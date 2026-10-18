México

Nacional Monte de Piedad reabre sucursales con 45 días sin intereses: quiénes pueden acceder al apoyo

Se anuncio la reapertura de sus sucursales el 18 de octubre de 2026 con un esquema especial para clientes que tienen empeños vigentes

Se anuncio la reapertura de sus sucursales el 18 de octubre de 2026 con un esquema especial para clientes que tienen empeños vigentes
Se anuncio la reapertura de sus sucursales el 18 de octubre de 2026 con un esquema especial para clientes que tienen empeños vigentes
Guardar

Nacional Monte de Piedad anunció un periodo de 45 días sin cobro de intereses para clientes con empeños vigentes, como parte de un nuevo esquema de apoyo que acompaña la reapertura de sus sucursales este 18 de octubre.

La medida busca facilitar la regularización de los préstamos prendarios, con alternativas que también incluyen una tasa mensual preferencial de 3.9%, descuentos en intereses y la eliminación temporal de algunas comisiones.

PUBLICIDAD

Los beneficios están sujetos a las características de cada contrato, por lo que los usuarios deberán acudir a una sucursal para conocer las condiciones aplicables a su caso. Además, la institución contempla la posibilidad de otorgar refrendos adicionales a quienes ya agotaron esta opción o cuyos contratos no la incluían originalmente.

¿Quiénes pueden acceder al apoyo de Nacional Monte de Piedad?

Las medidas están dirigidas a personas que tienen empeños vigentes en Nacional Monte de Piedad. Los clientes podrán consultar las condiciones de los beneficios disponibles y conocer las alternativas para regularizar sus préstamos directamente en las sucursales.

El esquema contempla distintas opciones para atender las características de cada contrato. Entre ellas se encuentran los descuentos en intereses, la eliminación temporal de algunas comisiones y la posibilidad de acceder a refrendos adicionales.

PUBLICIDAD

Estos últimos pueden resultar relevantes para quienes ya agotaron la opción de refrendo o cuentan con contratos que originalmente no la contemplaban. La posibilidad de acceder a esta alternativa deberá revisarse de manera individual con la institución.

Nacional Monte de Piedad reabrió sus sucursales con un esquema especial de apoyo que contempla facilidades para regularizar empeños, descuentos en intereses y tasas preferenciales. Los beneficios están sujetos a las condiciones de cada contrato y a los plazos establecidos por la institución
Nacional Monte de Piedad reabrió sus sucursales con un esquema especial de apoyo que contempla facilidades para regularizar empeños, descuentos en intereses y tasas preferenciales. Los beneficios están sujetos a las condiciones de cada contrato y a los plazos establecidos por la institución

Es importante considerar que la información proporcionada no establece requisitos generales adicionales, como límites de ingresos o criterios de elegibilidad específicos. Por ello, antes de realizar un trámite, se recomienda solicitar información sobre las condiciones aplicables al contrato correspondiente.

Nacional Monte de Piedad ofrece 45 días sin intereses y una tasa preferencial

Uno de los principales componentes del nuevo esquema es el periodo de 45 días sin cobro de intereses, durante el cual los clientes podrán buscar ponerse al corriente en sus pagos.

A esta medida se suma una tasa de interés mensual fija preferencial de 3.9 por ciento, además de descuentos en intereses que se determinarán según las características de cada contrato.

La institución también contempla la eliminación temporal de algunas comisiones. Estas facilidades podrían ayudar a reducir determinados costos relacionados con los préstamos prendarios, aunque el alcance de los beneficios dependerá de las condiciones particulares de cada operación.

Para los clientes, el primer paso será revisar el estado de su contrato y preguntar qué medidas pueden aplicarse a su situación. Antes de aceptar una alternativa de regularización, conviene solicitar el desglose de los montos pendientes, los intereses correspondientes y las condiciones del nuevo esquema.

De esta manera, cada persona podrá identificar qué opción se ajusta mejor a sus posibilidades de pago y cuáles son los pasos necesarios para continuar con sus trámites.

¿Cómo consultar los beneficios y regularizar un empeño?

Las personas interesadas pueden acudir directamente a una sucursal de Nacional Monte de Piedad para recibir información sobre los apoyos disponibles.

La institución también habilitó la posibilidad de agendar citas en línea antes de acudir a sus instalaciones, una alternativa que permite organizar la visita y consultar los procedimientos necesarios para recibir atención.

Los horarios de atención al público informados son los siguientes:

  • De lunes a viernes: de 8:30 a 17:00 horas.
  • Sábados: de 9:00 a 14:00 horas.

Antes de acudir, es recomendable revisar la información correspondiente a la sucursal elegida y confirmar los requisitos del trámite que se desea realizar.

