Xochimilco aumenta su producción de cempasúchil 53.8%: busca recuperar el campo tras las inundaciones

Producción de cempasúchil en Xochimilco

Guardar

Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la CDMX dio a conocer que la capital del país rompió el récord de más de 50% en el incremento de la producción de cempasúchil, pasando de 6.5 a 10 millones de sembradío del año pasado.

Asimismo, destacó que las autoridades mexicanas destinaron más de 8 millones de pesos en apoyos directos a 597 productores agrícolas, incluyendo la asistencia técnica, suministro de macetas, composta y semilla, así como la rehabilitación de caminos y sacacosechas.

PUBLICIDAD

“Hoy tenemos 10 millones de cempasúchil que se están ya vendiendo en la Ciudad de México”, señaló la titular de la CDMX.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza informó que la venta de esta planta se realiza en las 16 alcaldías de la metrópoli y en el Paseo de las Flores de la Glorieta del Ahuehuete, además de mercados de Xochimilco, donde las macetas se ofrecen entre 15 y 30 pesos.

Asimismo, destacó que el programa Altépetl apoya a trabajadores del suelo de conservación, que representa más de 88 mil hectáreas y que el Sello Verde garantiza una producción agroecológica.

PUBLICIDAD

Historia del cempasúchil en la CDMX

En la presentación de las actividades para Día de Muertos en la Ciudad de México, Brugada contó la historia de esta flor emblemática que anualmente adorna altares y panteones durante esta festividad.

“El cempasúchil es la flor de dos mundos. Ilumina el camino de quienes partieron y regresan en estas fechas y sostiene la vida de quien permanece acá”, expresó.

De acuerdo a la leyenda narrada, Xóchitl y Huitzilin mantenían un amor profundo y apasionado, hasta que él tuvo que partir a la guerra y nunca regresó. Ella, desolada por la perdida de su amado, suplicó al Dios del Sol, Tonatiuh, que la ayudará a reunirse con su enamorado.

PUBLICIDAD

La deidad conmovida por estas plegarias, le concedió a Xóchitl su deseo, convirtiéndola en una flor dorada que permaneció cerrada hasta que un colibrí, atraído por el aroma de esta planta, llegó hasta donde se encontraba y ella al reconocerlo abrió sus pétalos y resplandeció como el Sol.

Venta de cempasúchil en la CDMX. REUTERS/Camille Ayral

“Así nació el cempasúchil, de un amor tan profundo que no pudo ser apagado ni con la muerte. Así que desde entonces el cempasúchil nos guía a quienes regresan del más allá y va a permanecer mientras el cempasúchil y los colibríes sigan polinizando las flores de esta gran Ciudad de México, nosotros seguiremos apoyando a las y los productores. Que viva el cempasúchil”, declaró la jefa de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Actividades turísticas para Día de Muertos

El Gobierno de la CDMX presentó las actividades y eventos que formarán parte del programa cultural para Día de Muertos en la capital del país:

Recorridos Turibús y CapitalBus.

Mega Ofrenda, Ciudad Universitaria, UNAM.

Feria de las Calacas en el CENART.

Museo Anahuacalli: Recuerdo y tradición.

Monumental ofrenda en la Casa de Emilio “El Indio” Fernández, Coyoacán.

Calacas y Altares en Museo Dolores Olmedo.

Ofrendas en la Zona Rosa.

Ofrenda de la Calle de las Novias, Centro Histórico.

La muerte está más viva que nunca, Ballet Folclórico de México.