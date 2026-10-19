Chihuahua reconoció a César Jáuregui como responsable del caso CIA:“¿Cómo un fiscal es el primero que viola la ley?”, cuestiona Sheinbaum

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aborda las investigaciones y la orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua. En su intervención frente a medios de comunicación, detalla las acciones conjuntas de la Fiscalía General de la República y las autoridades estatales respecto a la participación no autorizada de agentes extranjeros en un operativo. Video: Conferencia de prensa matutina

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La presienta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que fueron las autoridades de Chihuahua las que reconocieron a César Jáuregui Moreno, exfiscal del estado, como el principal responsable de la participación de cuatro agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, al tiempo que cuestionó su actuar en un operativo que le correspondía a autoridades federales.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la mandataria detalló que Jáuregui mantiene abiertos dos procesos en su contra: uno en el fuero común por parte de la Fiscalía de Chihuahua y otro por la Fiscalía General de la República (FGR) por traición a la patria, luego de que habría permitido la operación de agentes estadounidenses en el país.

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“Hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua de que el exfiscal fue el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la sierra Tarahumara para revisar un laboratorio, porque en realidad ellos ni siquiera tienen atribuciones para desmantelar un laboratorio, la tiene la FGR”, explicó.

Sheinbaum calificó el actuar del exfiscal como “irresponsable”

El caso se destapó luego del fallecimiento de dos agentes de la CIA que participaron en el operativo. Foto: Fiscalía de Chihuahua / Captura de pantalla- Conferencia de prensa matutina

Sheinbaum cuestionó la presencia de los agentes estadounidenses y la manera en que se llevó a cabo el actuar en el operativo, ya que salieron durante la noche y, dijo, se trata de una zona peligrosa debido a las condiciones propias del terreno que terminaron provocando el accidente donde murieron cuatro personas.

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“Lo primero es cómo van en la madrugada o en la noche a un operativo en el que ni siquiera tienen atribuciones para ir a ver un laboratorio. Eso también tiene que explicarse en este procedimiento, donde además, lamentablemente fallecen dos personas (...) Fue un operativo muy irresponsable, además pues de que estaban violando la ley porque no informaron y no se permiten los operativos en tierra de las agencias extranjeras”, dijo.

Además, la presidenta explicó que fue informada por la fiscal de que Jáuregui aún es investigado por otros temas -distintos al caso de los agentes de la CIA- y que será informado de manera posterior.

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Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

Tras la detención del exfiscal de Chihuahua, Sheinbaum reconoció a las autoridades estatales y federales por proceder en contra de César Jáuregui luego de “violar la ley” al presuntamente permitir la participación de los agentes estadounidenses en un operativo realizado en el país.

“Si alguien tiene la responsabilidad de procurar la justicia, ellos mismos son los fiscales y las fiscalas. ¿Cómo un fiscal que tiene la responsabilidad de la procuración de justicia, es el primero que viola la ley? Y esto va para todos los fiscales, hombres y mujeres, la responsabilidad que tienen es enorme, es acabar con la impunidad. Ellos tienen que ser un ejemplo ante la sociedad", señaló.

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Sheinbaum también hizo un llamado a todas las autoridades estatales que tengan intención de relacionarse con gobiernos extranjeros en materia de seguridad, a seguir los protocolos correspondientes y avisar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

*Información en desarrollo...