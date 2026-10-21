Emma Coronel confirma el fin de su libertad condicional en EEUU

La esposa de Joaquín Guzmán Loera reveló que un juez federal en EEUU adelantó un año la conclusión de su proceso, iniciado tras su detención en 2021 por narcotráfico y lavado de dinero. (TikTok)

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Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, confirmó en una transmisión en vivo en Kick que su libertad condicional en Estados Unidos terminó, un año antes de lo previsto originalmente para 2027.

“Mis problemas legales, mi situación legal que empezó hace seis años, han terminado. No más probatoria, no más problemas legales. Soy libre internacionalmente”, declaró la modelo ante su audiencia.

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La noticia representa el cierre de un proceso judicial que comenzó con su detención en febrero de 2021 y que incluyó una condena de 36 meses de prisión por narcotráfico y lavado de dinero.

De acuerdo con lo que ella misma relató en dicha transmisión, un juez federal determinó adelantar un año la conclusión de su supervisión judicial tras una investigación sobre su comportamiento.

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán, sale después del juicio del narcotraficante mexicano, conocido como “El Chapo”, en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. 12 de febrero de 2019. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

“Mi probatoria supuestamente se terminaba el año que entra. El juez hizo una investigación, los agentes vieron que yo estaba haciendo todo perfectamente. Checaron todo y vieron y determinaron que merecía terminar mi probatoria un año antes”, relató.

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La también modelo dirigió un mensaje directo a quienes hacen comentarios sobre su estilo de vida y si incurre o no en ilegalidades: “Para todos los que andan hablando y diciendo cosas, quién más sabe que el gobierno de Estados Unidos, que es un cabrón, que determinó que la probatoria termine ya, un año exactamente antes. Esa es una primicia, chat, para ustedes”, afirmó.

Emma Coronel Aispuro no descartó, sin embargo, que continúe bajo algún tipo de monitoreo informal, aunque insistió en que su situación legal formal ya concluyó. “Ya terminé todo ese proceso, así que no quiero que me comenten ‘Emma, te están checando’, ‘Emma, te están vigilando’ porque, a lo mejor sí, pero legalmente soy libre internacionalmente”, explicó.

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Seis años de proceso legal: de la detención a la libertad condicional

De la detención a la libertad, el proceso de Emma Coronel.

La cronología judicial de Emma Coronel comenzó la noche del lunes 22 de febrero de 2021, cuando fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, en un operativo encabezado por el FBI. De acuerdo con su propio relato en el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks, de Oxygen, nunca dejó de viajar entre México y Estados Unidos, por lo que el arresto resultó inesperado.

En junio de 2021, se declaró culpable ante una corte federal de Washington D.C. de tres delitos: conspiración para traficar drogas, conspiración para lavar dinero, y transacciones y tratos con propiedad de un narcotraficante, cargo que incluyó su colaboración en la fuga de “El Chapo” Guzmán del Altiplano en 2015.

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En noviembre de ese mismo año, el juez Rudolph Contreras la condenó a 36 meses de prisión y una multa de 1.5 millones de dólares. Sin embargo, Coronel recuperó la libertad el 13 de septiembre de 2023, tras cumplir casi dos años de condena.

Antes de salir por completo, pasó sus últimos meses en un centro de reintegración comunitaria en Long Beach, California, bajo supervisión federal. Desde entonces quedó sujeta a cuatro años de libertad condicional, periodo que debía concluir en septiembre de 2027.

La solicitud de enero de 2026 que adelantó el proceso

Emma Coronel obtuvo su libertad el miércoles 13 de septiembre de 2023. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

En enero de 2026, su defensa legal había presentado formalmente una solicitud ante el tribunal federal de Washington D.C. para buscar la conclusión anticipada de su libertad condicional, de acuerdo con información revelada por el periodista Ángel Hernández en Milenio.

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La petición argumentaba que Coronel había cumplido la totalidad de sus obligaciones legales y mostraba estabilidad familiar y profesional, alejada del entorno criminal por el que fue procesada.

El expediente judicial consultado por ese medio detalla que la defensa sostuvo que la modelo había pagado todas las multas impuestas, incluyendo una sanción de 1,499,970 dólares y un pago especial adicional de 300 dólares. “Ha obedecido todas las leyes y mantenido un comportamiento satisfactorio”, se lee en el documento, que también subraya su dedicación “de forma exclusiva a sobresalir en su profesión como modelo e influencer”.

La abogada Mariel Colón, representante legal de Coronel y también defensora de Guzmán Loera, explicó en entrevista con Hernández que la libertad condicional se había convertido en un obstáculo constante para la reinserción laboral de su clienta. “A veces no le dan los permisos, o cuando se los dan ya pasó la oportunidad laboral. Ha perdido trabajo por eso, porque a veces llaman de un día para otro”, señaló la defensora en ese momento.

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El costo familiar de su matrimonio con El Chapo y la vida después de prisión

Emma Coronel relató que la última vez que vio a Joaquín “El Chapo” Guzmán en libertad fue durante una cena familiar, días antes de Navidad de 2015 . (Oxygen True Crime/Captura de pantalla)

La exreina de belleza ha hablado abiertamente sobre las consecuencias que su matrimonio con Guzmán Loera tuvo para su familia. “Si yo no me hubiera casado con él, mis papás y mis hermanos nunca hubieran ido a la cárcel”, reconoció en el documental de Oxygen.

Su hermano, Édgar Coronel Aispuro, cuñado del capo, permanece preso en México. En noviembre de 2025, la justicia mexicana le negó una solicitud de libertad anticipada.

Coronel también ha revelado detalles de su propio embarazo en circunstancias extremas: viajó a Estados Unidos con siete meses de gestación para dar a luz a sus hijas gemelas de forma legal, mientras Guzmán permanecía prófugo en México.

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Emma Coronel busca rehacer su vida tras su paso en prisión. (Instagram: @emmacoronel9oficial)

Pese a las restricciones judiciales documentadas que limitan el contacto entre el exlíder del Cártel de Sinaloa y su familia, Coronel aseguró recientemente que sus hijas mantienen un vínculo con su padre. “Ellas lo ven, ellas hablan con él, ellas tienen una comunicación muy hermosa con él”, declaró en una transmisión en vivo, en contraste con reportes judiciales que documentan la cancelación de llamadas telefónicas entre Guzmán y sus hijas desde mayo de 2023.

Desde que quedó en libertad, Emma Coronel ha intentado reconstruir su vida enfocándose en nuevas facetas profesionales, principalmente como modelo e influencer. Debutó en septiembre de 2024 en la Semana de la Moda de Milán, salió en el video musical de La Señora de su abogada Mariel Colón. En paralelo, se ha consolidado como creadora de contenido en redes sociales y ha desarrollado proyectos propios de negocio.

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La polémica más reciente de Emma Coronel se presentó hace unos días, cuando se reveló que la esposa de “El Chapo” demandó a la editorial Penguin Random House ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por el uso no autorizado de su imagen en la portada del libro Emma y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández. Su abogado, Hugo Torres, confirmó que la acción legal exige una reparación económica basada en las ventas del libro.