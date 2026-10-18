Ashley Grace, de Ha*Ash, confiesa que su suerte en el amor cambiará tras su divorcio: “Ya hay nuevos aires”

Las integrantes del dúo musical Ha*Ash posan juntas en el interior de un vehículo con atuendos de estilo country. (Instagram)

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Ashley Grace volvió a dar de qué hablar con sus recientes declaraciones sobre el amor. Esta vez, la integrante de Ha*Ash dejó atrás el tono doloroso con el que había hablado anteriormente de sus experiencias sentimentales y sorprendió al revelar que está lista para recibir nuevos aires en su vida personal.

Ante los medios de comunicación, la cantante reconoció que la suerte no ha estado de su lado en las relaciones, pero aseguró que su perspectiva está cambiando. “No me ha ido bien en el amor, pero ya eso ya va a cambiar. Ya hay nuevos aires”, expresó entre risas, dejando ver una actitud más relajada frente a lo que venga.

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La frase que más llamó la atención llegó cuando habló de los consejos que ha recibido de Cristian Castro. Ashley aseguró que está dispuesta a ponerlos en práctica, aunque prefirió mantenerlos en secreto. Después lanzó una broma sobre sus futuras conquistas que convirtió la conversación en uno de los momentos más llamativos de sus declaraciones.

Ashley Grace asegura que está lista para una nueva etapa

Ha*Ash - (X)

La cantante explicó que la gira anterior tuvo un papel importante en su recuperación emocional. “Fue la gira pasada, ¿no? Y me ayudó a sanar y ya. Véanme, soy otra”, comentó al recordar cómo el trabajo y el contacto con sus seguidores contribuyeron a que atravesara aquella etapa de otra manera.

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Lejos de mostrarse desencantada con las relaciones, Ashley dejó claro que todavía conserva su entusiasmo por los sentimientos. “Yo estoy enamorada del amor”, afirmó, una declaración que refleja su disposición a volver a ilusionarse pese a las dificultades que ha enfrentado en su vida privada.

Sus palabras adquieren contexto después de que revelara que estuvo casada y que la separación tuvo consecuencias emocionales y físicas. Sin embargo, en esta ocasión el foco estuvo en su presente y en la posibilidad de comenzar de nuevo, no en volver a contar los detalles de aquella ruptura.

El consejo de Cristian Castro que desató las bromas

"Mientras estaba en la gira, empacó sus cosas y se iba". (YouTube)

Durante el encuentro con los medios, Ashley mencionó que Cristian Castro le dio recomendaciones que ahora está poniendo en práctica. “Cristian me dio los mejores consejos y los estoy tomando. No se los puedo decir”, comentó, sin revelar qué le aconsejó ni profundizar en el contenido de aquella conversación.

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La intérprete después soltó la frase que elevó la curiosidad sobre su vida sentimental: “Ahí si me ven, así con tres a la vez, pues bueno”. La cantante acompañó el comentario con risas y enseguida añadió: “Cristian me lo dijo, no, no”, manteniendo el tono juguetón de la charla.

Aunque la declaración puede interpretarse como una señal de que quiere explorar nuevas posibilidades amorosas. Sus palabras se mantienen en el terreno de la broma y de una actitud más abierta frente a las experiencias que puedan presentarse.

Ha*Ash combina su nueva música con una gira para 2027

El concierto en la Ciudad Blanca está previsto un día después de la presentación del dúo mexicano en Lima

Más allá de las revelaciones sobre su vida privada, Ashley Grace mantiene el foco en su carrera musical junto a Hanna, con quien ha consolidado a Ha*Ash como uno de los dúos femeninos más reconocidos del pop en español. A través de sus canciones, las hermanas han convertido las experiencias amorosas en historias con las que conectan con distintas generaciones de seguidores.

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La agrupación también tiene prevista la gira No Me Hablen de Amor para 2027, una nueva etapa con la que buscará reencontrarse con su público en distintos escenarios. El anuncio mantiene las expectativas entre sus admiradores, que siguen de cerca tanto sus próximos conciertos como los proyectos musicales del dúo.

Mientras se prepara para estos compromisos, Ashley ha mostrado una faceta más abierta al hablar de sus experiencias personales. Sus recientes declaraciones dejan ver que, pese a los momentos difíciles que ha atravesado, conserva el entusiasmo por la vida y la confianza en que todavía hay nuevas oportunidades por descubrir.

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