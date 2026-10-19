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Danna Paola, Kenia Os y las famosas mexicanas que estuvieron en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Danna, Kenia Os y Loreto Peralta se robaron las miradas en la alfombra rosa del evento en Los Ángeles

Danna Paola, Kenia Os y las mexicanas que estuvieron en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026
Danna Paola, Kenia Os y las mexicanas que estuvieron en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026
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Danna Paola y Kenia Os se robaron las miradas en la alfombra rosa del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, que regresó a Los Ángeles tras 19 años de ausencia. El evento se celebró el domingo 18 de octubre en los Sony Pictures Studios de Culver City, California.

La velada reunió a supermodelos, deportistas y a dos de las voces mexicanas más seguidas del momento, que convirtieron sus looks en tendencia en redes sociales.

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Además de las cantantes, las actrices mexicanas Loreto Peralta y Paulina Goto también destacaron con su presencia en Los Ángeles.

Danna en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@danna)
Danna en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@danna)

Danna Paola elige encaje negro con transparencias

Danna Paola apostó por un vestido largo de encaje negro con transparencias, escote en V y caída hasta el suelo, que dejaba entrever detalles de lencería. La cantante completó el conjunto con el cabello suelto en ondas y un maquillaje de sombras oscuras y labios color moka.

Kenia Os rindió homenaje a un diseño de Victoria’s Secret de 2002

Kenia Os eligió un corsé negro con bordados de rosas rojas y cordones al frente, inspirado en una pieza que la marca presentó hace más de dos décadas y que evoca uno de los looks más reconocibles de Gisele Bündchen.

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Kenia Os en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@keniaos)
Kenia Os en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@keniaos)

El atuendo se completó con una falda satinada de Saint Laurent con detalles afelpados en el ruedo, sandalias rojas de tacón de Alexander McQueen y joyería de Swarovski.

Otras figuras mexicanas también desfilaron por la alfombra rosa

La presencia mexicana no se limitó a las cantantes de pop Danna Paola y Kenia Os, la actriz Loreto Peralta también asistió al evento, con un vestido largo semitransparente de encaje floral y bordados en violeta y magenta.

Loreto Peralta en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@loretoperalta)
Loreto Peralta en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@loretoperalta)

En su cuenta de Instagram, la actriz Paulina Goto también compartió fotos del evento en el que coincidió con su colega y otras actrices latinoamericanas. Goto optó por una propuesta menos descubierta pero igual de elegante.

El desfile volvió a Los Ángeles después de 19 años y se realizó en los Sony Pictures Studios de Culver City. Bella Hadid abrió la pasarela, Adriana Lima la cerró y Kylie Jenner lució el sostén de fantasía más costoso en la historia de la marca, valuado en USD 50 millones.

Paulina Goto en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@paulinagoto)
Paulina Goto en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 (@paulinagoto)

Bella Hadid abrió el desfile con alas florales y Adriana Lima lo cerró

La modelo Bella Hadid inauguró la edición 2026 con un conjunto verde adornado con cuentas florales, una minifalda transparente a juego y un par de alas inspiradas en enredaderas decoradas con flores de colores. Más tarde regresó al escenario con un vestido blanco semitransparente y alas de gran tamaño.

Se trató de la cuarta participación de Hadid en el desfile de la marca, tras sus apariciones en 2016, 2024 y 2025.

Adriana Lima, por su parte, estuvo a cargo del cierre con sus características alas. La brasileña, de 45 años, celebró su vigesimoprimera participación en el evento con un body de encaje verde, transparencias, recortes laterales y una estructura de alas florales en tonos rosados, según detalló Vogue Brasil.

Megan Thee Stallion, Adriana Lima and Alessandra Ambrosio react during the Victoria's Secret fashion show at Sony Pictures Studios in Culver City, California, US, October 18, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Megan Thee Stallion, Adriana Lima and Alessandra Ambrosio react during the Victoria's Secret fashion show at Sony Pictures Studios in Culver City, California, US, October 18, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

El regreso a Los Ángeles reunió a modelos veteranas y nuevas figuras

El elenco de esta edición combinó a supermodelos consagradas con rostros ligados a la fama en redes sociales. Entre las participantes estuvieron Gigi Hadid, Behati Prinsloo, Cindy Bruna, Imaan Hammam, Irina Shayk, Barbara Palvin y Alex Consani.

También desfilaron influencers como Quenlin Blackwell junto a modelos con vínculos celebres, como Amelia Gray Hamlin.

OK! Magazine agregó a la lista a Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Rosie Huntington-Whiteley y Jasmine Tookes, todas identificadas como “ángeles” recurrentes de la firma.

Kylie Jenner posa mientras desfila por la pasarela durante el desfile de moda de Victoria's Secret en los estudios Sony Pictures en Culver City, California, EEUU, el 18 de octubre de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Kylie Jenner posa mientras desfila por la pasarela durante el desfile de moda de Victoria's Secret en los estudios Sony Pictures en Culver City, California, EEUU, el 18 de octubre de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

La propuesta estética del desfile recorrió las cuatro estaciones del año en minutos, con modelos que caminaron sobre una pasarela luciendo lencería inspirada en primavera, verano, otoño e invierno, según el relato de W Magazine.

El espectáculo incluyó presentaciones musicales de Katseye, Tate McRae, Megan Moroney y Megan Thee Stallion.

El momento de mayor repercusión de la noche fue protagonizado por Kylie Jenner, quien lució el Fantasy Bra valuado en USD 50 millones. La pieza no aparecía en la pasarela desde 2018, según precisó Vogue.

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