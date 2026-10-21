México

El Monumento a la Revolución tendrá fiesta electrónica gratis con el Dj Zapoteco Miroslav Ü: cuándo y a qué hora será

La SEPI CDMX organiza nueve días de música, gastronomía y artesanías en el Monumento a la Revolución, con actividades diarias de 11:00 a 20:00 horas y entrada sin costo

Díptico con un músico ante una multitud a la izquierda y una persona con máscara y poncho frente a un monumento de piedra a la derecha.
El propio artista adelantó la cita mediante un mensaje de audio en el que invitó al público a conocer su propuesta, que combina producción electrónica con identidad y cultura indígena de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, será escenario este domingo de un set de música electrónica fusionada con lenguas indígenas, a cargo del DJ y productor oaxaqueño Miroslav Ü. La presentación forma parte de la feria de los pueblos y barrios originarios de la capital y tendrá entrada libre.

El propio artista adelantó la cita mediante un mensaje de audio en el que invitó al público a conocer su propuesta, que combina producción electrónica con identidad y cultura indígena de México.

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Miroslav Ü/Instagram

Cuándo y dónde será el evento

Cartel con logotipos oficiales, fecha, lugar, retratos circulares de cuatro grupos musicales y el título Paquiliztli en la parte inferior
Un cartel del Gobierno de la Ciudad de México anuncia el programa musical de la feria Paquiliztli en el Monumento a la Revolución para el domingo 25 de octubre. (Feria de las Ferias de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México )

El DJ se presentará el domingo 25 de octubre a las 18:45 horas en el Monumento a la Revolución. El acceso es gratuito, por lo que Miroslav Ü recomendó llegar con anticipación, ya que señaló que probablemente coincidirá con parte del público antes de comenzar su set.

La presentación se enmarca en una feria dedicada a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México que se desarrolla en ese mismo recinto. Según informó la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI CDMX), el encuentro lleva por nombre PAQUILIZTLI, Feria de las Ferias de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, y se extenderá del 23 de octubre al 1 de noviembre en el Monumento a la Revolución.

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Carteles oficiales de la SEPI CDMX precisan además que la feria abrirá todos los días en un horario de 11:00 a 20:00 horas.

Quién es Miroslav Ü

Una persona con poncho y máscara de felino posa frente al Monumento a la Revolución con el texto sobreimpreso Monumento a la Revolución
Una persona con máscara y poncho tradicional se encuentra en la plaza frente al Monumento a la Revolución iluminado de azul en la Ciudad de México. (Feria de las Ferias de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México )

Miroslav Ü, cuyo nombre real es Uriel Mendoza, es originario de Oaxaca de Juárez y creció en Santo Domingo Tehuantepec, una de las comunidades más representativas del Istmo. Tiene 27 años y mantiene en privado su rostro, al que cubre con máscaras de animales que remiten a las tonas y los nahuales, diseñadas por artesanos locales como Mario Olivera.

El proyecto musical nació en 2022, aunque su actividad como DJ se remonta a 2016. Desde pequeño, la influencia de su familia y su comunidad despertó en él un interés por las tradiciones zapotecas, que a los 18 años lo llevó a indagar sobre la cultura zapoteca y huave, de la cual proviene su familia paterna.

Con esa búsqueda de identidad, Miroslav Ü combinó la música electrónica con sonidos prehispánicos, entre ellos el pitu nisiaba, un estilo musical de la cultura binni zaa que incorpora flauta de tres orificios, tambor, caparazón de tortuga y cauchos de venado. Sus letras incluyen poesía en zapoteco, mixteco, náhuatl y maya, mezclada con música tradicional del Istmo de Tehuantepec, la Mixteca, los Valles Centrales y la Sierra Sur.

En enero de 2026 lanzó el álbum OLLIN, palabra náhuatl que significa “movimiento” y “energía vital”, que incluye además un homenaje a Quintana Roo y a la figura histórica de Felipe Carrillo Puerto. Entre sus trabajos más recientes también figuran los álbumes Sacrificio y Los Binigulaza.

A lo largo de su trayectoria se ha presentado en espacios como la Feria del Mezcal en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, el Festival Tsasná y el Chiibal Sound Fest, además de haber sido telonero del concierto de Paul Van Dyk en Oaxaca, en mayo de 2025. También participó en el primer Festival “Ciudad de México, Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas”, realizado en el Zócalo capitalino, donde se presentó junto al artista Aldair, conocido como “El Mextizo Zapoteco”.

