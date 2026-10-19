México

Senado pide esclarecer responsabilidades por caso del exfiscal César Jáuregui y su presunto vínculo con operativo de la CIA

Higinio Martínez pidió que las autoridades determinen si hubo delitos en el operativo en Chihuahua y esclarezcan las responsabilidades correspondientes

Higinio Martínez considera que detención respalda cuestionamientos al operativo.
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El presidente del Senado, Higinio Martínez, afirmó que la detención de César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, representa un avance para esclarecer la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo realizado en territorio mexicano sin autorización del Gobierno federal.

El legislador señaló que la solicitud y concesión de una orden de aprehensión contra el exfuncionario constituyen elementos que deben considerarse dentro de las investigaciones sobre las posibles irregularidades relacionadas con el caso.

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Martínez aclaró que corresponde a las autoridades determinar si los hechos constituyen delitos y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse del procedimiento judicial.

El caso está relacionado con un operativo en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino en la localidad de El Pinal.

El exfuncionario afirmó, antes de su detención, que presentó su renuncia tras los hechos de abril en Morelos, Chihuahua, donde murieron dos agentes de la CIA durante una acción contra un narcolaboratorio

En las investigaciones también se ha abordado la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y la muerte de integrantes de esa agencia.

Senado señala falta de autorización federal para la intervención extranjera

Martínez sostuvo que sus cuestionamientos no se dirigen contra los agentes estadounidenses por su nacionalidad, sino contra las condiciones en las que presuntamente participaron en actividades dentro del país.

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El senador explicó que, desde su perspectiva, el punto central es determinar por qué se habría permitido la intervención de personal extranjero sin contar con la autorización de las autoridades federales competentes.

En ese sentido, consideró que la postura del Gobierno de Chihuahua representa una rectificación respecto a la actuación del entonces fiscal.

Higinio Martínez señala presuntas irregularidades en operativo de El Pinal.
Higinio Martínez señala presuntas irregularidades en operativo de El Pinal.

No obstante, subrayó que las conclusiones deberán sustentarse en las declaraciones del exfuncionario y en el desarrollo de las investigaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que existe una causa federal relacionada con hechos que podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional, por la presunta participación de agentes extranjeros sin el permiso correspondiente.

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo que la investigación estatal sobre el operativo concluyó su etapa inicial y fue judicializada por delitos del fuero común.

También afirmó que la nueva causa federal corresponde a una investigación distinta y manifestó la disposición de su administración para colaborar con las autoridades.

¿Qué falta por esclarecer en el caso del exfiscal?

La detención de Jáuregui abrió nuevas interrogantes sobre la actuación de los funcionarios involucrados y el alcance de las investigaciones federales y estatales.

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial
Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

Entre los principales puntos que se mantienen bajo análisis están:

  • La participación de agentes extranjeros: determinar bajo qué condiciones intervinieron en el operativo de El Pinal.
  • La autorización federal: esclarecer si existieron permisos de las autoridades competentes para realizar esas actividades.
  • Las responsabilidades individuales: establecer qué funcionarios participaron y si incurrieron en alguna conducta ilegal.
  • Las investigaciones judiciales: precisar el alcance de las causas iniciadas por las autoridades estatales y federales.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, hasta donde tenía conocimiento, no existían pruebas que involucraran directamente a la gobernadora Maru Campos, aunque indicó que corresponde a la Fiscalía aclarar el alcance de las indagatorias.

Higinio Martínez plantea comparecencias por la situación del sector salud

En un asunto distinto, el presidente del Senado propuso revisar la posibilidad de citar a funcionarios del sector salud ante legisladores, en el marco del segundo informe de Gobierno.

Zoé Robledo Aburto
Senado propone llamar a titulares del IMSS y Salud. (Presidencia)

Martínez mencionó al director general del IMSS, Zoé Robledo, y al secretario de Salud, David Kershenobich, ante las inconformidades y demandas expresadas por trabajadores del sector.

También planteó que representantes de IMSS-Bienestar podrían acudir al Senado para explicar la situación de ese organismo y los problemas reportados en la atención médica.

El senador indicó que la propuesta deberá analizarse con la Junta de Coordinación Política (Jucopo). La decisión dependerá de los acuerdos entre los grupos parlamentarios y de la eventual ampliación del calendario de comparecencias.

Martínez sostuvo que el objetivo es que los senadores reciban información directa de los titulares de las instituciones sobre las problemáticas que enfrentan y las medidas previstas para atenderlas.

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