De Los Zetas a Los Chapitos: fechas de las próximas audiencias de los narcos mexicanos en EEUU

Una serie de juicios en Estados Unidos pondrá en el banquillo a los principales líderes del narcotráfico mexicano, en lo que podría convertirse en uno de los momentos judiciales más importantes en la historia reciente del combate al crimen organizado. (Agencias)

Guardar

Narcotraficantes mexicanos de alto perfil enfrentan procesos judiciales activos en cortes federales de Estados Unidos, con audiencias programadas hasta mayo de 2028. Los casos, que involucran al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a Los Zetas, atraviesan etapas distintas: desde revisiones de evidencia hasta negociaciones de culpabilidad y, en algunos casos, la espera de una sentencia definitiva.

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, es uno de los pesos pesados que ha recibido condena este 2026. El juez Brian Cogan lo sentenció a cadena perpetua el 20 de julio en una corte federal de Brooklyn, con una orden de decomiso de 15,000,000,000 de dólares. Zambada, de 76 años, admitió haber traficado más de 1,500,000 kilogramos de cocaína durante casi cuatro décadas y haber sobornado a policías, mandos militares y políticos mexicanos.

PUBLICIDAD

A continuación, el calendario ordenado cronológicamente de las próximas audiencias que marcarán el destino de los demás procesados.

Los hermanos Z-40 y Z-42

Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas y fundadores del Cártel del Noreste, tienen programada una audiencia de revisión este 30 de octubre ante el juez Trevor McFadden, en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington.

Se trata de un trámite intermedio dentro de un proceso que se prolongará casi dos años más. El propio McFadden fijó de manera tentativa el 19 de mayo de 2028 como fecha de inicio del juicio por jurado, debido al volumen de evidencia que debe analizarse: alrededor de 5,000,000 de archivos.

PUBLICIDAD

Los hermanos Treviño Morales son los únicos, de entre todos los capos procesados, excluidos por completo de cualquier posibilidad de acuerdo con la Fiscalía. Ambos se declararon no culpables desde su primera comparecencia, el 14 de marzo de 2025, y mantienen desde entonces una defensa activa con múltiples recursos y mociones.

La Fiscalía solicitó inicialmente la pena de muerte para ambos. En septiembre de 2025 cambió esa petición por cadena perpetua, la condena que se espera para los dos si el tribunal falla en su contra. Miguel Ángel y Omar Treviño Morales permanecen bajo Medidas Especiales Administrativas, un régimen de confinamiento absoluto e incomunicación con otros internos y con sus familiares.

PUBLICIDAD

Omar Treviño Morales, “Z-42”, está recluido en la prisión federal de Lewisburg, Pensilvania, luego de que, según un memorándum de la Fiscalía, amenazara a un funcionario del centro de detención de Alexandria, Virginia, donde estuvo recluido inicialmente. Ese incidente se usó como argumento para negarle el retiro de las medidas restrictivas. Fotografías recientes difundidas por el Departamento del Tesoro muestran un deterioro físico notable en ambos hermanos.

La sentencia de Tony Montana

Fotografía de Tony Montana cuando fue enviado a EEUU. Crédito: Especial

Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, conocerá su sentencia el 13 de noviembre a las 9:30 horas, ante la jueza Beryl A. Howell, en Washington.

PUBLICIDAD

Oseguera Cervantes se declaró culpable el 31 de julio de dos cargos: conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos entre 1998 y 2022, y uso y posesión de un arma de fuego para facilitar esa conspiración.

Por el cargo de narcotráfico, la Fiscalía propuso una pena de entre 10 años de prisión y cadena perpetua, además de una multa de hasta 10,000,000 de dólares. Por el cargo de armas, el Departamento de Justicia planteó hasta 25 años adicionales. En conjunto, Oseguera Cervantes enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia de julio, Oseguera Cervantes reconoció que él y su hermano “El Mencho” fundaron el CJNG alrededor de 2010, en colaboración con Los Cuinis, y que entre 2010 y 2022 administró recursos de la venta de drogas y lavó dinero mediante casas de cambio. El acuerdo abre la puerta a una reducción de condena si ofrece cooperación sustancial en investigaciones criminales.

El complejo caso de Caro Quintero

Caro Quintero/(Policías de Costa Rica 2.0)

Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, tiene su próxima comparecencia presencial el 20 de noviembre ante el juez Frederic Block, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

La audiencia anterior, celebrada el 14 de octubre, concluyó sin acuerdo de culpabilidad, aunque ambas partes confirmaron que mantienen conversaciones para una posible resolución sin juicio. El juez declaró el caso “complejo”, una determinación que amplía los plazos de preparación tanto para la Fiscalía como para la defensa.

PUBLICIDAD

El tribunal fijó un calendario adicional: el 18 de diciembre vence el plazo para que la defensa presente mociones, el 22 de enero de 2027 para que la Fiscalía responda, y el 5 de febrero de 2027 para que los abogados de los acusados presenten réplicas. El 8 de marzo de 2027 quedó marcado como fecha prevista para el inicio del juicio, en caso de que las negociaciones fracasen.

