CDMX tendrá 5 mil actividades gratuitas para el Día de Muertos 2026: festivales, conciertos, drones y récord Guiness

Tres escenas reúnen un recital musical, una escultura de la Catrina en el Zócalo y la presentación del elenco de la Feria de las Calacas en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Ciudad de México desplegará más de cinco mil actividades gratuitas en sus 16 alcaldías durante la temporada de Día de Muertos 2026, con la Megaofrenda del Zócalo y una Catrina monumental de 32 metros como ejes centrales de la celebración. El anuncio lo realizó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al dar el banderazo de salida a la comercialización de la flor de cempasúchil desde el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco.

La agenda busca romper un récord Guinness con la figura de cartonería instalada en la Plaza de la Constitución, que superaría la marca de 28 metros que hasta ahora ostenta Puerto Vallarta. Brugada explicó que la instalación será “una manera mexicana de mirar a la muerte de frente y de celebrar a la vida”, y añadió que “eso es lo que tiene nuestro país, nuestras raíces, y eso es lo que va a suceder en el Zócalo”.

PUBLICIDAD

Gob de CDMX/Facebook

La Catrina de 32 metros y el homenaje a José Guadalupe Posada

La agenda busca romper un récord Guinness con la figura de cartonería instalada en la Plaza de la Constitución, que superaría la marca de 28 metros que hasta ahora ostenta Puerto Vallarta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la pieza central de la Megaofrenda, la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, afirmó durante la conferencia de prensa: “La ofrenda de este año tenemos una sorpresa para el pueblo de la Ciudad de México, porque la Ofrenda Monumental va a intentar romper el Récord Guinness de la Catrina más alta del mundo”. “Ahora llegaremos a 32, de tal manera que tendremos el récord de la Catrina más alta del mundo”, agregó.

La figura, fabricada por cartoneros capitalinos, rendirá homenaje al grabador José Guadalupe Posada. Brugada la describió con estas palabras: “Van a ver a una elegante Catrina de pálido rostro y sombrero aristocrático, que se burla de las apariencias; que se burla del clasismo y de quienes no se apegan a sus raíces, de quienes rechazan sus raíces. Esa Catrina se burla de ello”.

PUBLICIDAD

La mandataria también destacó el historial de reconocimientos internacionales de la ciudad: “Vamos a someternos nuevamente a otro Récord Guinness. Creo que llevamos tres o cuatro este año. En medio del Mundial también hicimos varios. Y ahora, con esta gran Catrina en el corazón del país, en el Zócalo capitalino”.

La Ofrenda Monumental tendrá cuatro grandes elementos en la Plaza de la Constitución: la Catrina gigante, un campo de cempasúchil integrado por alrededor de 100 mil plantas adquiridas a productores del Suelo de Conservación, esculturas de ajolotes intervenidas por artistas, y una iluminación especial con motivos de catrinas en los edificios que rodean el Zócalo, a cargo de la Secretaría de Obras. La instalación se inaugurará el jueves 29 de octubre y permanecerá hasta el lunes 2 de noviembre.

PUBLICIDAD

Desfile del 31 de octubre y rodada ciclista

El desfile estará dedicado a cuatro figuras mexicanas: la escritora Nellie Campobello, el novelista Juan Rulfo, el cantautor Juan Gabriel y el director de cine Emilio “El Indio” Fernández. Contará con la participación musical del Instituto Mexicano del Sonido. 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El sábado 31 de octubre se realizará la décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos, que partirá de la Glorieta de la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo. López Bayghen anunció 12 carros alegóricos, dos globos monumentales y la participación de más de cuatro mil personas.

El desfile estará dedicado a cuatro figuras mexicanas: la escritora Nellie Campobello, el novelista Juan Rulfo, el cantautor Juan Gabriel y el director de cine Emilio “El Indio” Fernández. Contará con la participación musical del Instituto Mexicano del Sonido.

Por primera vez, la selección de carros alegóricos se realizó mediante convocatoria pública, que recibió 60 propuestas, incluidas dos procedentes de Michoacán y Campeche. Brugada señaló que el evento será transmitido por la televisión pública y que se espera una ocupación hotelera de 90% con motivo del desfile.

PUBLICIDAD

Una semana antes, el sábado 24 de octubre, se llevará a cabo el paseo nocturno “Muévete en Bici”, con un recorrido de aproximadamente 26 kilómetros por Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec. Brugada recordó que el año pasado se rompió el récord de participación con más de 200 mil personas y señaló que este año se espera rebasar esa cifra, con meta de 250 mil asistentes.

