México

César Jauregui dormirá en El Altiplano por traición a la patria: juez lo deja en prisión tras casi 9 horas de audiencia

Este sábado se definirá si el exfiscal de Chihuahua será vinculado a proceso tras la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio

detenido exfiscal Chihuahua César Jáuregui Moreno
El exfiscal de Chihuahua es acusado por presunta traición a la patria tras la participación de agentes estadounidenses en un operativo. (especial)
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César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, permanecerá recluido en el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que un juez le dictó prisión preventiva oficiosa por el caso de agentes de la CIA que intervinieron en acciones operativas en el país.

Héctor Villasana, abogado de Jáuregui, confirmó a Infobae México que el exfiscal permanecerá en prisión luego de que este martes se llevó a cabo la audiencia por las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de traición a la patria, esto luego de la participación de agentes estadounidenses en un operativo para el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el mes de abril pasado.

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La audiencia comenzó alrededor de las 09:00 horas, pero fue suspendida de manera posterior debido a que la defensa no contaba con las carpetas de investigación del caso, por lo que el juez otorgó un aplazamiento de 12 horas.

Fue así que la audiencia se retomó durante la noche del mismo martes, y tras casi nueve horas, el juez determinó imponerle la medida de prisión preventiva al exfiscal luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Próxima audiencia se realizará el sábado en el tema federal, mañana tendrá otra por delitos en Chihuahua

Narcolaboratorio Chihuahua - Agentes CIA
Foto: Infobae

César Jáuregui enfrentará una nueva audiencia por este proceso el próximo sábado 24 de octubre, la cual se realizará a las 15:00 horas, y en la que se determinará si será vinculado a proceso o no por el delito de traición a la patria.

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De manera paralela, el exfiscal mantiene cargos en el estado de Chihuahua por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados también con el caso de agentes de la CIA, el cual deberá llevar a distancia ante su reclusión en El Altiplano.

Cabe señalar que la primera orden de aprehensión en contra del exfiscal se ejecutó por la Fiscalía de Chihuahua, y en su proceso se determinó que podía continuar en libertad, pero fue la Fiscalía General de la República la que de manera posterior lo detuvo por el delito de traición a la patria.

Como parte de ese proceso por delitos del fuero común, Jáuregui tendrá una nueva audiencia este jueves 22 de octubre en la que se determinará si es vinculado a proceso o no por los cargos en el estado.

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial
Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

La defensa del exfiscal mencionó en entrevista con Azucena Uresti que en ninguno de los más de 150 datos de prueba presentados por la FGR se refieren a César Jáuregui más allá de su cargo frente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Con esto, señaló que las acusaciones de las autoridades se estarían basando solo en que era responsable de la institución y, por lo tanto, tenía que saber lo que ocurría.

Por el contrario, dijo que existe el testimonio de quien estaba como encargada de lo ocurrido en el operativo, quien señaló que la presencia de los agentes extranjeros no se reportó a los altos mandos.

Es así que la defensa ha apuntado a Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quien falleció en el accidente que destapó la presencia de los extranjeros en México, ya que murió junto a su escolta y dos agentes de la CIA.

Además, han defendido que no existen testimonios que refieran la participación activa de los agentes extranjeros durante el despliegue, realizado en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos.

Panista exigen defender con mayor firmeza a Jáuregui: se manifiestan para pedir la libertad del exfiscal

Narcolaboratorio en Chihuahua
Foto: Captura de pantalla / Fiscalía de Chihuahua

Tras el arresto del exfiscal, un grupo de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) -al que pertenecía Jáuregui- se manifestaron la tarde de este martes frente a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del partido para exigir a las dirigencias estatal y nacional una defensa firme y decidida del exfuncionario, así como garantías de que su proceso judicial se realice en apego a derecho.

Entre las demandas que realizaron se encuentran:

  • Intervención del Comité Directivo Estatal ante el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado para solicitar que su proceso sea imparcial y en pleno respeto a la presunción de inocencia.
  • Exigencia a Daniela Álvarez, encargada de la dirigencia estatal, a asumir una posición pública más enérgica en la defensa de Jáuregui.
  • Solicitaron que se amplíen los tiempos previstos en el proceso interno de selección de candidatos del PAN rumbo a las elecciones de 2027 para que César Jáuregui tenga la oportunidad de reincorporarse a la contienda interna cuando recupere su libertad.

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