Caro Quintero, de 73 años, conocido como “el narco de narcos”, enfrenta cargos que incluyen su presunta responsabilidad en el secuestro, la tortura y el asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

PUBLICIDAD

Hace unos días el director de la DEA, Terrance “Terry” Cole, vinculó públicamente ese asesinato con la corrupción de autoridades mexicanas durante una conferencia en Pensilvania el 20 de octubre, en el marco de la conmemoración por Camarena.

El Viceroy negocia un acuerdo que evite el juicio

Fotografía de archivo en la que aparece el confeso narcotraficante mexicano Vicente Carrillo Fuentes (d), alias El Viceroy, al ser conducido por un miembro de la Policía Federal mexicana, en Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán

Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, excapo del Cártel de Juárez, tiene su próxima audiencia fijada para el 15 de diciembre ante la jueza Joan Azrack, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

La fecha se movió tras una petición conjunta de la defensa y la Fiscalía, que solicitaron 60 días adicionales para cerrar un acuerdo de culpabilidad. Es el segundo aplazamiento consecutivo: la audiencia ya se había movido de julio a octubre antes de esta última prórroga.

PUBLICIDAD

El abogado defensor, Rubén Oliva, argumentó ante la jueza que necesita más tiempo para seguir trabajando junto a su cliente y la Fiscalía en un posible pacto. En la audiencia de julio, ambas partes ya habían calificado de “productivos” los avances en las negociaciones.

Carrillo Fuentes, de 63 años, permanece recluido en un centro de detención en Brooklyn desde su extradición en febrero de 2025. Enfrenta cargos por organización criminal continuada, conspiración para importar cocaína, uso de armas en delitos de drogas y lavado de dinero. Se declaró no culpable de todos los cargos en febrero de 2025, antes de iniciar las negociaciones con la Fiscalía.

¿Cuándo sentencian a Joaquín Guzmán López?

A photo of former Sinaloa Cartel leader Joaquin Guzman Lopez, the son of notorious narco leader "El Chapo" Guzman, being detained by federal agents is displayed next to a Beechcraft King Air aircraft, used in July 2024 to transport to the U.S. Ismael "El Mayo" Zambada and Guzman Lopez, at the War Eagles Air Museum, where the plane is on loan from the FBI, in Santa Teresa, New Mexico, U.S. July 9, 2026. REUTERS/Paul Ratje

Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tiene su audiencia de sentencia reprogramada para el 1 de marzo de 2027 ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en la Corte de Distrito Norte de Illinois, en Chicago.

La fecha, originalmente prevista para el 31 de agosto de 2026, se aplazó por determinación del tribunal. Guzmán López se declaró culpable el 1 de diciembre de 2025 de un cargo de conspiración para el narcotráfico y uno de participación en una empresa criminal continuada, delitos que contemplan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y máxima de cadena perpetua.

Durante el proceso, Guzmán López admitió haber orquestado el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, a quien trasladó por la fuerza a Estados Unidos el 25 de julio de 2024.

La condena final de Guzmán López en Estados Unidos dependerá del nivel de cooperación que ofrezca como testigo colaborador ante el Departamento de Justicia.

Ovidio Guzmán suma su novena reprogramación

Foto: Infobae México / Jesús Aviles

Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, tiene su próxima audiencia de estatus fijada para el 14 de abril de 2027 a las 10:30 horas, ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en Chicago. Se trata del noveno cambio de fecha desde que el proceso comenzó, originalmente programado para enero de 2026.

Guzmán López se declaró culpable el 11 de julio de 2025 de cuatro cargos: dos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas y dos por participación en una organización criminal continuada. Como parte del acuerdo, aceptó pagar una multa de 80,000,000 de dólares.

La audiencia no corresponde a una sentencia, sino a una revisión del estado de las negociaciones y de la colaboración de Guzmán López con las autoridades estadounidenses. La Fiscalía evalúa si la información que ha proporcionado sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa justifica una reducción sustancial de su condena.

El Cuini, sin fecha confirmada tras su última prórroga

Foto: X/@DEAHQ

Abigael González Valencia, “El Cuini”, cuñado de “El Mencho” y líder de Los Cuinis, brazo financiero del CJNG, mantiene su caso en pausa ante la jueza Beryl A. Howell, en Washington. La última fecha reportada públicamente para su audiencia de estatus fue el 10 de julio de 2026, tras una solicitud conjunta de la defensa y la Fiscalía para seguir negociando un acuerdo de culpabilidad.

Es la quinta ocasión en la que su proceso se aplaza desde su primera comparecencia, el 13 de agosto de 2025. La Fiscalía presentó cerca de 76,000 documentos y grabaciones como evidencia, incluyendo más de un año de intercepciones telefónicas. González Valencia enfrenta cargos por crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, y uso de armas de fuego.

Sus hermanos, también líderes de Los Cuinis, ya conocen su destino: Gerardo González Valencia, “Lalo”, fue condenado a cadena perpetua en julio de 2023, y José María González Valencia a 30 años de prisión. Ambos se declararon culpables y estuvieron dispuestos a testificar en el juicio contra su sobrino, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, condenado a cadena perpetua, aunque finalmente no fueron requeridos.