y amenazas comerciales desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025. Además, el tratado entró en una etapa de revisiones anuales hasta 2036, después de que Washington rechazara extenderlo por otros 16 años el pasado 1 de julio.