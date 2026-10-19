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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 19 de octubre: Huracán Trudy, de categoría 1, se debilita frente a las costas de Jalisco

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Huracán Trudy, de categoría 1, se debilita frente a las costas de Jalisco

(Capturas de pantalla)
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El huracán Trudy, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, continúa debilitándose frente a las costas de Jalisco, con lluvias y oleaje que disminuyen de forma gradual, según el reporte de Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.

El centro del ciclón se ubica a 235 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes y a 280 kilómetros al oeste de Playa Pérula, ambos en Jalisco. Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 130 km/h, con rachas de hasta 155 km/h, y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 11 km/h.

Pese al debilitamiento, la circulación del fenómeno mantiene probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país, de acuerdo con el reporte técnico.

Jalisco registra las lluvias más intensas por el paso de Trudy

Para las próximas 24 horas, el pronóstico anticipa lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la zona costera y sur de Jalisco. En Colima y el sur de Nayarit se esperan lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros.

Las costas jaliscienses también concentran los vientos más intensos asociados al ciclón, con rachas sostenidas de 20 a 30 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h, aunque el reporte indica que esta condición disminuirá durante la noche.

El pronóstico de trayectoria ubica a Trudy como remanente post-tropical

El mapa de trayectoria elaborado por Conagua y el SMN proyecta que Trudy continuará su debilitamiento en las próximas horas. El ciclón pasaría de huracán categoría 1 a tormenta tropical y, posteriormente, a remanente post-tropical conforme avance hacia el noroeste sobre el Océano Pacífico.

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