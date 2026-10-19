En medio del conflicto con su madre, Gala Montes exhibe polémicas fotos fumando durante su infancia

La cantante y actriz Gala Montes compartió fotografías de su infancia para responder a las recientes declaraciones de su madre sobre su historia familiar. (IG: galamontes)

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La actriz Gala Montes respondió a su madre Crista con la publicación de fotografías de su infancia fumando en una pipa de agua, tras unas declaraciones en las que su madre cuestionó su comportamiento.

Las imágenes difundidas en la red social X acumularon más de 1.8 millones de visualizaciones en menos de 48 horas tras su publicación.

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La controversia surgió después de una transmisión en vivo en la que Crista Montes opinó sobre la apariencia física de su hija y sostuvo que durante la convivencia familiar en su infancia, Gala Montes no consumía ninguna sustancia.

Gala Montes retomó la publicación que contenía las imágenes de su niñez y añadió un mensaje en el que cuestionó de forma directa las afirmaciones hechas por su madre durante la emisión en vivo.

En el material visual se observa a la intérprete durante sus primeros años de edad mientras exhalaba humo de la pipa de agua junto a otros integrantes de su círculo familiar.

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La imagen compartida en X muestra a Gala Montes de niña mientras exhalaba humo. (X: @GalaMontes2)

Gala Montes enfrentó señalamientos sobre su infancia en redes sociales

Una segunda fotografía mostró a su hermana Krista Montes, conocida públicamente como Beba Montes, exhalando humo en un establecimiento mientras ambas eran menores de edad.

En una tercera imagen apareció Crista Montes sentada junto a un hombre no identificado al lado del mismo dispositivo para fumar.

La actriz acompañó la difusión de estas imágenes con la frase “a las pruebas me remito” desde su cuenta oficial en X para controvertir la postura de su madre.

El intercambio digital se sumó a una serie de fricciones públicas iniciadas a principios de octubre de 2026 entre la exintegrante de La Casa de los Famosos México y su madre.

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Días antes del lanzamiento de estas imágenes, la cantante compartió la fotografía de una nota escrita en el reverso de una imagen infantil atribuyendo el texto a su madre.

Gala Montes y su hermana Krista "Beba" Montes aparecen exhalando humo de una pipa de agua en una de las imágenes difundidas en la red social X. (X: @GalaMontes2)

Crista Montes respaldó su postura sobre la crianza de sus hijas

El escrito exhibido por la artista contenía frases en las que se comparaba de forma despectiva la indumentaria de la menor con la de una persona dedicada al trabajo sexual.

Crista Montes respondió mediante transmisiones en la red social TikTok donde admitió la autoría de diversos mensajes dirigidos a sus hijas durante su etapa de desarrollo profesional.

La madre de la actriz argumentó que las notas escritas formaron parte de un método de disciplina implementado durante la gestión de la carrera artística de la menor.

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Las declaraciones provinieron de una disputa laboral y financiera iniciada a mediados de 2024, cuando la cantante decidió prescindir de los servicios de su madre como representante artística.

Durante ese periodo, la artista señaló presuntos desvíos de dinero y tratos inadecuados por parte de su madre durante más de 18 años de trabajo en la industria del entretenimiento.

Crista Montes admitió la autoría de diversos mensajes dirigidos a sus hijas durante su etapa de desarrollo profesional. (Instagram)

La disputa familiar acumuló declaraciones cruzadas en plataformas digitales

Gala Montes publicó respuestas adicionales a usuarios de la red social X que enviaron mensajes de respaldo sobre su experiencia personal durante la niñez.

La intérprete respondió a un seguidor que validó su decisión de exponer los hechos ocurridos en su entorno familiar durante su infancia.

“Gracias, me da paz saber que hay gente que piensa como tú. Cuando me animé por fin a contar mi caso de abuso, esto es lo que recibí”, sostuvo la cantante.

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La actriz mantiene su actividad profesional promocionando su nuevo proyecto musical y continuando con sus participaciones en producciones de televisión tanto en México como en Estados Unidos.

Crista Montes realiza transmisiones periódicas en plataformas digitales para ofrecer su versión sobre los acontecimientos financieros y familiares relacionados con la trayectoria de sus hijas.

En 2024 la cantante decidió prescindir de los servicios de su madre como representante artística. (Especial)

La relación entre ambas partes permanece distante a partir de la conclusión del vínculo laboral que mantenían desde el inicio de la carrera infantil de la actriz.

Diversas personalidades del espectáculo emitieron opiniones en internet sobre la exposición pública de temas familiares entre la cantante y su madre.

Los usuarios de redes sociales mantuvieron un debate activo en las publicaciones oficiales de ambas involucradas sobre la validez de los testimonios expuestos.

La divulgación de las fotografías infantiles generó miles de comentarios de usuarios que discutieron las condiciones de crianza expuestas en las imagénes.

La cantante continuó con la publicación de material en sus perfiles oficiales mientras sus seguidores analizaron cada una de las declaraciones emitidas sobre su vida personal.

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