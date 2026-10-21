Sheinbaum y SRE endurecen exigencias al ICE por muerte de migrante mexicano en Texas: suman 18 connacionales muertos en estaciones migratorias

Claudia Sheinbaum informó que el mexicano padecía diabetes e hipertensión y que su familia denunció posibles irregularidades en el suministro de medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de México exigirá a las autoridades de Estados Unidos una investigación a fondo por la muerte de un connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ocurrida en un centro de procesamiento migratorio de Laredo, Texas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el mexicano, identificado por medios estadounidenses como Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, fue detenido en junio y padecía diabetes e hipertensión. De acuerdo con lo señalado por sus familiares, posiblemente no recibió todos los medicamentos que necesitaba durante su permanencia bajo custodia.

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“Este compatriota fue detenido en junio y la familia, lo que nos dijo, es que él sufría de diabetes e hipertensión y, probablemente, no tenía todos los medicamentos”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina del pasado lunes.

Andrade Covarrubias murió el sábado 17 de octubre en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, una instalación operada por GEO Group para el ICE. La causa del fallecimiento todavía no ha sido determinada y permanece pendiente de la autopsia correspondiente.

México prepara denuncia y exige esclarecer el caso

Tras conocer el fallecimiento, Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México actuará para defender los derechos humanos de los connacionales detenidos en Estados Unidos y rechazó cualquier forma de racismo.

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La SRE solicitará reunirse con el ICE y presentará una denuncia ante la fiscalía del condado de Webb por el fallecimiento. (SRE)

La presidenta informó que el canciller Roberto Velasco mantuvo comunicación con los familiares del fallecido y anunció que México emprenderá acciones legales y diplomáticas para esclarecer las circunstancias del deceso y determinar si existieron responsabilidades.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Consulado General de México en Laredo fue notificado por la oficina local del ICE y activó el protocolo de protección consular. La representación diplomática estableció contacto con los familiares y comenzó a brindarles asistencia.

Además, México presentará una denuncia ante la fiscalía del condado de Webb, donde se encuentra Laredo, y solicitará que se investiguen los hechos. También realizará gestiones ante el Departamento de Estado y buscará que la familia tenga acceso a representación legal.

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El canciller Roberto Velasco señaló que el Gobierno mexicano solicitará una reunión con el ICE y llevará el caso ante los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El embajador de México en ese país, Roberto Lazzeri, también pidió reunirse con funcionarios de la agencia migratoria, previsiblemente durante esta semana.

“Nosotros lo que estamos solicitando es que haya una investigación a fondo”, afirmó Velasco ante medios.

El Gobierno de México exigirá una investigación por la muerte de un connacional en un centro de procesamiento migratorio de Laredo.

Familia denuncia falta de medicamentos; ICE sostiene que recibió atención

Según información difundida por medios estadounidenses, Andrade Covarrubias fue encontrado inconsciente en su celda alrededor de las 10:00 horas del sábado, durante una revisión de seguridad. El personal del centro intentó reanimarlo y solicitó servicios de emergencia, pero no logró salvarle la vida.

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La oficina del médico forense del condado de Webb mantiene las investigaciones para establecer la causa del fallecimiento.

El ICE, por su parte, sostuvo que el mexicano recibió atención médica adecuada durante su detención. Sin embargo, la familia afirmó que no le suministraron los medicamentos que necesitaba y que el personal ignoró sus solicitudes de ayuda.

Velasco agregó que habló con la viuda del connacional, quien le informó que Andrade Covarrubias contaba con residencia legal en Estados Unidos y que había sido detenido por un asunto legal ocurrido años atrás.

La Embajada de México también solicitará garantías para que los cónsules puedan ingresar a los centros de detención migratoria y dar seguimiento a las condiciones de los mexicanos recluidos, particularmente cuando requieran atención médica.

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Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, murió el 17 de octubre mientras permanecía bajo custodia del ICE en Laredo, Texas.

El caso se suma al de Félix Alcorta-Rodríguez, de 63 años, quien murió el 19 de junio mientras permanecía bajo custodia migratoria en Laredo. Fue encontrado inconsciente y posteriormente trasladado a un hospital, donde falleció.

Con Andrade Covarrubias, el Gobierno mexicano contabiliza 18 mexicanos fallecidos en situaciones relacionadas con ICE desde enero de 2025. La Cancillería ya había informado en julio sobre 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado relacionadas con 17 muertes, además de una solicitud de investigación al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En agosto, Velasco señaló que México únicamente había recibido respuesta en cuatro de esos casos.

Mientras continúan las investigaciones forenses, las autoridades mexicanas buscan determinar si existieron omisiones en la atención médica proporcionada a Andrade Covarrubias y esclarecer las circunstancias que llevaron a su muerte bajo custodia migratoria.

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