Chapultepec reúne drones, linternas flotantes y la Feria de las Calacas

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que el bosque abrirá de forma especial por la noche: “El Bosque de Chapultepec, de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche, estará abierto con un espectáculo de drones, espectacular. Con muchos spots de color, de luz y con unas experiencias de tecnología y de cultura, sobre el lago, que también es una novedad”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bosque de Chapultepec concentrará una de las agendas más amplias de la temporada, con actividades tecnológicas, musicales y familiares distribuidas en distintos puntos de sus secciones. El eje principal será el Sendero del Cempasúchil, bajo el concepto “La Puerta entre dos mundos”, que se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 14:00 a 22:00 horas, en el Paseo de los Compositores y el Lago Mayor.

PUBLICIDAD

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que el bosque abrirá de forma especial por la noche: “El Bosque de Chapultepec, de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche, estará abierto con un espectáculo de drones, espectacular. Con muchos spots de color, de luz y con unas experiencias de tecnología y de cultura, sobre el lago, que también es una novedad”.

El espectáculo de drones estará acompañado por Water Lantern, una experiencia de linternas flotantes que iluminará el Lago Mayor durante las noches del evento. La dependencia prevé una afluencia de alrededor de dos millones de personas en el bosque durante esas jornadas.

PUBLICIDAD

A esta oferta se suma el Festival Ruido Joven, que realizará su cuarta edición el sábado 31 de octubre en el Parque de Cultura Urbana (PARCUR), en la tercera sección del bosque. El evento, gratuito y con acceso libre para todas las edades, reunirá a Renee, Jota Moore, Silver Rose y Exael Salcedo en vivo, además de un bazar con más de 120 bandas y artistas independientes.

El mismo sábado 31 de octubre, el Pabellón de Cultura Comunitaria, en la Segunda Sección, será sede de la Feria de las Calacas, de 11:00 a 19:00 horas, con entrada libre. La programación incluye la Orquesta Comunitaria de Pinos, la narración Arrullos del mar y otras ukucanciones para soñar con Ichi Cuenta Historias, la obra Noche de calacas de Mojiganga Arte Escénico, la narración Nahuales y otros animales y el cierre musical con ¡Muertos de la risa!, de ¡Qué payasos!, con Nacho Mostacho y Beto Batuca.

PUBLICIDAD

El bosque también será escenario de la rodada ciclista nocturna “Muévete en Bici”, el 24 de octubre, que ingresará a sus senderos con meta de superar los 250 mil asistentes. En el corredor que conecta con Paseo de la Reforma permanece, además, la exposición de 208 alebrijes monumentales y la instalación lumínica “Camino a la Luz”, hasta el 8 de noviembre.

Feria de las Calacas en el Cenart suma más de 380 actividades

La edición número 26 reunirá más de 380 actividades y la participación de más de 140 artistas, talleristas y compañías de México y otros países, entre ellos grupos de Brasil y España. La programación incluye 18 conciertos gratuitos, teatro, danza, narración oral, talleres de artes gráficas, pasacalles y 16 ofrendas dedicadas a la memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La XXVI Feria de las Calacas, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del programa Alas y Raíces, en colaboración con Unicef México, tendrá su sede principal en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), en Coyoacán, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas, con entrada libre.

PUBLICIDAD

La edición número 26 reunirá más de 380 actividades y la participación de más de 140 artistas, talleristas y compañías de México y otros países, entre ellos grupos de Brasil y España. La programación incluye 18 conciertos gratuitos, teatro, danza, narración oral, talleres de artes gráficas, pasacalles y 16 ofrendas dedicadas a la memoria.

Entre los espectáculos musicales confirmados en las Áreas Verdes del recinto figuran Pim Pau, Yucatán A Go Go, Orquesta Basura, Triciclo Circus Band y Sonido Gallo Negro, que cerrarán las jornadas del sábado y domingo, respectivamente. También se presentará “Raíces de Arteaga: Sones que trascienden el tiempo”, un espectáculo de música y danza tradicionales de Michoacán.

La feria incorpora además la exposición fotográfica Desde que te ausentaste, de Mariana Yampolsky, integrada por 32 imágenes sobre rituales y expresiones comunitarias relacionadas con la muerte en distintas regiones del país. Unicef México organizará una actividad para que niñas y niños elaboren pequeños altares en memoria de sus seres queridos.

Por segundo año consecutivo, la feria tendrá una sede adicional en el Pabellón de Cultura Comunitaria del Bosque de Chapultepec, el sábado 31 de octubre, con programación propia dirigida a infancias y familias.

