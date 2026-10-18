América golea 5-3 al León y se afianza como líder del Apertura 2026

América mantiene liderato en Liga MX tras ganar al León (Club América/FB)

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El América se afianzó en el liderato del torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras vencer 5-3 al León en un partido lleno de goles, correspondiente a la jornada 12, resultado que permitió a las Águilas alcanzar los 24 puntos y mantener su ventaja en la parte alta de la clasificación, con un encuentro pendiente.

El conjunto azulcrema, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, consiguió la victoria en el estadio Nou Camp con una ofensiva que volvió a marcar diferencias. Con 27 anotaciones, el América también se mantiene como el equipo más goleador del campeonato.

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“Nuestro norte siempre es buscar el arco enfrente y no darnos por satisfechos en ciertas situaciones de juego o en determinados momentos del partido; es algo que me gusta y que pregono mucho”, destacó Almada.

Por su parte, el León, bajo el mando del argentino Javier Gandolfi, se quedó con 18 unidades y ocupa la sexta posición de la tabla general, luego de un encuentro en el que intentó reaccionar en varias ocasiones, pero no logró contener el ataque visitante.

América toma ventaja en el primer tiempo

Henry Martín abrió el marcador al minuto 24 desde el punto penal (Club América/FB)

Las Águilas comenzaron a construir su triunfo durante la primera mitad. Henry Martín abrió el marcador al minuto 24 desde el punto penal, en una jugada que llegó después de un momento de tensión, pues el delantero estuvo cerca de recibir un fuerte golpe en la cabeza cuando un aficionado lanzó una botella al terreno de juego.

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Diez minutos después, al 34, el español Carlos Álvarez amplió la ventaja americanista con un remate dentro del área para colocar el 2-0. Con ese resultado, el América se fue al descanso con una diferencia de dos goles y el control del marcador.

Sin embargo, el León regresó al terreno de juego con la intención de cambiar el rumbo del encuentro. Al minuto 53, José Alvarado acercó a los locales con una palomita que puso el 2-1 y reavivó las esperanzas de la afición esmeralda.

La respuesta del América llegó apenas seis minutos después. Érick Sánchez conectó un disparo desde la media luna al 59 para devolverle a su equipo la ventaja de dos anotaciones y colocar el 3-1 en el marcador.

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Ocho goles en un cierre intenso

Con 27 anotaciones, el América también se mantiene como el equipo más goleador del campeonato (Club América/FB)

Cuando parecía que el encuentro entraba en su etapa definitiva, el León volvió a meterse en la pelea. Al minuto 82, Iván Moreno sacó un potente disparo de media distancia que venció al guardameta americanista y puso el 3-2.

La reacción local, no obstante, duró poco. El América aprovechó los espacios que dejó la defensa leonesa y respondió mediante dos contragolpes que terminaron por definir el partido.

El colombiano Óscar Perea anotó el cuarto tanto de las Águilas al minuto 84, mientras que el uruguayo Brian Rodríguez marcó el 5-2 al 90, con lo que el equipo visitante prácticamente aseguró los tres puntos.

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Todavía hubo tiempo para una anotación más. En el minuto 90+6, el panameño Ismael Díaz remató de cabeza para establecer el 5-3 definitivo, en un cierre que confirmó el poder ofensivo de ambos equipos, aunque el América terminó por imponer condiciones.

Mantener los pies sobre la tierra

Guillermo Almada en conferencia de prensa (Club América/FB)

Con este resultado, el conjunto capitalino llegó a 24 puntos y fortaleció su posición en la cima del Apertura 2026. Además de sumar una victoria importante como visitante, las Águilas ratificaron su capacidad para generar peligro y aprovechar las oportunidades frente al arco rival.

“Tenemos que mantener los pies sobre la tierra y seguir mejorando. Vuelvo a insistir: no nos pueden hacer daño con el simple hecho de tirarnos la pelota al área. Detalles como esos pueden definir situaciones importantes en la liga”, dijo el director azulcrema.

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Con respecto a las fallas en la defensa, Almada fue categórico en señalar que se debe trabajar para meter el cero en su portería.

“Debemos sostener las cosas buenas que estamos haciendo y tener la humildad de seguir trabajando para mejorar otras. Es tan importante generar opciones en el arco rival como mantener el cero en el nuestro. Ese tiene que ser un objetivo que habíamos logrado al principio y que ahora nos está costando más”, dijo.

Toluca empata y conserva el segundo lugar

En otro de los encuentros de la jornada 12, el Toluca no pudo aprovechar su condición de local y empató 1-1 frente al Atlético de San Luis en el estadio Nemesio Diez.

El resultado permitió a los Diablos Rojos conservar el segundo puesto de la clasificación, con 21 puntos, aunque dejaron escapar la oportunidad de acercarse al América en la lucha por el liderato.

El Atlético de San Luis, por su parte, sumó una unidad que lo llevó a 13 puntos y se mantuvo en la posición 15 de la tabla general, todavía lejos de los primeros lugares del campeonato.

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Así, la jornada dejó al América como líder del Apertura 2026, con tres puntos de ventaja sobre el Toluca y un partido pendiente. Las Águilas buscarán mantener su ritmo goleador en la recta final de la fase regular, mientras sus perseguidores intentarán reducir la diferencia antes de la definición de los puestos de clasificación.