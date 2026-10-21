Pemex presume 20 mil mdd menos de deuda y 80% más producción petrolera que en 2018, en medio de crisis por derrames

Un funcionario del Gobierno de México expone las metas de producción, reducción de deuda e inversión de la empresa estatal Pemex durante un acto oficial.

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Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares en menos de dos años y aumentó 81% la refinación de petróleo respecto a 2018, afirmó su director general, Juan Carlos Carpio Fragoso, este miércoles durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”.

El funcionario presentó un balance sobre extracción, elaboración de combustibles, petroquímica y fertilizantes, además de un programa de inversión superior a 1.8 billones de pesos entre 2025 y 2030. Según su exposición, la estrategia busca mantener la producción y generar más valor dentro del país.

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Los resultados fueron difundidos después del incendio reportado esta semana en la plataforma Abkatún-H, Campeche, y de la presunta detección de hidrocarburo en un arroyo de Veracruz, cuyo origen Pemex atribuyó a instalaciones ajenas. Ambos episodios se suman al contexto de emergencias y cuestionamientos ambientales que enfrenta la empresa.

Pemex reporta su menor nivel de deuda desde 2014

Carpio Fragoso sostuvo que la reducción del endeudamiento permitió colocar a la petrolera en su nivel más bajo desde 2014. De acuerdo con el director, este resultado disminuye la presión por el pago de intereses y abre espacio para financiar actividades productivas.

“En menos de dos años, Pemex redujo su deuda en más de veinte mil millones de dólares”, expresó durante su presentación.

El funcionario vinculó esta disminución con la posibilidad de destinar más recursos a extracción, refinación y petroquímica. Sin embargo, en la intervención transcrita no precisó el saldo total de la deuda ni desglosó los mecanismos que explican su reducción.

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Para el periodo 2025-2030, anunció inversiones por más de 1.8 billones de pesos. Aclaró que el monto presentado considera únicamente recursos de la empresa.

Los objetivos de ese programa incluyen sostener la producción de hidrocarburos, fortalecer las refinerías e impulsar la elaboración de petroquímicos. Se trata de una previsión de inversión para todo el periodo, por lo que no equivale a recursos ya ejercidos.

El aumento de 81% respecto a 2018 corresponde al petróleo procesado en refinerías, según las cifras expuestas por el director. El volumen pasó de aproximadamente 612 mil barriles diarios a más de 1.1 millones de barriles por día.

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Esta actividad es distinta de la extracción petrolera: mientras la primera transforma el crudo, la segunda consiste en obtenerlo de los yacimientos.

En producción, Carpio Fragoso reportó un nivel de 1.76 millones de barriles diarios, cercano a la meta de 1.8 millones. También informó que la producción de gas natural aumentó 7.5% frente a 2024 y supera los 4 mil 900 millones de pies cúbicos diarios.

El director atribuyó el incremento de la refinación a la operación constante de las instalaciones, la incorporación de la refinería Olmeca y las mejoras operativas en Tula.

“Estamos transformando más petróleo en productos útiles para la economía y la población”, señaló.

Producción de gasolina, diésel y turbosina aumenta 186%, afirma Carpio

Según el balance presentado, la producción conjunta de gasolina, diésel y turbosina aumentó 186% respecto a 2018, al pasar de 350 mil barriles diarios a un millón de barriles por día.

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El funcionario también destacó un cambio en el origen de los combustibles comercializados por Pemex: aseguró que en 2018, de cada 100 litros vendidos, 24 eran producidos en sus propias refinerías, mientras que actualmente la proporción es de 87 de cada 100.

De acuerdo con su explicación, esta modificación representa una menor dependencia de compras externas para abastecer la operación comercial de la empresa.

Las ventas de gasolinas y diésel, agregó, crecieron 17.9% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En otros segmentos, reportó los siguientes avances:

Derivados del etileno: incremento de 27% respecto al año anterior.

Fertilizantes: aumento de 16% en la producción.

Urea: crecimiento de 36%, además de incrementos en fertilizantes fosfatados y nitrogenados.

Carpio sostuvo que estos productos aportan materias primas a la industria y suministros para la actividad agrícola.

Incendio en Abkatún-H y reporte en Veracruz enmarcan el balance

El pasado 19 de octubre, Pemex informó de un incendio en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, ubicada a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche. La empresa reportó que no había personas lesionadas y que movilizó embarcaciones contraincendios tras activar sus protocolos de seguridad.

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Días antes, el 15 de octubre, la petrolera negó haber identificado una fuga en su infraestructura cercana al arroyo Chacalapa, en Jáltipan, Veracruz. Afirmó que el producto detectado procedía de instalaciones y operaciones ajenas, aunque aportó personal y equipo para contenerlo y recuperarlo.

Estos hechos se agregan a los antecedentes de derrames en el Golfo de México. Recientemente, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México documentó residuos de petróleo en 113 sitios a lo largo de mil 168 kilómetros de litoral. La organización y Greenpeace solicitaron recuperación ambiental y reparación para las comunidades afectadas.

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Pemex anuncia apoyos comunitarios por casi 6 mil 600 millones de pesos

Durante la presentación, Carpio Fragoso también afirmó que, entre 2025 y septiembre de 2026, Pemex destinó casi 6 mil 600 millones de pesos a comunidades y regiones estratégicas.

Explicó que los apoyos abarcan caminos, proyectos productivos, infraestructura, obras de salud y educación, así como programas comunitarios en los territorios donde opera la empresa.

El director incluyó estos recursos entre los resultados de la petrolera. No obstante, la intervención transcrita no detalló partidas específicas para la atención de los incidentes recientes ni presentó un balance de reparación ambiental asociado a los derrames.