Xochimilco y la representación de La Llorona

Mexican Marigolds (Cempasuchil), part of the Day of the Dead mega offering to honor the 700th anniversary of the founding of Tenochtitlan at Zocalo Square, in Mexico City, Mexico, October 27, 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Brugada invitó a la población a celebrar el Día de Muertos en los pueblos y barrios originarios de Xochimilco, donde del 31 de octubre al 2 de noviembre se realizarán actividades culturales y tradicionales. Entre ellas destacan seis puestas en escena en los embarcaderos, tres de ellas dedicadas a la leyenda de La Llorona.

El personaje también será representado en el Zócalo con títeres, en una versión infantil basada en un texto de Luis Weckmann, que se presentará en el Teatro del Pueblo y en las Utopías para acercar el teatro y las tradiciones mexicanas a niñas y niños de la capital.

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, indicó que el panteón de Xochitepec recibe más de 160 mil visitantes durante estas fechas. La jefa de Gobierno cerró su mensaje con una invocación a la tradición: “Que florezca el cempasúchil; que florezca la memoria; que florezca la vida”.

Tláhuac profundiza su Festival Internacional del Día de Muertos con seis escenarios

El festival combina música con las tradiciones funerarias de los siete pueblos originarios de la demarcación, entre ellos San Andrés Mixquic, que conserva una celebración con más de 500 años de tradición. (Emmanuel/Redes sociales)

La alcaldía Tláhuac presentó el Festival Internacional del Día de Muertos (FIDDEM) 2026, que se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre con China como país invitado. La cartelera fue confirmada por la alcaldesa Berenice Hernández Calderón, acompañada de López Bayghen y el diputado federal Roberto Mejía Méndez.

El festival combina música con las tradiciones funerarias de los siete pueblos originarios de la demarcación, entre ellos San Andrés Mixquic, que conserva una celebración con más de 500 años de tradición. Hernández Calderón señaló que estas prácticas mantienen viva la identidad de los pueblos y barrios de Tláhuac, donde las familias se reúnen para recordar a quienes ya no están.

La programación se distribuye en seis escenarios: el Bosque de Tláhuac, la explanada de la Alcaldía, la Plaza Juárez de San Andrés Mixquic, la Plaza de Santiago Zapotitlán, el Lago de los Reyes Aztecas y San Francisco Tlaltenco. La inauguración está prevista para el 30 de octubre a las 20:00 horas, en la explanada de la Alcaldía.

Entre los artistas confirmados figuran Emmanuel, La Sonora Dinamita, El Poder del Norte, Los Cadetes de Linares, Mariachi 2000 y Los Folkloristas, todos con conciertos gratuitos.

Cartelera musical día por día en Tláhuac

Viernes 30 de octubre, explanada de la Alcaldía Tláhuac

19:00 a 20:00 h: Banda Sinaloense La Espectacular

21:00 a 23:00 h: Cadetes de Linares

Sábado 31 de octubre En la explanada de la Alcaldía abrirá el Concurso de Pan de Muerto “Encuentro del Sabor”, de 9:00 a 11:00 horas. Por la tarde se presentarán un grupo de la comunidad china de México, de 18:30 a 20:00 horas, Enek Tango, de 20:00 a 21:00 horas, y Juventud Colombiana, de 21:00 a 00:00 horas.

En el Bosque de Tláhuac, la jornada arranca con Afro Black Brasil, un flashmob de “Thriller” y el colectivo Soledad de los Pingüinos como actos previos. La Sonora Dinamita toma el escenario de 20:00 a 22:00 horas, seguida por El Poder del Norte, de 22:00 a 00:00 horas. De forma paralela, Santiago Zapotitlán tendrá su propia cartelera con artistas locales y malabaristas.

Domingo 1 de noviembre En el Bosque de Tláhuac se presentará Mariachi 2000, de 20:00 a 22:00 horas. En la explanada de la Alcaldía, el cantautor Emmanuel cerrará la noche de 21:00 a 00:00 horas.

En la Plaza Juárez de San Andrés Mixquic se presentarán la Banda Típica de la Ciudad de México, de 13:00 a 14:30 horas; Tustercombo, de 19:00 a 20:00 horas, y Banda Tlayacapan, de 21:00 a 24:00 horas. Ese mismo día, a las 13:00 horas, está programada la presentación de la Orquesta Típica de la Ciudad de México.

