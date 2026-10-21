Llega a Netflix impactante película sobre sobrevivientes a la catástrofe del huracán Otis protagonizada por Benny Emmanuel

Netflix trailer oficial "Contra el Huracán" Youtube

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Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer protagonizan “Contra el huracán”, la nueva producción mexicana de Netflix que recrea la tragedia del huracán Otis desde el mar. La plataforma estrena el filme este viernes 23 de octubre, a pocos días de cumplirse tres años del paso del ciclón por las costas de Guerrero.

La cinta, dirigida por Jorge Michel Grau, se inspira en un reportaje periodístico sobre marineros que quedaron atrapados en altamar durante el avance de Otis hacia Acapulco. A partir de ese material, el equipo de producción construyó una historia de ficción que combina el relato de supervivencia con un conflicto familiar.

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La cinta, dirigida por Jorge Michel Grau, se inspira en un reportaje periodístico sobre marineros que quedaron atrapados en altamar durante el avance de Otis hacia Acapulco (Netflix Latinoamérica)

El origen real de la historia

El huracán Otis tocó tierra cerca de Acapulco en la madrugada del 25 de octubre de 2023. Se convirtió en uno de los fenómenos meteorológicos más destructivos registrados en el Pacífico, al escalar en pocas horas de tormenta tropical a huracán categoría 5. 2025. REUTERS/Henry Romero

“Contra el huracán” toma como punto de partida los testimonios de Marlon Valdez y Jonathan Chino, dos marineros que sobrevivieron al paso de Otis en 2023. Ambos participaron como asesores del equipo de producción para representar con mayor precisión las condiciones que enfrentaron durante la tormenta.

El huracán Otis tocó tierra cerca de Acapulco en la madrugada del 25 de octubre de 2023. Se convirtió en uno de los fenómenos meteorológicos más destructivos registrados en el Pacífico, al escalar en pocas horas de tormenta tropical a huracán categoría 5.

Esa transformación abrupta, documentada por los organismos meteorológicos en su momento, dejó a numerosas embarcaciones y tripulantes sin margen de reacción frente al mar. “Contra el huracán” reconstruye esa experiencia desde la perspectiva de los trabajadores de yates privados que permanecieron en altamar mientras la tormenta avanzaba sobre el puerto.

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La producción mexicana llega a Netflix el 23 de octubre de 2026, inspirada en los testimonios reales de marineros que sobrevivieron al huracán Otis en Acapulco durante 2023. La película recrea, desde el mar, las horas en que la tormenta se convirtió en uno de los huracanes más destructivos del Pacífico, con un elenco encabezado por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer.

Aunque los personajes centrales y la trama fueron adaptados para la pantalla, el filme mantiene como eje narrativo la experiencia de quienes estuvieron expuestos de manera directa al desastre, sin posibilidad de refugio ni comunicación con tierra firme.

La trama de Wirpul y Candi

Wirpul queda atrapado junto a Candi, su medio hermano, con quien apenas mantiene relación, dentro de la tormenta tropical que rápidamente se transforma en huracán categoría 5. (Netflix Latinoamérica)

La sinopsis compartida por Netflix describe a “Contra el huracán” como una historia de supervivencia que sigue a Wirpul, un joven e inexperto capitán de yate que asume de pronto una gran responsabilidad.

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Wirpul queda atrapado junto a Candi, su medio hermano, con quien apenas mantiene relación, dentro de la tormenta tropical que rápidamente se transforma en huracán categoría 5. Ambos personajes son los encargados de cuidar la embarcación de un hombre adinerado en el puerto de Acapulco.

Sin motor y sin comunicación, los protagonistas deben luchar por mantenerse con vida a la deriva. La producción detalla que, en paralelo a esa lucha, los hermanos enfrentan una relación fracturada por años de conflictos familiares y heridas no resueltas.

La sinopsis oficial señala que, en medio del desastre, “la hermandad, la resiliencia y el coraje extremo serán clave para atravesar la noche que marcará sus vidas para siempre”. El relato combina así el componente de catástrofe natural con un drama íntimo entre los dos personajes centrales.

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Fuertes olas impactan contra los acantilados de la costa del Pacífico mexicano durante el paso de una tormenta tropical con intensos vientos y lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dirección, elenco y producción técnica

Jorge Michel Grau, responsable de títulos previos como Rabia, Perdida, 7:19 y Big Sky, dirige “Contra el huracán”. El director apuesta por un cine de supervivencia a gran escala desde una narrativa mexicana.

El papel de Wirpul quedó a cargo de Benny Emmanuel, conocido por sus participaciones en Dale gas, Serpientes y escaleras y Vgly. El personaje de Candi es interpretado por Kristyan Ferrer, con antecedentes en Los minutos muertos, Sin nombre y Buen día Ramón.

La banda sonora original estuvo a cargo de Mick Giacchino, compositor que trabajó previamente en The Penguin, Star Wars: Skeleton Crew, The Muppets Mayhem, Extinct y Zootopia+.

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El rodaje se realizó en los Estudios Churubusco, donde un equipo de 500 personas se dedicó a los efectos especiales necesarios para simular el fenómeno natural. Esa escala de producción técnica buscó reproducir con fidelidad las condiciones extremas de viento y oleaje que caracterizaron al huracán Otis.

Otis, un huracán histórico en el Pacífico

Varias personas pasean por la playa junto a los edificios dañados por el huracán Otis en la playa de Punta Diamante, a la víspera del primer aniversario del huracán Otis, que tocó tierra de forma devastadora y causó daños catastróficos y se cobró varias vidas, en Acapulco (México), el 3 de octubre de 2024. REUTERS/Henry Romero

El huracán Otis se formó como tormenta tropical frente a las costas del Pacífico mexicano y escaló en pocas horas hasta convertirse en huracán categoría 5. Tocó tierra en las inmediaciones de Acapulco durante la madrugada del 25 de octubre de 2023.

Ese ascenso acelerado en intensidad lo ubicó entre los fenómenos meteorológicos más destructivos registrados en la región del Pacífico. El impacto directo sobre el puerto de Acapulco generó daños severos en la infraestructura costera y afectó de manera particular a las embarcaciones que se encontraban en el mar al momento del fenómeno.

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Entre esas embarcaciones se encontraban los yates privados cuya tripulación debió permanecer a bordo durante el paso de la tormenta, sin posibilidad de alcanzar tierra firme antes de que Otis alcanzara su máxima intensidad. Esa circunstancia es la que retoma la película como punto de partida narrativo.

El estreno de “Contra el huracán” se produce a pocos días de cumplirse tres años del impacto de Otis en las costas de Guerrero, en un aniversario que la producción busca abordar desde la ficción basada en hechos documentados.

Fecha de estreno y disponibilidad

“Contra el huracán”, titulada en inglés “Surviving Hurricane Otis”, llega en exclusiva al catálogo internacional de Netflix el viernes 23 de octubre de 2026. La plataforma la incorpora con clasificación 16+. La duración total del filme es de 96 minutos.

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La película se suma así al catálogo de producciones mexicanas de Netflix que abordan hechos recientes desde una perspectiva de ficción, con un enfoque centrado en la experiencia directa de quienes vivieron el fenómeno natural en primera persona.