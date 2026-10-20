FGR busca tirar el amparo que Gilda Susana Lozoya solicitó contra su vinculación a proceso por lavado de dinero

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La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo concedido a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de PemexEmilio Lozoya, contra su vinculación a proceso en el caso Agronitrogenados. El recurso de queja frena el trámite constitucional y pospone la audiencia que estaba prevista para el próximo jueves 29 de octubre.

La impugnación fue presentada contra la resolución que había suspendido los efectos de la vinculación a proceso dictada el 7 de julio de 2026. Un tribunal colegiado deberá ahora determinar si confirma, modifica o revoca esa decisión.

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Qué pidió la FGR y qué sigue en el proceso

La Fiscalía impugnó la suspensión definitiva que un juez le había otorgado a Lozoya Austin, la cual frenaba los efectos de su vinculación a proceso. Mientras el tribunal colegiado no resuelva el recurso de queja, el procedimiento de amparo permanecerá suspendido.

Capturan en Acapulco a mujer señalada de matar a su hijo de 4 años: la abuela fue quien la delató ante las autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La audiencia constitucional de ese amparo, programada originalmente para el 29 de octubre, quedó condicionada a la resolución del tribunal. No hay, por ahora, una fecha definida para retomarla.

La acusación por el caso Agronitrogenados

La FGR acusa a Lozoya Austin de participar en operaciones para triangular 3.4 millones de dólares que su hermano, Emilio Lozoya Austin, habría recibido como soborno del empresario Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA).

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Según la Fiscalía, ese pago se habría entregado a cambio de que Pemex adquiriera la planta de fertilizantes Agronitrogenados. La operación se concretó en diciembre de 2013, cuando la petrolera pagó 257 millones de dólares por una instalación cuya valuación oficial era de apenas 58 millones.

Presuntamente la hermana del exfuncionario también estaría involucrada en el caso Agronitrogenados (Foto: Twitter/@moss_rub)

La FGR señala que Gilda Lozoya se convirtió en beneficiaria de una empresa mediante una cesión de derechos realizada por su hermano. Entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012 habría recibido cinco transferencias bancarias provenientes de una empresa propiedad de Ancira, parte de las cuales fueron transferidas posteriormente a otra persona.

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La detención en julio y la decisión de la jueza

Gilda Lozoya fue detenida el 1 de julio de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al regresar de Ámsterdam. La orden de aprehensión en su contra había sido emitida desde junio de 2023.

Tras la detención, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la jueza de control Nora Ileana García Peralta rechazó la petición de la FGR de enviarla a prisión preventiva.

Durante una audiencia de más de diez horas, la juzgadora desestimó los 18 nuevos elementos que presentó la Fiscalía para acreditar un riesgo de fuga. García Peralta calificó como inadmisible la obtención, sin orden judicial, de datos bancarios usados como prueba de ese riesgo.

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FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la empresa petrolera mexicana Pemex en una de sus gasolineras de Ciudad de México, el 28 de agosto de 2014. La empresa petrolera estatal mexicana Pemex quiere iniciar las importaciones de crudo ligero a finales de este año, con un volumen que podría alcanzar los 70 000 barriles al día (bpd) y con el objetivo de impulsar la producción de las refinerías, según ha declarado José Manuel Carrera, director ejecutivo de PMI Comercio Internacional, la filial de Pemex dedicada al comercio de petróleo. REUTERS/Edgard Garrido (MÉXICO - Etiquetas: NEGOCIOS LOGOTIPO ENERGÍA)/Foto de archivo

Como resultado, Lozoya Austin enfrenta el proceso en libertad, aunque bajo medidas cautelares: brazalete electrónico, firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y retención de su pasaporte. La jueza aclaró que esta decisión no implica impunidad y que el proceso penal continúa.

El trasfondo del caso Agronitrogenados

El caso Agronitrogenados es uno de los expedientes de corrupción vinculados a la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El 25 de mayo de 2019 se libraron órdenes de aprehensión contra Lozoya y Ancira.

Ancira fue detenido ese mismo año en España y posteriormente extraditado a México. Obtuvo su libertad tras firmar un acuerdo reparatorio en el que se comprometió a devolver más de 216 millones de dólares a Pemex.

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Ese acuerdo, no obstante, quedó inconcluso: la FGR confirmó que todavía resta un tercer y último pago pendiente. Actualmente, según declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, Ancira reside en Estados Unidos tras concretar el acuerdo reparatorio.

Emilio Lozoya, por su parte, continúa enfrentando procesos penales abiertos, entre ellos el relacionado con el caso Odebrecht. La detención de su hermana reactivó el interés público en el expediente de Agronitrogenados, que había permanecido en un punto de estancamiento judicial.