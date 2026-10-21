Por qué Cecilia Galliano desistió a la fortuna de Sebastián Rulli cuando le pidió el divorcio (Captura programa 'Hoy')

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Cecilia Galliano desistió de solicitar parte de la fortuna de Sebastián Rulli cuando formalizaron su divorcio en 2011, porque priorizó su estabilidad emocional, la de sus hijos y evitó prolongar una disputa patrimonial.

La actriz y ex presentadora relató el 21 de agosto de 2020, en En casa de Mara, que aceptó un convenio sin reclamar los bienes que, de acuerdo con sus derechos, pudo haber solicitado durante la separación.

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El tema volvió a circular en redes sociales luego de que el ‘comunicador’ Gabo Cuevas difundió que el protagonista de Televisa habría promovido una demanda para modificar -reducir- la pensión de Santiago, hijo de ambos. Esa versión no contó con una confirmación pública de los actores ni con documentos judiciales difundidos.

Los famosos se casaron el 31 de diciembre de 2008 y tuvieron a Santiago el 15 de enero de 2010. La pareja se divorció en 2011, tras poco más de tres años de matrimonio.

Cecilia Galliano explicó que dejó el convenio de divorcio en manos de Sebastián Rulli

Durante la entrevista con Mara Patricia Castañeda, Galliano relató que tomó la decisión de no pelear por dinero ni propiedades cuando se sentó con Rulli para definir su separación legal.

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La conductora sostuvo que su convenio de divorcio nunca llegó al juzgado porque ambos alcanzaron un acuerdo antes de que el proceso escalara. Según su relato, el actor le presentó una hoja en blanco para que estableciera sus condiciones.

Galliano explicó que únicamente pidió el divorcio. Dijo que no exigió un porcentaje de los bienes acumulados durante el matrimonio, aun cuando conocía las alternativas que pudo haber tenido ante un eventual proceso judicial.

Cecilia Galliano explicó que dejó el convenio de divorcio en manos de Sebastián Rulli (Zurisaddai González/Infobae)

La actriz señaló que pudo haber solicitado 20% de ciertos bienes y que, al vivir con un hijo menor de edad, pudo haber permanecido en la casa familiar. También sostuvo que habría tenido posibilidades de ampliar sus reclamos económicos.

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“Yo lo único que quiero es el divorcio”, expresó Galliano al recordar la conversación que sostuvo con Rulli antes de firmar el acuerdo. La presentadora afirmó que su decisión no respondió a desconocimiento de sus derechos, sino a una postura personal.

Galliano relató que prefirió salir de la casa que compartía con el actor y con sus hijos. Esa decisión ocurrió mientras enfrentaba versiones que la señalaban por presuntamente querer quedarse con los bienes de Rulli o impedirle ver a Santiago.

La conductora dijo que guardó silencio frente a esos señalamientos. En su testimonio, sostuvo que soportó los comentarios públicos sin responder porque buscó evitar un conflicto mayor con el padre de su hijo.

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Mara Patricia Castañeda recibió la explicación sobre los valores de Cecilia Galliano

Galliano atribuyó su postura a la educación que recibió de su madre. La actriz sostuvo que sus valores influyeron en la decisión de no convertir el divorcio en una confrontación patrimonial.

Para la ex presentadora de La Casa de los Famosos México, el bienestar emocional y psicológico de ella y de sus hijos tuvo mayor peso que una posible compensación económica. Esa fue la razón que expuso para dejar atrás cualquier reclamo sobre los ingresos o propiedades de Rulli.

La actriz también reconoció que su relación con el protagonista de telenovelas tuvo diferencias desde antes de la separación. En otras entrevistas, Galliano había dicho que ambos eran muy distintos y que, pese al cariño que existió, no necesariamente fueron una pareja compatible.

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La relación también atravesó un tratamiento de fertilidad y la pérdida de un embarazo antes del nacimiento de Santiago. Rulli había relatado que esa experiencia afectó la relación y que ambos decidieron detener los intentos después del desgaste que enfrentaron.

Sebastián Rulli habría buscado reducir la pensión de Santiago

Sebastián Rulli habría buscado reducir la pensión de Santiago (@sebastianrulli)

La declaración de Galliano volvió a generar interés después de que Gabo Cuevas informó en su canal de YouTube que Sebastián Rulli habría demandado a su exesposa para pedir una reducción en la pensión destinada a Santiago.

De acuerdo con la versión del comunicador, Galliano habría recibido la notificación en su domicilio casi tres semanas antes de que se difundiera la información. La demanda habría buscado que un juez revisara el porcentaje de manutención fijado tras el divorcio.

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Cuevas sostuvo que el convenio de 2011 estableció que Rulli destinara 30% de sus ingresos a los gastos de su hijo. Ese monto habría sido determinado mediante un estudio económico ordenado por un juez.

El comunicador señaló que Santiago estudiaba en una escuela privada en el extranjero y que los gastos educativos eran elevados. También afirmó que Rulli figuraba entre los actores mejor pagados de Televisa y que pudo haber recibido cerca de 10,000,000 de pesos por cada telenovela.

Bajo esa versión, el actor habría considerado excesiva la cantidad que entregaba mensualmente para la manutención de su hijo. El proceso no habría modificado de inmediato el acuerdo vigente, pues correspondería a un juez determinar si procedía una reducción.

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Sebastián Rulli y Cecilia Galliano enfrentaron una disputa por una camioneta en 2011

La posible demanda no habría sido el primer desacuerdo legal entre ambos. Durante su separación, Rulli y Galliano sostuvieron una disputa por una camioneta Hummer que el actor reclamaba como propia.

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano enfrentaron una disputa por una camioneta en 2011

Galliano compró una casa después de la ruptura y se mudó con sus hijos Valentina y Santiago. Con el paso del tiempo, ambos alcanzaron un acuerdo que antecedió al convenio de manutención que habría quedado bajo revisión.

La declaración de Galliano en En casa de Mara mostró que, durante el divorcio, eligió no disputar la fortuna de Rulli y priorizó el cierre de la relación. La actriz dejó en claro que esa decisión estuvo ligada al bienestar de sus hijos y a la forma en que decidió enfrentar la separación.

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