La multa del INAH por grabaciones en zonas arqueológicas

A mask lies on the ground as representatives of Indigenous communities mark the International Day of the World's Indigenous Peoples, in Mexico City, Mexico, August 9, 2025. REUTERS/Henry Romero
A mask lies on the ground as representatives of Indigenous communities mark the International Day of the World's Indigenous Peoples, in Mexico City, Mexico, August 9, 2025. REUTERS/Henry Romero

En junio de 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) multó a Miroslav Ü con 31 mil 382 pesos por grabar videos promocionales sin autorización dentro de las zonas arqueológicas de Mitla y Monte Albán, en los Valles Centrales de Oaxaca.

De acuerdo con la resolución del instituto, el material fue difundido en las cuentas de Facebook, Instagram y TikTok del DJ, y mostraba el uso de equipo técnico para captar las imágenes, lo que descartó que se tratara de una grabación incidental o de carácter personal. El INAH calificó el hecho como una producción audiovisual deliberada dentro de una zona de monumentos bajo su tutela.

El pago de la multa corresponde a derechos por el uso de espacios que forman parte del patrimonio cultural de la nación. El instituto ordenó además el retiro inmediato del material visual y advirtió que, de no cumplirse esa disposición, podría presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas afectaciones al patrimonio.

Miroslav Ü confirmó en sus redes sociales haber recibido el oficio y aclaró que su intención nunca fue dañar, lucrar o menospreciar el patrimonio cultural del país. Según explicó, las grabaciones se realizaron únicamente con un teléfono celular, sin drones, cámaras cinematográficas ni grúas, y que desconocía que ese tipo de contenido requería un permiso administrativo.

El artista señaló también que no ingresó a zonas restringidas ni intervino los monumentos, y que no provocó ninguna afectación física al patrimonio arqueológico. El video completo fue retirado de sus plataformas, aunque mantiene en sus redes una fotografía tomada en Monte Albán.

Programación confirmada de la feria

Representatives of Indigenous communities wear traditional costumes as they dance through the streets to mark the International Day of the World's Indigenous Peoples, in Mexico City, Mexico, August 9, 2025. REUTERS/Henry Romero
Representatives of Indigenous communities wear traditional costumes as they dance through the streets to mark the International Day of the World's Indigenous Peoples, in Mexico City, Mexico, August 9, 2025. REUTERS/Henry Romero

La SEPI CDMX difundió carteles diarios con la programación artística de PAQUILIZTLI. Hasta el momento se han dado a conocer tres días de actividades, todas con sede en el Monumento a la Revolución.

Para el sábado 24 de octubre se confirmaron las siguientes presentaciones:

  • 15:00 horas: Danza de Arrieros Águilas del Sur
  • 16:15 horas: Tlaminques
  • 17:30 horas: La Calenda, música de Guerrero y Oaxaca

El domingo 25 de octubre, día en que se presentará Miroslav Ü, la cartelera completa incluye:

  • 15:00 horas: Trío Murmullo Huasteco
  • 16:15 horas: Los Juchilangos
  • 17:30 horas: Soma Skanker
  • 18:45 horas: Miroslav Ü

Para el jueves 29 de octubre se anunciaron estas actividades:

  • 15:00 horas: Dueto Las Hermanas Carrasco
  • 16:15 horas: Ariel Sánchez
  • 17:30 horas: Guenda

Los tres carteles mantienen el mismo formato de bloques artísticos que inician a las 15:00 horas, con entrada gratuita. No se han publicado, hasta el momento, los carteles correspondientes al resto de los días de la feria: 23, 26, 27, 28, 30 y 31 de octubre, además del 1 de noviembre.

Gastronomía y artesanías en PAQUILIZTLI

Vista aérea del Monumento a la Revolución, un gran arco de piedra con cúpula, rodeado de una plaza y edificios urbanos bajo un cielo despejado
El icónico Monumento a la Revolución se alza en el corazón de la Ciudad de México, destacando en el paisaje urbano captado desde una perspectiva elevada en un día soleado. (Webcams de México/ X)

Un cartel adicional difundido por la SEPI CDMX ilustra, a través de imágenes, parte de la oferta gastronómica y de productos típicos que tendrá la feria durante sus nueve días de actividades. Entre los elementos que muestra ese material se encuentran:

  • Tamales
  • Maíz en mazorca de distintos colores
  • Dulces y frutas cristalizadas
  • Atole o champurrado
  • Un aceite de origen regional
  • Miel
  • Tasajo o carne envuelta en hoja
  • Amaranto u otro grano similar

El mismo cartel incluye la imagen de dos personas vestidas con trajes tradicionales, aunque no se especifica a qué región o comunidad corresponde esa vestimenta. El material no detalla precios, nombres de productores ni el número de expositores que participarán en esta sección de la feria.

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