Los clientes deberán preguntar expresamente por el periodo de 45 días sin intereses, la tasa preferencial de 3.9% mensual, los descuentos aplicables y la posibilidad de obtener refrendos adicionales. Esto permitirá conocer qué beneficios están disponibles para su contrato y cuáles son las condiciones para acceder a ellos.

¿Qué debes considerar antes de aceptar el nuevo esquema?

Aunque las medidas anunciadas ofrecen alternativas para regularizar los empeños, es importante distinguir entre los beneficios generales y aquellos que dependen de cada contrato.

El periodo sin cobro de intereses, los descuentos y la eliminación temporal de comisiones deben consultarse directamente con la institución para conocer su aplicación concreta. Del mismo modo, la tasa mensual preferencial de 3.9% debe revisarse junto con el resto de las condiciones financieras del préstamo.

Los clientes también pueden solicitar información sobre los plazos, los pagos pendientes y las opciones disponibles para evitar que su deuda continúe acumulándose.

Con la reapertura de sus sucursales y la implementación de este esquema especial, Nacional Monte de Piedad busca ofrecer facilidades a las personas que mantienen empeños vigentes. La recomendación para los usuarios es verificar las condiciones de su contrato antes de iniciar cualquier trámite y confirmar directamente con la institución los beneficios a los que pueden acceder.

Temas Relacionados

Monte de PiedadNacional Monte de Piedadcasa de empeñorefrendoempeñoHuelgamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dulces ‘Friks’ de Fede Vigevani están casi agotados en México: dónde conseguirlos ante alta escasez y desabasto temporal

Debido a la alta demanda de seguidores del youtuber y compras de varias bolsas por cliente, miles de niños no han podido acceder al producto

Dulces ‘Friks’ de Fede Vigevani están casi agotados en México: dónde conseguirlos ante alta escasez y desabasto temporal

Galletas de pan de muerto: receta fácil para preparar un postre con sabor a tradición

La temporada de Día de Muertos inspira una versión crujiente y aromática del clásico mexicano, ideal para acompañar una taza de café o chocolate caliente

Galletas de pan de muerto: receta fácil para preparar un postre con sabor a tradición

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país con Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Más de mil incursiones de drones al mes: la cifra del Pentágono detrás de las restricciones en la frontera

La Administración Federal de Aviación prohibió temporalmente los vuelos no autorizados de drones en una franja de la frontera con México; el Ejército estadounidense prueba sistemas para detectar e inutilizar aeronaves que considera una amenaza

Más de mil incursiones de drones al mes: la cifra del Pentágono detrás de las restricciones en la frontera

Huevos motuleños: receta tradicional de Yucatán para preparar un desayuno lleno de sabor

Aprende a cocinar este platillo originario de Motul con tortillas, frijoles refritos, salsa casera y plátano frito

Huevos motuleños: receta tradicional de Yucatán para preparar un desayuno lleno de sabor
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Más de mil incursiones de drones al mes: la cifra del Pentágono detrás de las restricciones en la frontera

Guardia Costera de EEUU rescata a mexicanos del hundimiento de una embarcación cerca de Ensenada: van 16 localizados de 27 tripulantes

Sinaloa sin datos reales sobre desplazamiento forzado por violencia: gobernadora prevé más de 3 mil familias y analiza actualizar el padrón

Agentes de la CIA en Chihuahua: las irregularidades del operativo que llevaron a la detención del exfiscal César Jáuregui

ENTRETENIMIENTO

De Banda MS a La Arrolladora Banda El Limón: los artistas que serán homenajeados en los HEAT Latin Music Awards

De Banda MS a La Arrolladora Banda El Limón: los artistas que serán homenajeados en los HEAT Latin Music Awards

Dulces ‘Friks’ de Fede Vigevani están casi agotados en México: dónde conseguirlos ante alta escasez y desabasto temporal

Polémica por Frida Sofía: Coque Muñiz cuestiona a Gustavo Adolfo Infante por sus declaraciones sobre Enrique Guzmán

Celia Lora sorprende con su cambio físico tras perder 10 kilos: revela su secreto para bajar de peso sin dieta ni ejercicio

Ashley Grace, de Ha*Ash, confiesa que su suerte en el amor cambiará tras su divorcio: “Ya hay nuevos aires”

DEPORTES

Canelo Álvarez se sincera y confiesa lo que espera de Mbilli en su pelea por el título mundial: “Nuestros estilos son perfectos”

Canelo Álvarez se sincera y confiesa lo que espera de Mbilli en su pelea por el título mundial: “Nuestros estilos son perfectos”

Carlos Álvarez se estrena como goleador del América y manda una dedicatoria especial

Henry Martín se mete al top 3 de goleadores del Apertura 2026: así va la tabla de goleo individual

Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 18 de octubre

Joel Huiqui asegura que el campeón está de regreso tras la goleada de Cruz Azul 5-0 sobre Juárez