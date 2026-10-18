Nacional Monte de Piedad reabre sucursales con 45 días sin intereses: quiénes pueden acceder al apoyo

Se anuncio la reapertura de sus sucursales el 18 de octubre de 2026 con un esquema especial para clientes que tienen empeños vigentes

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Nacional Monte de Piedad anunció un periodo de 45 días sin cobro de intereses para clientes con empeños vigentes, como parte de un nuevo esquema de apoyo que acompaña la reapertura de sus sucursales este 18 de octubre.

La medida busca facilitar la regularización de los préstamos prendarios, con alternativas que también incluyen una tasa mensual preferencial de 3.9%, descuentos en intereses y la eliminación temporal de algunas comisiones.

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Los beneficios están sujetos a las características de cada contrato, por lo que los usuarios deberán acudir a una sucursal para conocer las condiciones aplicables a su caso. Además, la institución contempla la posibilidad de otorgar refrendos adicionales a quienes ya agotaron esta opción o cuyos contratos no la incluían originalmente.

¿Quiénes pueden acceder al apoyo de Nacional Monte de Piedad?

Las medidas están dirigidas a personas que tienen empeños vigentes en Nacional Monte de Piedad. Los clientes podrán consultar las condiciones de los beneficios disponibles y conocer las alternativas para regularizar sus préstamos directamente en las sucursales.

El esquema contempla distintas opciones para atender las características de cada contrato. Entre ellas se encuentran los descuentos en intereses, la eliminación temporal de algunas comisiones y la posibilidad de acceder a refrendos adicionales.

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Estos últimos pueden resultar relevantes para quienes ya agotaron la opción de refrendo o cuentan con contratos que originalmente no la contemplaban. La posibilidad de acceder a esta alternativa deberá revisarse de manera individual con la institución.

Nacional Monte de Piedad reabrió sus sucursales con un esquema especial de apoyo que contempla facilidades para regularizar empeños, descuentos en intereses y tasas preferenciales. Los beneficios están sujetos a las condiciones de cada contrato y a los plazos establecidos por la institución

Es importante considerar que la información proporcionada no establece requisitos generales adicionales, como límites de ingresos o criterios de elegibilidad específicos. Por ello, antes de realizar un trámite, se recomienda solicitar información sobre las condiciones aplicables al contrato correspondiente.

Nacional Monte de Piedad ofrece 45 días sin intereses y una tasa preferencial

Uno de los principales componentes del nuevo esquema es el periodo de 45 días sin cobro de intereses, durante el cual los clientes podrán buscar ponerse al corriente en sus pagos.

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A esta medida se suma una tasa de interés mensual fija preferencial de 3.9 por ciento, además de descuentos en intereses que se determinarán según las características de cada contrato.

La institución también contempla la eliminación temporal de algunas comisiones. Estas facilidades podrían ayudar a reducir determinados costos relacionados con los préstamos prendarios, aunque el alcance de los beneficios dependerá de las condiciones particulares de cada operación.

Para los clientes, el primer paso será revisar el estado de su contrato y preguntar qué medidas pueden aplicarse a su situación. Antes de aceptar una alternativa de regularización, conviene solicitar el desglose de los montos pendientes, los intereses correspondientes y las condiciones del nuevo esquema.

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De esta manera, cada persona podrá identificar qué opción se ajusta mejor a sus posibilidades de pago y cuáles son los pasos necesarios para continuar con sus trámites.

¿Cómo consultar los beneficios y regularizar un empeño?

Las personas interesadas pueden acudir directamente a una sucursal de Nacional Monte de Piedad para recibir información sobre los apoyos disponibles.

La institución también habilitó la posibilidad de agendar citas en línea antes de acudir a sus instalaciones, una alternativa que permite organizar la visita y consultar los procedimientos necesarios para recibir atención.

Los horarios de atención al público informados son los siguientes:

De lunes a viernes: de 8:30 a 17:00 horas.

Sábados: de 9:00 a 14:00 horas.

Antes de acudir, es recomendable revisar la información correspondiente a la sucursal elegida y confirmar los requisitos del trámite que se desea realizar.

Los clientes deberán preguntar expresamente por el periodo de 45 días sin intereses, la tasa preferencial de 3.9% mensual, los descuentos aplicables y la posibilidad de obtener refrendos adicionales. Esto permitirá conocer qué beneficios están disponibles para su contrato y cuáles son las condiciones para acceder a ellos.

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¿Qué debes considerar antes de aceptar el nuevo esquema?

Aunque las medidas anunciadas ofrecen alternativas para regularizar los empeños, es importante distinguir entre los beneficios generales y aquellos que dependen de cada contrato.

El periodo sin cobro de intereses, los descuentos y la eliminación temporal de comisiones deben consultarse directamente con la institución para conocer su aplicación concreta. Del mismo modo, la tasa mensual preferencial de 3.9% debe revisarse junto con el resto de las condiciones financieras del préstamo.

Los clientes también pueden solicitar información sobre los plazos, los pagos pendientes y las opciones disponibles para evitar que su deuda continúe acumulándose.

Con la reapertura de sus sucursales y la implementación de este esquema especial, Nacional Monte de Piedad busca ofrecer facilidades a las personas que mantienen empeños vigentes. La recomendación para los usuarios es verificar las condiciones de su contrato antes de iniciar cualquier trámite y confirmar directamente con la institución los beneficios a los que pueden acceder.

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