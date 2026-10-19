México

Maru Campos apoyará a la FGR en caso de César Jáuregui y sella el destino del exfiscal de Chihuahua: “Ahora decide el Poder Judicial”

La gobernadora indicó que la investigación estatal concluyó su etapa inicial y sostuvo que cualquier cooperación con autoridades federales debe realizarse por conductos institucionales

Maru Campos viste un saco azul y blusa blanca mientras extiende las manos en una oficina con mobiliario de madera
Caso del exfiscal avanza en Chihuahua; Maru Campos ofrece colaborar con la FGR. (Gobierno de Chihuahua )
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La gobernadora de Chihuahua afirmó que la investigación estatal concluyó su etapa inicial y que la resolución de ese procedimiento corresponde al Poder Judicial. El exfuncionario enfrenta, además, una causa federal por presunta traición a la patria.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que su administración atenderá los requerimientos de información y las diligencias que solicite la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones relacionadas con el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, quien fue ingresado al penal federal del Altiplano tras ser detenido por una orden de aprehensión del fuero federal.

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En un mensaje público, la mandataria explicó que la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó su etapa inicial la semana pasada y derivó en la judicialización de una causa por presuntos delitos del ámbito local.

Añadió que la determinación sobre ese procedimiento corresponde al Poder Judicial.

Las declaraciones se produjeron después de que Jáuregui enfrentara una audiencia inicial por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, en abril de 2026.

Maru Campos afirma que Chihuahua colaborará con las autoridades federales

Campos señaló que su gobierno mantendrá la disposición de colaborar con las instituciones federales, siempre mediante los canales oficiales y dentro del marco legal.

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También sostuvo que, si las investigaciones arrojan nuevos hechos relacionados con el ejercicio del cargo de Jáuregui, la Fiscalía estatal actuará dentro de sus atribuciones y proporcionará la información requerida por las autoridades federales.

La gobernadora recordó que el 24 de abril anunció la creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía de Chihuahua para esclarecer lo ocurrido durante el operativo de El Pinal, en el municipio de Morelos.

De acuerdo con su explicación, esa unidad recibió el encargo de investigar posibles delitos o faltas graves cometidos por servidores públicos y determinar las responsabilidades correspondientes, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

La mandataria indicó que decidió pronunciarse una vez concluida la etapa inicial de las indagatorias estatales. Asimismo, defendió que la cooperación con autoridades extranjeras debe realizarse conforme a la legislación y mediante las instituciones competentes.

César Jáuregui ingresa al penal del Altiplano por una causa federal

La situación jurídica del exfiscal cambió después de su audiencia ante un juez estatal. Aunque en ese procedimiento se determinó que podía continuar el proceso en libertad bajo medidas cautelares, agentes de la FGR ejecutaron una orden de aprehensión federal cuando salió de las instalaciones judiciales de Chihuahua.

Posteriormente, Jáuregui fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde quedó a disposición de una jueza federal para el desarrollo del procedimiento correspondiente.

La FGR lo investiga por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, por presuntamente permitir la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en actividades operativas sin autorización federal.

Se trata de una causa distinta de la que lleva la Fiscalía de Chihuahua, aunque ambas investigaciones están relacionadas con los acontecimientos de abril pasado.

Entre los principales elementos del caso se encuentran:

  • Proceso estatal: la Fiscalía de Chihuahua acusa al exfiscal de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
  • Investigación federal: la FGR le atribuye presunta traición a la patria por la participación de agentes estadounidenses sin autorización.
  • Medidas cautelares locales: en la audiencia estatal se determinó que podía enfrentar esa causa en libertad, sujeto a diversas obligaciones.
  • Traslado al Altiplano: la orden federal fue ejecutada después de que concluyó la audiencia del fuero común.
  • Operativo bajo investigación: los hechos ocurrieron durante una intervención contra un presunto laboratorio clandestino en El Pinal.

El operativo de El Pinal, origen de las dos investigaciones

El caso se remonta a un operativo realizado en abril de 2026 contra un laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara.

Las indagatorias se centran, entre otros aspectos, en la presencia de agentes estadounidenses en actividades de la Agencia Estatal de Investigación.

La investigación estatal sostiene que Jáuregui habría permitido la participación de esos elementos en tareas de la corporación desde octubre de 2025.

Por su parte, la FGR considera que la intervención de personal extranjero sin autorización federal pudo vulnerar las atribuciones de las autoridades mexicanas y la soberanía nacional.

El caso también está relacionado con un accidente vehicular ocurrido cuando los participantes descendían de la zona serrana, en el que murieron dos funcionarios mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó previamente la actuación de las autoridades estatales y señaló que ciertas operaciones contra laboratorios clandestinos corresponden a las instancias federales.

La gobernadora sostiene que nadie está por encima de la ley

En su mensaje, Campos afirmó que su administración no protegerá ni perseguirá a personas y que las investigaciones deben avanzar conforme a las competencias de cada institución.

“Nadie que sirva o que haya servido en mi gobierno, nadie, está por encima de la ley”, sostuvo la gobernadora al referirse al caso.

También reiteró que Chihuahua continuará la colaboración con el Gobierno de México en materia de seguridad y combate al crimen organizado, bajo los procedimientos establecidos legalmente.

Mientras el proceso estatal continúa, la situación jurídica de Jáuregui por la acusación federal deberá resolverse ante las autoridades judiciales correspondientes.

Ambos procedimientos mantienen su curso de manera independiente y las imputaciones deberán determinarse conforme avance el proceso legal.

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