Guardia Costera de EEUU rescata a mexicanos del hundimiento de una embarcación cerca de Ensenada: van 16 localizados de 27 tripulantes

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. 12 octubre 2026. REUTERS/Stringer

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La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 16 personas luego de que la embarcación en la que viajaban se hundió cerca de Ensenada, Baja California, durante la madrugada del pasado viernes. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda para localizar a 11 tripulantes desaparecidos.

De acuerdo con la agencia estadounidense, el accidente ocurrió a unos 225 kilómetros (140 millas) al oeste de Ensenada, en una zona frecuentada tanto por embarcaciones pesqueras y recreativas como por traficantes de personas.

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Fue a través de una llamada de auxilio realizada alrededor de la 01:00 de la mañana que la Guardia Costera se trasladó con un helicóptero de rescate al sitio del accidente, pero no encontró ningún barco, solo escombros y 16 personas aferradas entre sí, luchando por mantenerse a flote en plena oscuridad.

La Guardia Costera desplegó a las Estaciones Aéreas Ventura y Sacramento, el cúter Active (WMEC-618), mientras que la Armada de Estados Unidos sumó el buque de combate USS Kingsville (LCS-36) y un helicóptero de su Escuadrón de Combate Helicóptero del Mar 23.

Un hombre asegura las embarcaciones de la bahía de Ensenada, en el estado de Baja California (México). EFE/Archivo

Un sobreviviente declaró que en la embarcación viajaban al menos 27 personas. Con 16 ya recuperadas, las autoridades mantienen una búsqueda activa para localizar a las 11 restantes.

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El teniente Santiago Tamburini, de la Guardia Costera, señaló que no se sabía si el barco se había perdido, si sufrió una avería mecánica o si fue arrastrado mar adentro, según reportó AP.

Medios estadounidenses reportaron que algunos de los rescatados sufrieron lesiones graves compatibles con mordeduras de tiburón. El personal a bordo les brindó primeros auxilios de emergencia durante el traslado a San Diego, y al menos una persona recibió tratamiento específico por una presunta mordedura.

Los reportes indican que tres de los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Scripps Mercy de San Diego, entre ellos la víctima de la presunta mordedura y dos personas atendidas por exposición al frío, indicó Janice Collins, portavoz del centro médico.

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Otras tres personas fueron evaluadas en el Hospital Scripps Memorial La Jolla y dadas de alta posteriormente, explicó Steve Carpowich, vocero de Scripps Health. Por su parte, dos pacientes se encontraban en estado sumamente grave, informó Matt Hoffman, portavoz de la ciudad de San Diego.

Imagen ilustrativa / Migrantes interceptados por la Marina. Crédito: Especial

De acuerdo con Infobae América, el Consulado General de México en San Diego confirmó que las 16 personas rescatadas son mexicanas, a quienes les brindó asistencia en su recuperación; sin embargo, la Guardia Costera informó en un primer momento que se trataba de dos ciudadanos mexicanos.

Además, dijo que activó de manera inmediata su protocolo de emergencia al ser informado sobre el operativo de rescate, y personal del Departamento de Protección de la representación consular acudió a distintos hospitales del condado para ubicar y asistir a los 16 connacionales.

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Embajador de Estados Unidos en México llama a combatir la migración ilegal

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que los traficantes de personas ponen en riesgo a cientos de personas a cambio de ganancias luego del rescate de las 16 personas.

A través de sus redes sociales, señaló este hecho como “un claro recordatorio de estos peligros” y reconoció a la Guardia Costera y a la Armada de Estados Unidos por su respuesta y sus esfuerzos continuos para localizar a quienes aún están desaparecidos.

Foto: X/@USAmbMex

Además, hizo un llamado a continuar combatiendo a las organizaciones criminales “que se aprovechan de las personas vulnerables para obtener ganancias”.

La Guardia Costera informó, en una actualización difundida este sábado, que los esfuerzos de búsqueda continúan en curso a 140 millas al oeste de Ensenada y que no se han encontrado personas adicionales desde el rescate inicial. La agencia señaló que sigue coordinando los operativos junto con la Marina de Estados Unidos y la Marina de México.

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Finalmente, agradeció la coordinación y el apoyo de las autoridades mexicanas en la búsqueda de las 11 personas que se mantienen desaparecidas tras el hundimiento de la embarcación,