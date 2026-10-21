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Cartelera NBA hoy 21 de octubre: cuáles son los juegos que serán transmitidos en México esta tarde

Este miércoles habrá una agenda de 11 partidos, donde 22 equipos harán su debut en la presente temporada

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Este miércoles habrá una agenda de 11 partidos, donde 22 equipos harán su debut en la presente temporada. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
Este miércoles habrá una agenda de 11 partidos, donde 22 equipos harán su debut en la presente temporada. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Después de la triple cartelera que marca el inicio de la temporada 2026/27 de la NBA este martes, el resto de los equipos se prepara para hacer su debut este miércoles 21 de octubre.

La jornada pone en marcha la actividad para 22 franquicias, con varios duelos entre equipos que buscan comenzar con una victoria.

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Entre los encuentros más esperados aparece el choque entre Golden State Warriors y Los Angeles Lakers, además del partido entre Minnesota Timberwolves y Miami Heat, mientras que los Cleveland Cavaliers y Denver Nuggets tendrán que esperar hasta el jueves 22 de octubre para disputar su primer compromiso de la campaña.

Qué juegos de la NBA podrán verse este miércoles en México

Esta es la cartelera de juegos que serán transmitidos para el público en México. (Vincent Carchietta-Imagn Images)
Esta es la cartelera de juegos que serán transmitidos para el público en México. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Para este miércoles, ESPN 2 tiene programada una doble cartelera interesante para todos los amantes del basquetbol en México y a continuación te presentamos cuáles serán esos juegos:

Minnesota Timberwolves vs Miami Heat

Bam Adebayo. (Sam Navarro-Imagn Images)
Bam Adebayo. (Sam Navarro-Imagn Images)

Miami Heat llega a su debut con expectativas elevadas tras concretar durante el verano la llegada de Giannis Antetokounmpo, un dos veces MVP de la NBA.

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La incorporación del jugador griego cambia el panorama de una franquicia que ahora busca competir por el título. Aún así, el rendimiento colectivo dependerá de que el equipo encuentre las piezas adecuadas a su alrededor.

El equipo conserva elementos importantes, aunque también suma ajustes en la rotación. Tim Hardaway Jr. perfila como titular, mientras que Klay Thompson aparece como una pieza relevante desde el perímetro.

Para el juego interior, Bam Adebayo mantiene un papel central por su presencia defensiva y capacidad para generar jugadas desde distintas zonas de la cancha. Andrew Wiggins completa el grupo de jugadores clave en las alas, en un Heat que busca construir una identidad competitiva desde el inicio de la temporada.

Del otro lado, Minnesota Timberwolves afronta el inicio de la temporada con una baja sensible. Donte DiVincenzo continúa en recuperación tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en abril de 2026, por lo que permanecerá fuera de la rotación durante un periodo prolongado.

Pese a esa ausencia, el equipo mantiene expectativas altas. La llegada de LaMelo Ball, en sustitución de Julius Randle, representa un ajuste relevante en la estructura ofensiva y ofrece una alternativa para repartir la creación de juego.

La sociedad entre Ball y Anthony Edwards será uno de los principales puntos de atención. Con un base capaz de asumir la conducción, Edwards podría tener mayor libertad para atacar como finalizador y reducir la carga de generar ofensiva en cada posesión.

Minnesota también presenta cambios en su configuración interior. Rudy Gobert queda como el único centro natural del plantel, mientras que Jaden McDaniels apunta a desempeñarse como ala-pívot.

Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers inician una nueva etapa sin LeBron James, con Luka Doncic como la principal figura de la franquicia. El esloveno asume el reto de liderar un proyecto renovado, respaldado por jugadores que ya conocen la dinámica del equipo, como Austin Reaves, y por incorporaciones como Walker Kessler, llamado a fortalecer la presencia física en la pintura.

El equipo no tiene bajas confirmadas para su debut, aunque Bronny James, Jarred Vanderbilt, Adou Thiero, Cameron Carr y Collin Sexton aparecen como duda. La disponibilidad de estos jugadores puede influir en las primeras decisiones del cuerpo técnico y en la profundidad de la rotación.

Después de modificar buena parte de la plantilla durante el verano, los Lakers llegan como una incógnita. Aun así, Doncic representa una garantía competitiva cuando se mantiene sano.

JJ Redick todavía debe definir su quinteto titular y la distribución de minutos. Las dudas sobre la rotación existen, pero el talento de Doncic ofrece a los Lakers un punto de partida sólido para enfrentar esta nueva era.

Imagen de archivo de Steph Curry, líder de los Golden State Warriors. (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)
Imagen de archivo de Steph Curry, líder de los Golden State Warriors. (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

Los Golden State Warriors enfrentan varias ausencias para este juego. Kristaps Porzingis, Jimmy Butler y Moses Moody no estarán disponibles, mientras que Brandin Podziemski y Curry aparecen como duda.

La posible vuelta de Butler, prevista para febrero, condiciona parte de las aspiraciones de un plantel que necesitará mantenerse competitivo durante los primeros meses.

Curry seguirá como el eje ofensivo de los Warriors, pero el rendimiento de Draymond Green será otro de los factores a seguir. El veterano ha mostrado una baja en su nivel en las últimas temporadas y el equipo necesita que recupere parte de su impacto defensivo y de su capacidad para ordenar el juego.

La falta de movimientos relevantes durante el verano también deja interrogantes sobre la profundidad del plantel. Podziemski tendrá una oportunidad para consolidarse, aunque la responsabilidad no puede recaer por completo en él.

Las primeras semanas servirán para conocer el papel de Yaxel Lendeborg y medir la respuesta de un equipo que depende de sus veteranos para poder competir en la Conferencia Oeste.

El resto de juegos que habrá en el día

Este el resto de partidos que habrá en el día. (Mike Watters-Imagn Images)
Este el resto de partidos que habrá en el día. (Mike Watters-Imagn Images)

A continuación, te presentamos el calendario de juegos programados para este miércoles 21 de octubre:

  • Atlanta Hawks vs. Orlando Magic — 5:00 p.m.
  • Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards — 5:00 p.m.
  • Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets — 5:30 p.m.
  • Chicago Bulls vs. Toronto Raptors — 5:30 p.m.
  • Indiana Pacers vs. New Orleans Pelicans — 6:00 p.m.
  • Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies — 6:00 p.m.
  • Dallas Mavericks vs. Houston Rockets — 6:30 p.m.
  • Phoenix Suns vs. Portland Trail Blazers — 8:00 p.m.
  • Sacramento Kings vs. Los Angeles Clippers — 8:30 p.m.

Todos estos encuentros podrán seguirse en exclusiva a través de NBA League Pass.

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