Rusia acusa a Ucrania de entrenar con drones de combate a 80 sicarios de cárteles mexicanos y señala al entorno de Zelenski

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia señala a Ucrania de capacitar a narcotraficantes mexicanos, sin aportar pruebas; sin embargo, una evaluación de seguridad de Estados Unidos ha reconocido que el riesgo de transferencia tecnológica criminal es real. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS

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El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) acusó a Ucrania de entrenar a integrantes de cárteles mexicanos en el ensamblaje y uso de drones en combate. La acusación se difundió el martes 20 de octubre y no fue acompañada de pruebas verificables.

¿Qué afirma el SVR?

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Según el organismo ruso, al menos 80 personas recibieron ese entrenamiento en las filas del Ejército ucraniano, y el pago saldría del dinero que los narcotraficantes obtienen por vender drogas en Estados Unidos. El SVR sostiene que esos fondos se habrían transferido a funcionarios cercanos al presidente Volodímir Zelenski.

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Moscú atribuye la información a una supuesta investigación de autoridades estadounidenses. Afirma que el despacho presidencial ucraniano teme que operadores de drones FPV entre los narcotraficantes pongan en riesgo a agentes de EE.UU. en la frontera con México.

Los puntos clave del comunicado:

80 personas entrenadas, según el SVR.

Pagos a funcionarios del entorno de Zelenski.

Riesgo para agentes estadounidenses antidrogas.

Presión política: el SVR vincula el caso con la relación entre Kiev y la Casa Blanca.

El video de octubre y la postura de México

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las grabaciones aún requieren validación y que las autoridades buscan establecer cómo connacionales habrían llegado al conflicto armado europeo y quién pudo captarlos para participar en él

El tema volvió a la agenda mexicana a inicios de octubre. El Gabinete de Seguridad analiza un video de 24 segundos en el que hombres con uniformes militares aparecen en una zona boscosa y uno de ellos menciona a “La Chapiza” y al CJNG. En otro momento se escucha la consigna “Slava Ukraini”.

El 8 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que primero se revisa si el video es auténtico y después cómo habrían llegado esas personas al lugar. Planteó que pudieron ser reclutadas por una empresa privada o por el ejército de algún gobierno, pero subrayó que aún no hay certeza sobre las grabaciones.

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Ese mismo día, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aportó otro dato. Dijo que no tienen identificado a ningún exmilitar mexicano relacionado con entrenamientos en Ucrania y que sí detectaron a personas provenientes de Colombia, con antecedentes en ese país, que ingresaron a México. Las autoridades mexicanas mantienen comunicación con las colombianas para identificarlas.

No es la primera acusación rusa

El 29 de junio de 2026, el SVR ya había acusado a la inteligencia ucraniana de facilitar el tránsito de drogas latinoamericanas hacia Europa por el puerto de Odesa y de incrementar su cooperación con cárteles mexicanos, sin presentar pruebas.

Los antecedentes: reportes sobre narcos y drones en Ucrania

Un grupo de personas con uniformes militares de camuflaje y equipamiento táctico camina entre la vegetación de una zona boscosa. Los individuos llevan brazaletes azules y elementos de color verde en los cascos. Durante el trayecto, uno de los soldados hace gestos hacia la cámara mientras se observa equipo sobre el suelo del bosque.

El tema circula en la prensa internacional desde antes del comunicado ruso. En julio de 2025, Intelligence Online publicó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México habría alertado a Ucrania sobre voluntarios mexicanos sospechosos de buscar entrenamiento con drones FPV. Ese mismo mes, la inteligencia militar ucraniana respondió a Kyiv Post que no tenía información sobre esas investigaciones.

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Después, The Telegraph reportó la presencia de miembros de cárteles mexicanos y colombianos en la Legión Internacional, aunque señaló que el número exacto es “un misterio”. En septiembre de 2025 también circuló un video con el sello de “Fuerzas Especiales Mencho”, grupo ligado al CJNG, que supuestamente mostraba a sus integrantes en una zona de guerra.

Hubo, sin embargo, voces escépticas. Un investigador de InSight Crime cuestionó que miembros de cárteles se expusieran al frente cuando podrían contratar a especialistas, y el exdirector del Cisen, Guillermo Valdés, planteó que los mexicanos mencionados podrían pertenecer a empresas privadas de seguridad.

Un riesgo que también advierte EE.UU.

El uso de drones por organizaciones criminales preocupa a autoridades estadounidenses. The Washington Post informó en septiembre que una evaluación de seguridad de EE.UU. advertía que grupos criminales mexicanos buscaban incorporar experiencia adquirida en Ucrania, sobre todo en drones. Según ese reporte, las organizaciones mexicanas buscaban reclutar a colombianos con experiencia militar en el conflicto.

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¿Qué sigue?

Quedan por esclarecer tres puntos:

La autenticidad del video que investiga México.

La identidad y nacionalidad de los hombres que aparecen en él.

Si existe alguna conexión con la acusación del SVR. Hasta ahora no hay evidencia pública que la establezca.