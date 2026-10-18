Video grabado desde una zona elevada que documenta la presencia de asistentes en las mesas de la planta baja y en los balcones del centro de espectáculos La Maraka durante la presentación de la cantante Mariana Ochoa.

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Mariana Ochoa se presentó el pasado sábado 17 de octubre en La Maraka, en la Ciudad de México, ante un recinto que asistentes y videos en redes muestran lleno, pero la función desató críticas por versiones sobre presuntos boletos regalados y promociones 2x1.

La polémica ocurre dos semanas después de que la cantante ganó La Casa de los Famosos México 2026, resultado que mantiene divididos a seguidores y detractores del reality.

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Los cuestionamientos se concentraron en la convocatoria de Ochoa como solista. Usuarios afirmaron que el recinto se llenó luego de que se habrían repartido accesos de último momento y se habrían aplicado descuentos en la venta de boletos. Hasta este 18 de octubre, no hay una confirmación pública de la cantante, de La Maraka o de la boletera sobre esas versiones.

Antes del concierto, Milenio reportó que los boletos para el espectáculo “A La Goma Tour” tenían precios de entre 510 y 1,980 pesos, según la zona elegida. El medio también señaló que aún había localidades disponibles en varios espacios del recinto días antes de la presentación.

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La Maraka recibe a Mariana Ochoa tras las críticas por el aforo

La actuación de Mariana Ochoa estaba rodeada de expectativa desde que anunció el show, debido a que sería una de sus primeras apariciones musicales tras la final de La Casa de los Famosos México 2026.

Mariana Ochoa en La Maraka: los videos que desataron polémica tras señalamientos de regalar boletos (RS)

El concierto se realizó en La Maraka, recinto ubicado en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. La función estaba programada para iniciar a las 21:30 horas, mientras que el acceso para asistentes con boletos Oro y VIP comenzaba desde las 19:45 horas.

La cantante compartió escenario con invitados anunciados previamente. La presentación incluyó canciones de su repertorio como solista y temas asociados con su trayectoria en OV7.

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En las grabaciones difundidas por personas que acudieron al concierto se observa una asistencia amplia en las zonas visibles del lugar. Ese material abrió una discusión distinta a la que dominó redes antes del evento: ya no se trataba de si Ochoa lograría ocupar el recinto, sino de cómo habría conseguido la convocatoria.

Los señalamientos por boletos 2x1 y accesos regalados siguen sin confirmación

Usuarios de Instagram, TikTok, Facebook y X sostienen que el evento fue promocionado con una dinámica de 2x2 en boletos. Otros aseguran que se entregaron invitaciones gratuitas en las horas previas al show.

Las publicaciones no han presentado documentos de la boletera, comunicados del recinto o mensajes oficiales de Mariana Ochoa que permitan confirmar el número de accesos que se habrían regalado o vendido bajo alguna promoción.

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El debate creció porque parte de los detractores vinculó la asistencia con la controversia que acompaña a la cantante desde la final del reality de Televisa. Para esos usuarios, una convocatoria completa no despeja las dudas sobre el respaldo real que mantiene la exintegrante de OV7 después de su triunfo.

La capacidad reportada de La Maraka es de 1,700 personas. Ese dato fue utilizado durante los días previos por internautas que compararon el aforo con la votación que llevó a Ochoa a ganar el programa, aunque una votación televisiva y la compra de entradas para un concierto no representan el mismo tipo de apoyo del público.

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Los covers de OV7 también quedaron bajo escrutinio

Los señalamientos por boletos 2x1 y accesos regalados siguen sin confirmación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crítica más repetida después de la presentación no se centró en el aforo, sino en la respuesta de los asistentes. Algunos videos muestran a personas cantando y grabando con sus celulares, mientras otros usuarios sostienen que el público permaneció con poca energía en varios momentos del show.

Las imágenes compartidas en redes no muestran de forma completa la reacción de todas las zonas del recinto. Aun así, fueron suficientes para alimentar comentarios sobre el vestuario de Ochoa, la participación de sus bailarines, la selección de canciones y la ejecución del espectáculo.

Los covers de OV7 también quedaron bajo escrutinio. Para algunos seguidores, esos temas mantuvieron la respuesta del público. Para otros, los videos reforzarían la idea de que la audiencia conectó más con el repertorio del grupo que con la propuesta solista de la artista.

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La discusión también incluyó la presencia de figuras del medio que acudieron a respaldarla. Días antes de la función, el stylist Aldo Rendón informó que no asistiría por compromisos de trabajo, luego de los roces que ambos mantuvieron durante el reality.

La Casa de los Famosos México 2026 mantiene divididos a los fandoms

La reacción contra Mariana Ochoa comenzó tras la final de La Casa de los Famosos México 2026, celebrada el pasado 4 de octubre. Parte de los usuarios expresó desacuerdo con el resultado y lanzó acusaciones de un presunto fraude, sin que se hayan presentado pruebas públicas que acrediten una intervención irregular en la votación.

El apoyo de los fandoms de Karina Torres y Memo Schutz también alimentó los mensajes contra la cantante. Los tres finalistas concentraron comunidades activas en redes, donde el resultado del programa generó confrontaciones desde la noche de la final.

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Ochoa enfrentó nominaciones y pasó por la dinámica conocida como “el exilio” durante la temporada. Sus seguidores interpretan esos episodios como parte de la ruta que la llevó al triunfo. Sus críticos cuestionan la estrategia que siguió dentro de la casa y la respuesta que recibió de la audiencia.

La Casa de los Famosos México 2026 mantiene divididos a los fandoms (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante los ataques, la cantante ha minimizado los mensajes negativos y ha agradecido el respaldo de quienes la siguen. La función en La Maraka deja dos lecturas: el recinto tuvo asistentes, pero los videos del concierto y las versiones sobre las entradas mantienen abierta la discusión alrededor de su regreso a los escenarios.

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