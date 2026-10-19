Juez descarta prisión preventiva para César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por caso CIA

César Jáuregui libra la prisión preventiva. Crédito: Captura de pantalla

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César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, enfrentará su proceso penal en libertad después de que un juez de control descartó este fin de semana imponerle prisión preventiva.

La audiencia inicial, celebrada en la Ciudad Judicial de Chihuahua, se extendió por más de 10 horas y concluyó con la presentación completa de datos de prueba por parte del Ministerio Público.

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El exfuncionario deberá cumplir con medidas cautelares impuestas por el juez, entre ellas la entrega de sus documentos migratorios. La audiencia para determinar si es vinculado a proceso se reanudará el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.

El juez descarta riesgo de fuga

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

Durante el debate sobre medidas cautelares, la Fiscalía estatal argumentó que existía riesgo de que Jáuregui se sustrajera de la justicia, debido a sus vínculos en el extranjero y a sus antiguas relaciones dentro de la propia institución que dirigió. El juzgador rechazó ese planteamiento.

El juez consideró que la prisión preventiva exige una justificación específica y que, antes de recurrir a ella, deben analizarse las alternativas disponibles dentro del sistema penal acusatorio. Desestimó también que la capacidad económica del exfiscal fuera, por sí sola, un elemento suficiente para presumir fuga.

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La defensa de Jáuregui propuso distintas medidas sustitutas: presentación periódica ante la autoridad, garantía económica, restricción de acercamiento a testigos y entrega de documentos migratorios.

El juzgador tomó esta última combinación como base de su resolución y descartó, en el camino, la opción de un brazalete electrónico que también se había puesto sobre la mesa.

Las medidas cautelares impuestas al exfiscal

César Jáuregui y el caso de la CIA. (FGE Chihuahua)

Entre las condiciones fijadas por el tribunal destaca el resguardo del pasaporte y la visa del exfuncionario, medida que busca impedir que abandone el país sin autorización judicial. A esto se suma la obligación de firma mensual y la prohibición expresa de comunicarse con los testigos del proceso.

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Jáuregui enfrenta en el fuero estatal los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, ambos derivados del operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

En ese operativo fue desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, y en el trayecto de regreso murieron cuatro personas en un accidente vial: dos elementos de la Fiscalía estatal y dos agentes estadounidenses que después se identificaron como operadores de la CIA.

La defensa sostuvo durante la audiencia que no existen elementos objetivos para justificar una medida tan severa como la prisión preventiva y reiteró la disposición del exfiscal para enfrentar el proceso y cumplir cualquier condición impuesta por el juzgador.

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El proceso federal por traición a la patria queda en pausa

César Jauregui también enfrenta un proceso por traición a la patria. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Jáuregui enfrenta, en paralelo, una causa distinta a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de traición a la patria, derivado de la participación de los agentes extranjeros en el mismo operativo de El Pinal. Esa causa se atenderá una vez resuelta la situación jurídica del exfuncionario en el fuero estatal.

La defensa adelantó que notificará al juez federal sobre el proceso penal que Jáuregui ya enfrenta en Chihuahua, con el objetivo de que esa circunstancia sea considerada en las decisiones que se tomen sobre el caso de carácter federal.

El jueves, el juez de control deberá resolver si existen elementos suficientes para vincular formalmente a proceso al exfiscal por los delitos que le imputa el Ministerio Público estatal.

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Del laboratorio clandestino a la detención del sábado

César Jáuregui fue detenido la mañana del sábado 17 de octubre en el cruce de la avenida La Cantera y el Periférico de la Juventud, en la ciudad de Chihuahua.

Aseguran laboratorio clandestino con valor de más de 2 mil 900 millones de pesos en Chihuahua. (SSPC)

El origen del caso se remonta al 17 de abril, cuando un operativo contra seis laboratorios clandestinos en la comunidad de El Pinal terminó en tragedia. Durante el descenso de la Sierra Tarahumara, un accidente vial cobró la vida de cuatro personas: dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación, entre ellos el director, y dos ciudadanos estadounidenses que Jáuregui, entonces fiscal en funciones, presentó inicialmente como instructores de la Embajada de Estados Unidos.

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Días después trascendió que los dos extranjeros fallecidos eran agentes de la CIA, lo que abrió una crisis diplomática entre el gobierno de Chihuahua y la Federación.

La presidenta Claudia Sheinbaum reclamó que las autoridades estatales no hubieran notificado ni coordinado el operativo con las instancias federales, como exige la ley mexicana en materia de seguridad nacional.

El propio Jáuregui renunció a la Fiscalía el 27 de abril, con carácter irrevocable, y reconoció públicamente “omisiones tanto en la información como en la gestión institucional” respecto a los puntos de contacto con el personal extranjero. Meses después compareció como testigo ante la FGR.

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La detención ocurre en plena definición de candidaturas del PAN rumbo a las elecciones de 2027. Jáuregui buscaba la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital, pero la gobernadora Maru Campos eligió como su carta política al actual alcalde, Marco Bonilla.

Días antes de su arresto, Jáuregui publicó un video en el que defendió su gestión al frente de la Fiscalía y habló en clave política sobre la sucesión en el poder estatal, lo que medios locales interpretaron como un reclamo velado de persecución política. Campos, por su parte, evitó pronunciarse sobre si el exfiscal era un buen perfil para la candidatura y remarcó la existencia de carpetas de investigación abiertas en su contra.

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