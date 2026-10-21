México vs Chile: sigue EN VIVO el minuto a minuto del segundo juego de la selección en el Mundial Femenil Sub 17

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Chile en segundo partido de la Copa Mundial Femenina Sub 17 este jueves 22 de octubre a mediodía desde Rabat en Marruecos.
Después de haber caído en su presentación ante España, el tricolor está obligado a conseguir un buen resultado frente a las sudamericanas para mantenerse con vida de avanzar a la siguiente ronda.
Cabe mencionar que para acceder a la siguiente fase, México debe terminar ya sea entre los dos primeros lugares de grupos o como uno de los mejores cuatro mejores terceros de la primera fase.
En pocas líneas:
- Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo
- Gol de Australia
- Cayó el tercer gol de España
- Actualización al medio tiempo del España vs Australia
- Qué jugadoras de México están convocadas para este Mundial Sub 17 Femenil
- España aumenta la ventaja sobre Australia
- Actualización del otro partido en el grupo
- Dolorosa derrota de México en su debut mundialista
- Cómo le fue a Chile en su presentación
Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo
El encuentro entre México y Chile dentro de la Copa Mundial Femenina Sub 17 podrá verse este jueves 22 de octubre a mediodía en TUDN, ViX Premium y Canal Nueve.
Gol de Australia
El cuadro australiano reduce la diferencia de goles a -2 y pone el marcador 1-3.
Cayó el tercer gol de España
España ya lo va ganando 3-0 al minuto 65 y con eso Australia se colocaría con diferencia de -3 goles, lo cual ayudaría a México en caso de un posible desempate.
Actualización al medio tiempo del España vs Australia
Al momento, España se mantiene con ventaja al descanso de 2-0 sobre Australia.
Qué jugadoras de México están convocadas para este Mundial Sub 17 Femenil
México busca defender el tercer lugar conseguido hace un año, pero para ello deberá hacerlo con una generación de futbolistas totalmente distintas que de igual forma buscan trascender en el panorama internacional.
Porteras
- Camila Haro (Slammers FC HB Koge)
- Ania López (Match Fit Surf)
- Emiley Ríos (Club Tijuana)
Defensas
- Bianka Arredondo (Pachuca)
- Bethzabeth Barrón (Guadalajara)
- Emily Delgado (Atlas)
- Valeria Figueroa (Tigres)
- Fernanda Monroy (Toluca)
- Vanessa Paredes (América)
- Araceli Pérez (Pachuca)
Mediocampistas
- Camila Campos (SUSC)
- Citlalli Reyes (Rayadas)
- Zoé Sánchez (Rayadas)
- Ixchel Uscanga (Guadalajara)
- Kemberly García (América)
- Nicole Jiménez (Olympique Marseille)
- Shaddai Núñez (Toluca)
Delanteras
- Natalia Pérez (Guadalajara)
- Naomi Rojo (Club Tijuana)
- Natalia Ugalde (Universidad Nacional)
- Mia Urbano (Guadalajara)
La lista cuenta con una base de jugadoras de Chivas son cuatro futbolistas del Rebaño Sagrado, mientras que Rayadas, Pachuca, Tijuana y América aportan dos cada una.
Entre las futbolistas que no juegan en la liga mexicana se encuentran Camila Haro, Ania López y Nicole Jiménez.
Jiménez pertenece al Olympique de Marseille. Haro milita en Slammers FC HB Køge, mientras López forma parte de Match Fit Surf.
La Selección Mexicana dio a conocer su convocatoria de 21 futbolistas para el Mundial Femenil Sub 17 que se disputará del 17 de octubre al 7 de noviembre en Marruecos.
España aumenta la ventaja sobre Australia
La Selección Española ya va ganando 2-0 sobre Australia, resultado que claramente favorece a México en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
Actualización del otro partido en el grupo
Más temprano, desde las 9:00 horas, se está llevando a cabo el otro enfrentamiento del grupo entre España y Australia, donde la Furia Roja ya se adelantó en el marcador con una victoria parcial de 1-0 al minuto 12.
Con este resultado, España se despegaría del resto con 6 puntos, mientras que Chile y Australia se quedan con uno y México sin sumar todavía.
Dolorosa derrota de México en su debut mundialista
México no tuvo un debut nada sencillo, ya que se enfrentó a España, una de las máximas potencias de la categoría y la segunda selección con más títulos, sólo por detrás de Corea del Norte.
Pese a la jerarquía de su rival, el equipo mexicano compitió durante gran parte del primer tiempo y logró contener los ataques de la Furia Roja.
El Tricolor resistió hasta el minuto 42, cuando Carolina Ferrera abrió el marcador para España. México se mantuvo ordenado en defensa y buscó generar peligro al frente, aunque se fue al descanso con una desventaja mínima.
En el segundo tiempo, la selección mexicana tuvo una oportunidad clara para igualar el partido. Una jugadora quedó frente a la portería con la posibilidad de empujar el balón, pero no logró definir. Después de esa acción, España respondió con un ataque que terminó en el segundo gol y apagó las aspiraciones mexicanas.
A pesar de la derrota, México dejó buenos momentos ante el rival más complicado del grupo. El equipo deberá ganar sus dos partidos restantes para mantener sus opciones de clasificar a la siguiente ronda.
Cómo le fue a Chile en su presentación
En el otro partido del grupo de México, Chile y Australia empataron 1-1 en un duelo parejo, con pocos espacios y una disputa constante en la mitad de la cancha. Ambos equipos tuvieron lapsos de buen futbol y lograron generar oportunidades, aunque ninguno consiguió imponer condiciones durante los 90 minutos.
El resultado dejó a las dos selecciones con un punto en el arranque de la fase de grupos. Chile y Australia mostraron intención para buscar la victoria, pero la falta de precisión en los últimos metros evitó que alguno sacara ventaja en el marcador.
El empate obliga a ambos equipos a replantear su estrategia para los siguientes compromisos. Ahora tendrán que enfrentar a México y España, las dos selecciones que, en el papel, aparecen como las rivales más exigentes del sector.
Tanto Chile como Australia necesitarán sumar un resultado positivo ante alguno de esos equipos para mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda. La clasificación podría definirse no sólo por los primeros dos lugares del grupo, sino también mediante la tabla de las mejores terceras posiciones.