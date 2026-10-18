Huevos motuleños: receta tradicional de Yucatán para preparar un desayuno lleno de sabor

Un plato de barro contiene huevos motuleños servidos con frijoles negros, salsa de tomate, jamón, chícharos, queso y plátano frito según la costumbre culinaria de Yucatán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los huevos motuleños son una preparación emblemática de la gastronomía yucateca que destaca por combinar ingredientes sencillos en un plato abundante y lleno de contrastes. Su receta reúne tortillas de maíz, frijoles refritos, huevos estrellados y salsa de jitomate, además de complementos que aportan diferentes texturas y sabores.

Este desayuno es conocido por la combinación de ingredientes salados con el toque dulce del plátano macho frito. El jamón, los chícharos y el queso fresco completan la preparación, mientras que la salsa de jitomate, cebolla y ajo aporta humedad y un sabor que integra los distintos elementos.

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Preparar huevos motuleños en casa no requiere técnicas complicadas, aunque conviene organizar los ingredientes y cocinar cada componente por separado. Con las cantidades adecuadas y una buena presentación, es posible disfrutar de una versión casera de este platillo tradicional, ideal para compartir durante el desayuno o el brunch.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar huevos motuleños?

Un plato tradicional de huevos motuleños contiene huevos fritos sobre tortillas con salsa de tomate, guisantes, jamón en cubos, frijoles negros y plátano macho frito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar dos porciones, reúne los siguientes ingredientes. Las cantidades permiten elaborar la base del platillo y acompañarla con los elementos característicos de esta receta.

4 tortillas de maíz.

4 huevos.

1 taza de frijoles refritos.

2 jitomates medianos.

¼ de cebolla.

1 diente de ajo.

100 gramos de jamón cortado en cubitos.

½ taza de chícharos cocidos.

Queso fresco desmoronado al gusto.

1 plátano macho.

Aceite vegetal, el necesario.

Sal y pimienta al gusto.

Los jitomates, la cebolla y el ajo serán la base de una salsa casera que acompañará los huevos. Los frijoles refritos ayudarán a mantener unidos los ingredientes sobre las tortillas, mientras que el jamón y los chícharos aportarán consistencia. Por su parte, el queso fresco añadirá un toque salado y el plátano macho ofrecerá un contraste dulce.

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Antes de comenzar, lava los jitomates, corta el jamón y ten listos los chícharos cocidos. También conviene desmoronar el queso y cortar el plátano en rodajas para agilizar la preparación. De esta manera, podrás cocinar los ingredientes de forma ordenada y servir el desayuno sin que pierda temperatura.

Cómo preparar la salsa y cocinar los ingredientes

Un plato de huevos motuleños incluye tortillas con salsa de tomate, jamón, guisantes, queso fresco y plátano frito sobre una vajilla artesanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Cuece los jitomates. Colócalos en una olla con agua y déjalos hervir hasta que estén suaves. Retíralos y reserva un poco del líquido de cocción para facilitar el licuado.

2. Prepara la salsa. Licúa los jitomates con la cebolla, el ajo y una pequeña cantidad del agua reservada. Calienta un poco de aceite en una sartén, vierte la mezcla y sazona con sal y pimienta. Cocina a fuego medio hasta que espese ligeramente.

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3. Fríe el plátano macho. Pela la fruta, córtala en rodajas y dóralas en una sartén con aceite caliente. Cuando estén cocidas y tengan un tono dorado, retíralas y colócalas sobre papel absorbente.

4. Calienta los frijoles y el jamón. Pon los frijoles refritos en una sartén a fuego bajo y remueve para evitar que se peguen. En otro recipiente, calienta los cubitos de jamón durante unos minutos.

5. Dora las tortillas. Pásalas por aceite caliente hasta que estén ligeramente crujientes, sin dejarlas endurecer demasiado. Retira el exceso de grasa con papel absorbente.

6. Cocina los huevos. Fríelos en una sartén con un poco de aceite hasta que las claras estén bien cocidas. Puedes dejar las yemas más o menos firmes, según tu preferencia.

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Montaje y consejos para servir los huevos motuleños

Un plato de huevos motuleños reúne huevos fritos sobre tortillas con salsa de tomate, jamón en cubos, guisantes, plátano macho frito y frijoles negros con queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Prepara la base. Coloca dos tortillas en cada plato y distribuye una capa de frijoles refritos sobre cada una. Procura cubrirlas de manera uniforme para que todos los bocados tengan una cantidad equilibrada.

2. Añade los huevos. Coloca un huevo estrellado sobre cada tortilla. Después, vierte la salsa de jitomate caliente sobre la superficie, procurando que alcance tanto los huevos como parte de la base.

3. Incorpora los complementos. Reparte el jamón en cubitos y los chícharos cocidos. Termina con queso fresco desmoronado al gusto para aportar un contraste de textura y sabor.

4. Acompaña con el plátano. Acomoda las rodajas doradas a un costado del plato. Puedes distribuirlas alrededor de las tortillas para que su dulzor contraste con la salsa y los frijoles.

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5. Sirve inmediatamente. Lleva los platos a la mesa mientras los ingredientes estén calientes. Así, las tortillas conservarán parte de su textura y el huevo mantendrá mejor su consistencia.

Una recomendación importante es preparar primero la salsa y los acompañamientos, dejando los huevos y las tortillas para el final. De esta forma, podrás montar el plato sin prisas y evitar que la base se reblandezca demasiado antes de servir.

Los huevos motuleños pueden acompañarse con café, chocolate caliente o una bebida de tu preferencia. Su combinación de ingredientes los convierte en una alternativa para quienes desean variar el desayuno con una preparación tradicional de Yucatán, fácil de adaptar en casa sin perder la esencia de sus sabores.

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