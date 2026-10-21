Así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 11 de la Liga Mx Femenil

La semana dejó algunos resultados como la goleada de Chivas sobre Necaxa o la victoria de América ante Pachuca en el Estadio Banorte. (Chivas Femenil)

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La Jornada 11 de la Liga MX Femenil concluyó este martes con la goleada de Chivas por 7-0 ante Necaxa en el Estadio Akron. El resultado cerró una semana de actividad que dejó movimientos importantes en la clasificación.

Con sólo tres jornadas por disputarse en la fase regular, el panorama comienza a definirse rumbo a la Liguilla. Algunos equipos ya se afianzan en la parte alta de la tabla, mientras que otros mantienen la pelea por mantenerse entre los puestos de clasificación.

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La recta final del torneo será determinante para conocer los cruces de la fase final y para definir qué clubes logran asegurar su lugar entre los ocho mejores de la competencia.

Resultados Semana 11 Liga Mx Femenil

América venció a Pachuca por 2-1. (América Femenil)

A continuación, te presentamos cuáles fueron los resultados de la Semana 11 de la Liga Mx Femenil:

Puebla 1-1 Tijuana

Monterrey 1-0 Cruz Azul

Pumas 1-0 Atlas

Atlético San Luis 1-2 FC Juárez

Tigres UANL 2-0 Querétaro

América 2-1 Pachuca

Toluca 0-0 Santos Laguna

León 2-0 Atlante Fútbol Club Femenil

Guadalajara 7-0 Necaxa

Con esto, cierra una nueva semana más en la presente campaña de la Liga Mx Femenil.

Tabla de posiciones Liga Mx Femenil

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil (Rayadas)

Después de los resultados de la Semana 11 de la Liga Mx Femenil, así quedaron las posiciones en cada uno de los grupos:

Grupo A

Monterrey: 30 puntos, diferencia de goles de +27

Tigres UANL: 28 puntos, diferencia de goles de +24

FC Juárez: 24 puntos, diferencia de goles de +8

Toluca: 23 puntos, diferencia de goles de +9

Santos Laguna: 16 puntos, diferencia de goles de -7

León: 15 puntos, diferencia de goles de 0

Cruz Azul: 15 puntos, diferencia de goles de -9

Atlante Fútbol Club Femenil: 7 puntos, diferencia de goles de -9

Querétaro: 6 puntos, diferencia de goles de -14

Grupo B

América: 28 puntos, diferencia de goles de +35

Guadalajara: 24 puntos, diferencia de goles de +17

Atlético San Luis: 19 puntos, diferencia de goles de +6

Pumas: 16 puntos, diferencia de goles de +2

Atlas: 12 puntos, diferencia de goles de -8

Pachuca: 10 puntos, diferencia de goles de -2

Tijuana: 10 puntos, diferencia de goles de -11

Puebla: 4 puntos, diferencia de goles de -26

Necaxa: 0 puntos, diferencia de goles de -42

Ahora, los equipos buscan cerrar fuerte para conseguir su boleto a la siguiente fase.

La lucha por entrar a liguilla

Así luce la pelea por liguilla en la recta final del torneo. (X@PumasMXFemenil)

Por el cambio de formato, sólo restan tres jornadas para definir a los equipos que avanzarán a la Liguilla. En el Grupo A, Monterrey, Tigres, FC Juárez y Toluca tienen el panorama favorable para asegurar los cuatro boletos disponibles, ya que se mantienen en los primeros puestos de la clasificación.

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Santos Laguna aparece como el equipo con mayores opciones de presionar a los clubes que hoy ocupan zona de clasificación. Las Guerreras suman 16 puntos y están a siete de Toluca, cuarto lugar del sector, con nueve unidades todavía en disputa. Para mantenerse en la pelea necesitarán un cierre casi perfecto y esperar tropiezos de sus rivales directos.

En el Grupo B, América y Guadalajara ya tienen asegurada su presencia en la Liguilla. Atlético de San Luis se encuentra cerca de conseguir su pase, pues necesita sumar tres puntos en las últimas jornadas para amarrar su clasificación.

La disputa por el último boleto del grupo permanece abierta. Pumas ocupa por ahora la cuarta posición con 16 puntos, mientras que Atlas se mantiene al acecho con 12 unidades. Las Rojinegras necesitan cerrar con buenos resultados y aprovechar cualquier tropiezo de las universitarias para aspirar a avanzar a la fase final.

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