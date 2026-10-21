México vs Chile: sigue EN VIVO el minuto a minuto del segundo juego de la selección en el Mundial Femenil Sub 17

México debuta contra España en el Mundial Sub 17 Femenil. (Miseleccionfem)

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Chile en segundo partido de la Copa Mundial Femenina Sub 17 este jueves 22 de octubre a mediodía desde Rabat en Marruecos.

Después de haber caído en su presentación ante España, el tricolor está obligado a conseguir un buen resultado frente a las sudamericanas para mantenerse con vida de avanzar a la siguiente ronda.

Cabe mencionar que para acceder a la siguiente fase, México debe terminar ya sea entre los dos primeros lugares de grupos o como uno de los mejores cuatro mejores terceros de la primera fase.