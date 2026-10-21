Canelo va por otra bolsa millonaria en su pelea con Mbilli, pero queda lejos de lo que ganó ante Crawford

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

Guardar

Si hay un peleador que se caracteriza por ganar millones de dólares en sus combates es el mexicano Saúl Canelo Álvarez, y en su pelea contra Christian Mbilli no será la excepción.

El tapatío se subirá al cuadrilátero el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, para enfrentar a Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

PUBLICIDAD

Álvarez buscará recuperar un título mundial después de perder el año pasado todos los cinturones de la división de las 168 libras. Además de esa oportunidad, tiene garantizada una bolsa millonaria para el día de la pelea.

Canelo va por una bolsa de 100 millones de dólares, menos de lo que ganó con Crawford

Canelo Álvarez ganaría 50 millones de dólares menos ante Christian Mbilli que en su pelea contra Terence Crawford debido a que llega tras una lesión en el codo que requirió una operación el año pasado. El combate también lo coloca en una posición distinta dentro del boxeo: ahora irá como retador y sin un campeonato mundial.

De acuerdo con diferentes reportes, la bolsa de 100 millones de dólares atribuida a la pelea ante Mbilli formaría parte del contrato que el tapatío firmó con Turki Al-Sheikh para realizar varias funciones en Arabia Saudita. La cifra sería menor a los cerca de 150 millones de dólares que recibió por enfrentar a Crawford, cuando defendía su condición de campeón indiscutido.

PUBLICIDAD

Ante Crawford, Álvarez reunió los cuatro cinturones de las principales organizaciones y encabezó la función como monarca mundial. Frente a Mbilli, la recuperación de su lesión y la ausencia de un título en su poder explicarían una negociación con una bolsa menor, aunque todavía estaría entre los pagos más altos de su carrera.

La reivindicación de Canelo

Canelo vivió un 2025 complicado pese a que recuperó el campeonato indiscutido de los supermedianos. En mayo derrotó por decisión unánime al cubano William Scull y volvió a reunir los cinturones del CMB, AMB, OMB y FIB, aunque su actuación generó cuestionamientos entre los aficionados por las dificultades que planteó el estilo de su rival.

PUBLICIDAD

El siguiente reto fue Terence Crawford, quien subió tres divisiones para enfrentar al mexicano. Canelo llegó como favorito y como campeón indiscutido de las 168 libras, pero el estadounidense se impuso por decisión unánime y le arrebató los cuatro títulos mundiales. La derrota terminó con el dominio que Álvarez había mantenido en la categoría.

Después de esa pelea, el tapatío se sometió a una cirugía de codo que aplazó su regreso al ring. La recuperación lo dejó sin actividad durante mayo de 2026 y abrió dudas sobre su rendimiento físico, mientras algunos analistas y rivales señalaron que, a sus 35 años, atraviesa la última parte de su carrera profesional.

PUBLICIDAD

Álvarez buscará reivindicarse el 31 de octubre ante Christian Mbilli, cuando dispute el título supermediano del CMB en Riad, Arabia Saudita. El mexicano calcula que le resten cerca de cuatro peleas antes de retirarse alrededor de los 37 años, con una agenda de aproximadamente dos combates por temporada.