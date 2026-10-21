Rendirán tributo a Juan Gabriel a 10 años de su muerte: Yahritza y Su Esencia encabezan show pese a críticas (RS)

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Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 habían programado un tributo a Juan Gabriel para este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, con motivo del décimo aniversario de la muerte del cantante.

El homenaje habría reunido a Carlos Rivera, Pablo Alborán, Jessi Uribe, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia, grupo que mantenía rechazo entre parte del público mexicano desde la polémica que protagonizó en 2023.

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La ceremonia había quedado prevista para transmitirse a las 8:00 p.m. del Este de Estados Unidos, 7:00 p.m. del centro de México, por Telemundo y la plataforma Peacock. La alfombra previa había sido anunciada para una hora antes, a las 7:00 p.m. del Este y 6:00 p.m. del centro del país.

La participación de Yahritza y Su Esencia había concentrado parte de la conversación previa al evento. El trío mexicoamericano ya había enfrentado críticas, señalamientos y abucheos en México tras sus comentarios sobre la comida, el ruido y la dinámica cotidiana de la Ciudad de México.

Juan Gabriel recibirá homenaje a 10 años de su muerte

El espectáculo había sido planteado como uno de los números musicales de los Premios Billboard de la Música Latina 2026. La producción había reunido a intérpretes de pop, regional mexicano y música popular latinoamericana para recordar el repertorio de Juan Gabriel.

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Carlos Rivera, Pablo Alborán, Jessi Uribe y Paola Jara habían sido incluidos en la lista de artistas que participarían en el segmento. A ellos se había sumado Yahritza y Su Esencia, agrupación formada por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez.

Juan Gabriel recibirá homenaje a 10 años de su muerte EFE/Ulises Ruiz Basurto

La presencia de artistas de distintos géneros había respondido a la amplitud del catálogo del llamado Divo de Juárez. Juan Gabriel había compuesto e interpretado baladas, rancheras, música norteña, pop y canciones que otros artistas llevaron a distintos escenarios de América Latina.

El homenaje había quedado fechado para este 22 de octubre de 2026, cuando se cumplieron 10 años de su fallecimiento. El cantante había muerto el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años.

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La transmisión por Telemundo y Peacock había ampliado el alcance del evento hacia Estados Unidos y América Latina. La ceremonia había incluido una alfombra previa y el programa principal desde Miami.

Yahritza y Su Esencia mantenía rechazo desde 2023

Yahritza y Su Esencia había llegado al homenaje con una polémica que seguía presente entre usuarios mexicanos de redes sociales y asistentes a sus presentaciones. El rechazo había iniciado en 2023, después de que integrantes del grupo hicieran comentarios sobre su visita a México.

Los músicos habían dicho que preferían la comida de Washington a la gastronomía mexicana. También habían expresado molestias por el picante, el sabor de algunos refrescos y los alimentos que probaron durante su estancia en el país.

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Las declaraciones habían generado una reacción inmediata entre seguidores del regional mexicano. Parte del público había considerado que las frases habían menospreciado elementos cotidianos de la cultura mexicana, entre ellos la comida, que suele tener un peso central en la identidad nacional.

La agrupación también había cuestionado el ruido y el ambiente de las mañanas en la Ciudad de México. Esos comentarios habían ampliado la molestia de usuarios que interpretaron sus declaraciones como un desprecio hacia la capital y sus habitantes.

El grupo había publicado una disculpa en video después de la controversia. La respuesta no había frenado del todo las críticas, pues una parte de los usuarios había considerado que sus primeras reacciones minimizaron la inconformidad que provocaron.

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El origen mexicoamericano había ampliado las críticas

Yahritza y Su Esencia mantenía rechazo desde 2023 (IG: @yahritza)

La discusión había adquirido otra dimensión por el origen de Yahritza y Sus Esencia. Los tres integrantes habían nacido en Estados Unidos, dentro de una familia de raíces mexicanas, y habían construido su carrera con canciones ligadas al regional mexicano.

Para parte de sus críticos, la controversia había representado una contradicción. Consideraban que el grupo había encontrado espacio en un género asociado con México sin mostrar respeto suficiente por la comida, la ciudad y las costumbres de donde provenían esas referencias culturales.

Las consecuencias habían persistido durante los años posteriores. Yahritza y Su Esencia había enfrentado mensajes de rechazo en redes sociales y abucheos en algunos de sus conciertos, pese a que la agrupación mantuvo actividad musical y colaboraciones con figuras del género.

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El anuncio de su participación en el homenaje a Juan Gabriel había reactivado esos cuestionamientos. Algunos usuarios habían criticado que el grupo fuera incluido en un tributo a un artista cuya obra permaneció vinculada con Ciudad Juárez, la música popular mexicana y el público latino.

Otros seguidores habían defendido la participación del trío al señalar que su presencia respondía a la diversidad generacional que buscaba mostrar el segmento musical. La producción de los Premios Billboard no había informado cuáles canciones interpretaría cada uno de los artistas convocados.

El Festival Hera había marcado un antecedente en 2024

El Festival Hera había marcado un antecedente en 2024 (Instagram)

Yahritza y Su Esencia ya había interpretado una canción de Juan Gabriel ante público mexicano. El antecedente ocurrió el 24 de agosto de 2024, durante el Festival Hera realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

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La agrupación había interpretado “Así Fue” como parte de un homenaje al cantautor. También había cantado “Tu Cárcel”, tema asociado con Marco Antonio Solís y Los Bukis.

Su presentación había coincidido con una lluvia que afectó el desarrollo del festival. El escenario del grupo se había convertido en uno de los espacios cubiertos que encontraron los asistentes, quienes buscaron refugio bajo carpas, árboles, puestos y estructuras del recinto.

El público había llenado el espacio frente al escenario durante el aguacero. La agrupación había aprovechado ese momento para incluir el homenaje a Juan Gabriel, aunque su participación había terminado poco después con sus últimas canciones.

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La lluvia había cedido y el programa continuó con actuaciones de Daniela Spalla, Kesha, María Becerra y Demi Lovato. Ximena Sariñana también había participado en el festival, que reunió a artistas mujeres de distintos géneros.