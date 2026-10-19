Latin Lover vivió una pesadilla en ¿Quién es la Máscara? 2026: destapa cómo venció su mayor miedo

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Latin Lover venció su claustrofobia dentro del traje de Beto Batazo en ¿Quién es la Máscara? 2026, programa de Televisa del que quedó eliminado el pasado domingo 18 de octubre, tras perder su duelo musical en la segunda emisión.

El luchador, actor y bailarín, cuyo nombre real es Víctor Manuel Reséndez Nuncio, reveló en entrevista para AMEXI que enfrentó episodios de ansiedad durante sus presentaciones por permanecer dentro de un disfraz que superaba los 20 kilos de peso.

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Durante una de las intervenciones con los investigadores, Latin Lover sintió que le faltaba el aire. “En ese momento no me dolió, pero sí levanté la mano porque no podía respirar”, recordó el luchador originario de Monterrey, Nuevo León.

Latin Lover revela que sufre de claustrofobia desde antes del programa

Latin Lover en ¿Quién es la Máscara? 2026

La condición no era nueva para Latin Lover. El también conductor contó que la ansiedad por espacios cerrados lo acompañaba desde sus experiencias con estudios médicos. “Antes, cuando me tenían que hacer una resonancia, tenía que ser en una máquina cerrada. A los dos minutos de estar dentro de como un túnel, siempre me daba el silencio, me sacaban, me daba mucha ansiedad”, relató.

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Aceptar el personaje de Beto Batazo implicó, para Latin Lover, un reto que sabía que podía afectarlo emocionalmente. Encontró una motivación concreta en su familia para sostener cada presentación pese al malestar físico.

“Lo único que dije que aguantara fue estar pensando en mi mamá y en mis cuatro hijos. He tratado de poder por ellos”, relató el luchador a AMEXI.

Latin Lover relata los problemas para sostener el disfraz de más de 20 kilos

Latin Lover en ¿Quién es la Máscara? 2026

El peso de la botarga representó un obstáculo adicional para alguien cuya fortaleza en el escenario es el baile. Latin Lover tuvo que adaptar sus coreografías habituales a las restricciones físicas del traje de Beto Batazo.

“El disfraz en sí es muy pesado y estuve trabajando en casa, en el departamento, en la coreografía, porque lo mío es el baile. Traté de hacer los pasos más grandes y agarrar más espacio en la pista, porque el personaje te va a limitar los movimientos”, explicó.

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El esfuerzo físico se complicaba porque, además de bailar, el luchador debía controlar la respiración mientras cargaba el peso extra del traje. “Estaba moviendo más de 20 kilos extra de estos cuerpos y estar tratando de que tu respiración se tranquilice”, describió sobre las dificultades durante sus presentaciones.

Los investigadores fallaron en todas sus apuestas por Beto Batazo

Latin Lover en ¿Quién es la Máscara? 2026

En la segunda emisión de la temporada, transmitida este domingo, el personaje de Beto Batazo quedó en riesgo de eliminación tras un duelo triple. Antes del desenmascaramiento, el panel de investigadores lanzó sus últimas apuestas sin acertar ninguna.

Zurita mencionó a Aarón Mercury, Anahí insistió con Jaime Camil, Ochmann cambió su voto a Héctor Sandarti y Yuri se quedó con Arturo Carmona. Ninguno identificó al verdadero rostro detrás del personaje.

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“Les dije ‘vivo por un cerro... les invito una carne asada’ y no la captaron. Qué experiencia tan bonita, estar frente a ustedes, frente al público maravilloso y bueno, sufro un poquito de claustrofobia. Pero me apoyé en el personaje de Beto Batazo. Él me hizo sacar este personaje”, declaró Latin Lover al momento de su desenmascaramiento durante la emisión del show.

El luchador reconoció su sorpresa por el fallo de los investigadores, luego de que en temporadas pasadas su nombre hubiera sido mencionado como apuesta para otros personajes. “Decían que era Latin Lover, y ahora que estaba el personaje de Beto Batazo, ninguno de ellos pudo adivinar que era yo”, contó el luchador.

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La actriz Verónica Montes también quedó fuera del programa

(@eslamascara)

En la misma emisión fue eliminada la actriz Verónica Montes, quien estaba detrás del personaje de Rito Cangurito. Ambos desenmascaramientos ocurrieron durante el segundo programa de la temporada 2026 de ¿Quién es la Máscara?.

Pese a la eliminación, Latin Lover destacó el reconocimiento que recibió por su interpretación tanto en las redes sociales del programa como en sus propias plataformas. El artista consideró que su paso por el reality tuvo un saldo positivo más allá del resultado competitivo.

“Siempre he dicho que nunca pierdo. Gano o aprendo. Entonces, hoy aprendí que sí puedo vencer mi miedo”, expresó Latin Lover a AMEXI al reflexionar sobre su experiencia dentro del programa.

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