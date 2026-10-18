Sinaloa sin datos reales sobre desplazamiento forzado por violencia: gobernadora prevé más de 3 mil familias y analiza actualizar el padrón

(Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

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El estado de Sinaloa no cuenta con un padrón real de las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia ocasionada por la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual comenzó desde septiembre de 2024.

Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina, reconoció que la cifra actual de poco más de 3 mil familias desplazadas podría no representar la realidad debido a que el padrón solo contabiliza a las personas que se registran de manera voluntaria, y deja afuera a las que no se acercan a las instituciones por desconfianza.

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Ante esto, anunció que busca realizar un nuevo diagnóstico de desplazamiento forzado por la violencia en el estado, en coordinación con la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), luego de reconocer que el padrón oficial podría no reflejar la dimensión real del problema y señalar que existe un aumento de las víctimas en todo el país.

“El desplazamiento lamentablemente en el país ha ido incrementándose producto de la violencia, y Sinaloa no ha sido la excepción”, afirmó Domínguez en un evento sobre desplazamiento forzado en Mazatlán. Y añadió: “Lo que yo considero es que vamos a tener que replantear de nuevo”.

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Foto: Gobierno de Mazatlán

Con esto, dijo que buscará se realice un nuevo censo, en compañía de la UAdeO, para tener una cifra más real de la magnitud del problema que se vive en la entidad.

“Que se haga un nuevo estudio para identificar cuántas familias realmente en este momento hay en desplazamiento, porque sin duda se ha incrementado”, sostuvo. La gobernadora precisó que el objetivo es contar con datos más concretos para establecer mecanismos de atención.

La mandataria también planteó revisar el funcionamiento del registro actual para generar mayor confianza entre las víctimas. Según explicó, la confidencialidad de los datos personales es un aspecto que debe garantizarse para facilitar la incorporación de más familias al padrón.

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“No podemos revelar los datos de las familias que se registran, entonces a lo mejor hay que revisar también ahí un tema de que le dé mayor confianza a quienes viven en desplazamiento”, manifestó ante medios de comunicación.

Padrón contabiliza 3 mil 619 familias desplazadas: Concordia es el municipio que encabeza la lista con más víctimas de movilidad forzada

Movilización por los desaparecidos en Sinaloa. Foto: Facebook / Sabuesos Guerreras, A.C.

El secretario de Bienestar en Sinaloa, Francisco Javier Barrón Aguayo, precisó que el padrón de su dependencia contabiliza actualmente a 3 mil 619 familias desplazadas por la violencia e invitó a quienes aún no se han registrado a acercarse a las autoridades estatales.

Barrón reconoció que una parte de la población no se incorpora al registro por miedo, vergüenza o desconocimiento de los mecanismos de atención disponibles. “Mucha gente no lo hace por miedo, no lo hace por vergüenza o porque no sabe”, afirmó.

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Respecto al fenómeno que han podido observar con las cifras con las que cuentan, Barrón explicó que Concordia es el municipio que concentra el mayor número de familias desplazadas, seguido de Badiraguato y Culiacán. En tanto, Mazatlán y la capital sinaloense funcionan, a su vez, como los principales destinos de quienes abandonan sus comunidades de origen.

Según explicó, Mazatlán recibe a familias procedentes de Concordia, Rosario y Escuinapa, mientras que Culiacán concentra a personas que huyen de comunidades cercanas como Tepuche e Imala, además de Badiraguato. El funcionario atribuyó esta dinámica, entre otros factores, a la posibilidad de encontrar empleo en las ciudades receptoras.

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Entregan viviendas a 60 familias desplazadas en Mazatlán

Guerrero, Morelos y Baja California Sur son las entidades más afectadas por el desplazamiento forzado, según el Inegi Crédito: Senado de la República

Las declaraciones de la gobernadora se realizaron luego de un evento con familias en condición de desplazamiento forzado interno, a quienes les entregó lotes de vivienda en Mazatlán.

“Vamos a poner todo nuestro empeño para que ustedes recuperen esa tranquilidad, sabemos que lo primero que da esa seguridad es tener una casa”, afirmó. La mandataria señaló que lo primero que hay que garantizar es que las familias desplazadas tengan vivienda, para que recuperen la dignidad y la seguridad perdidas.

Francisco Javier Barrón informó que el programa de entrega de lotes se llevará a siete municipios, donde la Comisión de Vivienda del Estado (CVIVE) cuenta con reservas territoriales de 53 hectáreas en 12 predios. El presupuesto para la atención de familias desplazadas este año es de 75 millones de pesos, de los cuales 38 millones se destinan a la entrega de lotes.

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El origen de la crisis: la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos

El secuestro y entrega a Estados Unidos de "El Mayo" Zambada provocó que el Cártel de Sinaloa se fragmentara y buscara alianzas con otras organizaciones criminales. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El desplazamiento forzado que atraviesa Sinaloa tiene su origen en la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, que estalló el 9 de septiembre de 2024. El quiebre se produjo tras el secuestro y la entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador de la organización criminal, a manos de Joaquín Guzmán López, hijo de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Especialistas y defensores de derechos humanos han calificado a esta disputa como la más prolongada y sanguinaria que ha enfrentado el Cártel de Sinaloa desde su fundación en los años noventa, por encima de los conflictos previos de 2008 con los Beltrán Leyva y de 2016-2017 con Dámaso López Núñez.

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Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), advirtió en junio pasado que Sinaloa se encuentra próxima a una crisis humanitaria. Según explicó, el desplazamiento forzado, las muertes violentas y las desapariciones que se registran en la entidad son los tres factores que lo evidencian.

Desde el mes de julio pasado, la violencia provocada por esta disputa ha tenido como epicentro el municipio de Mazatlán, el cual ha registrado jornadas con hasta diez asesinatos, ataques armados y hallazgos de cuerpos.