En Santiago Zapotitlán se presentarán la Banda Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de 18:30 a 20:00 horas, y el Ensamble de Metales de México, de 20:00 a 22:00 horas. En San Francisco Tlaltenco, Barrio Fuerte, tocarán el Mariachi de la Secretaría de Marina (Semar), de 19:00 a 20:30 horas, y la Sinfónica de la Semar, de 20:30 a 22:00 horas.

Lunes 2 de noviembre En el Lago de los Reyes Aztecas se presentará Corazón Tlahuica, de 17:00 a 18:30 horas, seguido del Concierto de Velas, de 18:30 a 21:00 horas.

En la Plaza Juárez de San Andrés Mixquic, la jornada de cierre incluye a Luna Sureste, de 18:00 a 19:30 horas; Alejandro Filio, de 20:00 a 21:30 horas; Los Folkloristas, de 21:30 a 22:30 horas, y el Ensamble de Dos Almas Rancheras, de 22:30 a 00:30 horas.

Entre las actividades destacadas del festival se encuentran también los desfiles de catrinas y las tradicionales alumbradas en los panteones de San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic, donde las familias adornan las tumbas con veladoras y cempasúchil para recibir simbólicamente a sus seres queridos. La alcaldía informó que se implementará un operativo de seguridad con la participación de los tres niveles de gobierno.

Listado de actividades destacadas por alcaldía

People visit the Day of the Dead mega offering to honor the 700th anniversary of the founding of Tenochtitlan at Zocalo Square, in Mexico City, Mexico, October 27, 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Cuauhtémoc (Centro Histórico y Zócalo)

Catrina monumental de 32 metros en la Plaza de la Constitución, con intención de récord Guinness, inaugurada el 29 de octubre

Megaofrenda con campo de cempasúchil y ajolotes intervenidos por artistas

Iluminación decorativa en edificios públicos del primer cuadro

Representación infantil de La Llorona con títeres, basada en un texto de Luis Weckmann

Llegada del Gran Desfile de Día de Muertos, el 31 de octubre

Festival Artesanal de Café y Pan de Muerto, en Roma Norte

Feria de los Barrios, en la Plaza Santo Domingo

Miguel Hidalgo (Reforma y Chapultepec)

Exposición de 208 alebrijes monumentales entre la Diana Cazadora y el Auditorio Nacional, hasta el 8 de noviembre

Instalación lumínica “Camino a la Luz”, con túneles y esculturas

Sendero del Cempasúchil en Chapultepec, del 30 de octubre al 1 de noviembre, con espectáculo de drones y linternas flotantes Water Lantern en el Lago Mayor

Rodada ciclista nocturna “Muévete en Bici”, el 24 de octubre, con meta de 250 mil asistentes

Punto de partida del Gran Desfile de Día de Muertos en la Glorieta de la Diana Cazadora

Festival Ruido Joven, el 31 de octubre en el PARCUR, con más de 120 bandas y artistas

Feria de las Calacas, sede Chapultepec, el 31 de octubre en el Pabellón de Cultura Comunitaria

Coyoacán

Festival Cacao Para Todos, del 29 de octubre al 1 de noviembre, en el Museo Diego Rivera Anahuacalli

Feria de las Calacas, sede principal en el Cenart, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, con más de 380 actividades

Xochimilco

Seis obras de teatro en los canales, tres dedicadas a La Llorona, del 31 de octubre al 2 de noviembre

Más de 160 mil visitantes esperados en el panteón de Xochitepec, según la alcaldesa Circe Camacho

Temporada de venta de flor de cempasúchil, inaugurada en San Luis Tlaxialtemalco con producción récord de 10 millones de plantas

Festival Ingrediente, con 140 productores del suelo de conservación, en el Complejo Cultural Los Pinos

Tláhuac

Festival Internacional del Día de Muertos (FIDDEM) 2026, del 30 de octubre al 2 de noviembre, con China como país invitado

Seis escenarios: Bosque de Tláhuac, explanada de la Alcaldía, Plaza Juárez de Mixquic, Plaza de Santiago Zapotitlán, Lago de los Reyes Aztecas y San Francisco Tlaltenco

Conciertos gratuitos de Emmanuel, La Sonora Dinamita, El Poder del Norte, Cadetes de Linares y Mariachi 2000

Alumbradas tradicionales en los panteones de San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic

Exhibición de las Calaveras Gigantes de Tláhuac, en la colonia Santa Cecilia, del 24 de octubre al 7 de noviembre

Tlalpan

Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto, el 24 y 25 de octubre, en el campus del Tecnológico de Monterrey, con más de 100 propuestas gastronómicas

Milpa Alta

Feria Nacional del Mole, en San Pedro Atocpan, con variedades negro, rojo, verde, pipián y afrutado