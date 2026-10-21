Irán Castillo expresa sorpresa por los 165 de cárcel contra sus secuestradores tras una década alejada del caso

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Irán Castillo sorprendió a los medios de comunicación al reaccionar a las condenas contra nueve integrantes de la banda que la secuestró en 2015. Lejos de profundizar en lo ocurrido, la actriz explicó que llevaba una década alejada del proceso judicial y que el anuncio la tomó desprevenida. Su postura fue clara: prefiere dejar atrás aquella experiencia y evitar que su historia se convierta nuevamente en motivo de exposición pública.

“Pues es que mira, mi sentir, la verdad es que no he querido como dar mucho bola a esto porque pues fue hace once años”, declaró. La intérprete recordó que decidió distanciarse del expediente para continuar con su vida, por lo que desconocía los avances judiciales. “Yo hace diez años me deslindé del caso, me desconecté”, agregó al explicar por qué las sentencias representaron una sorpresa.

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Cuando los reporteros destacaron la importancia de que los responsables no quedaran impunes, Castillo expresó su incomodidad ante la atención que despertó la noticia. “Entonces ahorita como que siento que las entrevistas ya son morbo, ¿no?”, comentó entre risas. La actriz evitó celebrar ante las cámaras y dejó claro que no desea revivir públicamente un episodio que marcó su vida.

Irán Castillo rechaza el interés mediático por su secuestro

"Victoria" Festival Internacional de Cine de Guanajuato FOTO: FRANCISCO RODRIGUEZ/CUARTOSCURO.COM

La actriz insistió en que su distanciamiento del caso fue una decisión tomada hace años. Desde entonces, dejó de seguir las audiencias y los avances de la investigación. Por eso, el anuncio de las condenas no significó una actualización que estuviera esperando, sino una noticia inesperada sobre un capítulo que había decidido cerrar.

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“No me gustan. O sea, no me gusta eso, ¿no? Como el morbo y eso”, respondió cuando le preguntaron sobre la atención mediática. Con estas palabras, Castillo marcó distancia frente a las entrevistas centradas en su experiencia personal y evitó ofrecer detalles adicionales sobre el cautiverio.

También reconoció que otras víctimas pudieron mantenerse al tanto del procedimiento. “Creo que los demás siguieron”, señaló, al recordar que hubo personas afectadas por la misma organización antes que ella. “Yo la verdad te digo no, no, o sea, hasta ahorita me enteré”, reiteró.

Las sentencias contra los responsables del secuestro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre penas de entre 57 y 165 años de prisión para nueve integrantes de la organización criminal. Los delitos acreditados incluyen delincuencia organizada, secuestro agravado, posesión de drogas con fines de comercio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Los dos principales sentenciados recibieron 165 años de cárcel y una multa de 863 mil 742 pesos.

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El secuestro de Castillo ocurrió en mayo de 2015. La actriz permaneció privada de la libertad durante tres días, después de que los agresores chocaran su vehículo cuando salía de una función teatral y la obligaran a subir a una camioneta. Según los antecedentes del caso, la banda buscaba víctimas que viajaran solas de noche y no habría elegido a la intérprete de manera premeditada.

Durante el cautiverio, sus captores descubrieron su identidad al revisar sus pertenencias. Su familia negoció el rescate, pero no consiguió reunir la cantidad exigida. Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, aportaron el dinero faltante para conseguir su liberación.

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Una experiencia que la actriz prefiere dejar atrás

Tras recuperar su libertad, Castillo atravesó un proceso emocional complejo. Inicialmente se resistió a declarar y llegó a experimentar empatía por sus captores, una reacción que especialistas identificaron como síndrome de Estocolmo. Posteriormente, colaboró con la investigación y participó en la identificación del líder de la organización.

Su intervención formó parte de un proceso que también involucró a otras víctimas. Por ello, cuando los reporteros señalaron que las condenas podían representar un precedente, la conversación volvió a centrarse en la importancia de que los delitos recibieran una respuesta judicial.

Sin embargo, Castillo mantuvo su postura y no profundizó en sus sentimientos sobre las penas. Su reacción dejó ver la distancia que ha procurado conservar respecto de lo ocurrido.

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