México

Acoso en medios de comunicación: CIDH advierte que más de 7 de cada 10 periodistas mexicanas ha sufrido hostigamiento sexual en su trabajo

Una encuesta aplicada en 2019 a 392 comunicadoras documentó agresiones de jefes y compañeros, incluidos tocamientos

Las mujeres víctimas de acoso sexual en reiteradas ocasiones sufren estos episodios traumáticos en espacios como lugares de transporte público y en las calles - crédito Colprensa
Una encuesta a 392 periodistas revela que siete de cada diez han sufrido acoso sexual en el trabajo; la ausencia de protocolos y la inacción institucional convierten las salas de redacción en espacios que inhiben la denuncia y limitan el ejercicio informativo
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De acuerdo con el informe, un estudio de 2019 realizado a 392 mujeres periodistas en México reveló que 72% había vivido o estaba viviendo una situación de acoso sexual en el lugar de trabajo. Las agresiones, señala el texto, son ejercidas por colegas, tanto jefes inmediatos como compañeros del mismo medio o de otros.

El documento retoma que, en 2019, periodistas mexicanas usaron la etiqueta #MeToo­PeriodistasMexicanos para difundir testimonios de acoso dentro de las redacciones. Entre las conductas denunciadas figuran tocamientos, intentos de besar a las colegas, ofrecimientos de ayuda a reporteras jóvenes a cambio de relaciones sexuales y mensajes con contenido sexual.

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Para muchas de ellas, cita el informe, “la redacción es el primer ámbito del que surgen los riesgos, la vulnerabilidad y la sensación de abandono”.

Pocas denuncias y respuestas insuficientes

Por qué una víctima puede quedarse inmóvil ante el acoso laboral, según los especialistas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Relatoría plantea oficinas de género, capacitación para directivos y auditorías periódicas, además de criterios objetivos para contrataciones y ascensos con participación de las trabajadoras de cada empresa periodística regional(Imagen Ilustrativa Infobae)

La CIDH advierte que la falta de mecanismos institucionales desalienta la denuncia. Según la misma encuesta:

  • 76% de las periodistas dijo que en su empresa no existe campaña, curso o acción para sensibilizar sobre hostigamiento y acoso sexual.
  • 56% reportó que en su medio no hay mecanismos o protocolos especializados para presentar quejas.
  • Solo 18% de quienes vivieron acoso, hostigamiento o agresión sexual presentó una queja interna.
  • Entre quienes denunciaron, 64% señaló que la empresa no hizo nada o que las medidas fueron insuficientes o no funcionaron.

Violencia que obliga a cambiar de trayectoria

En otro sondeo de 2019, con 284 periodistas mexicanas, 61% afirmó que la violencia afectaba su desempeño laboral. Algunas relataron que tuvieron que renunciar o que optaron por mantener “bajo perfil” para evitar el acoso. La CIDH considera que estas situaciones no solo vulneran el derecho a un trabajo libre de violencia, sino que también son atentados contra la libertad de expresión.

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Precariedad y pocos puestos de mando

Acoso sexual, hostigamiento sexual laboral - Perú - 14 de octubre
El análisis de 280 responsabilidades directivas muestra que únicamente cuatro de 22 empresas impresas o digitales alcanzaban paridad o mayoría femenina durante 2020, mientras dos carecían de representación en esos niveles de conducción (Estrategia Medios)

Sobre las condiciones laborales, el informe señala que las periodistas mexicanas enfrentan alta inestabilidad económica: muchas declaran que sus ingresos no alcanzan para solventar su costo de vida y deben tener otros trabajos. A ello se suma el trabajo doméstico no remunerado, lo que genera una sobrecarga que impacta su salud y su vida personal. También menciona que en México existen denuncias de brecha salarial por motivos de género.

En cuanto a liderazgo, el texto recoge datos de la colectiva Periodistas Unidas Mexicanas:

  • En 2019, 47% de 392 encuestadas dijo que no tenía ni había tenido personal a su cargo.
  • En 2020, de 22 medios impresos o digitales revisados, solo 4 tenían paridad o mayoría de mujeres en cargos directivos o coordinaciones; en dos no había ninguna mujer en esos puestos.
  • De 280 cargos jerárquicos relevados, solo 22% eran ocupados por mujeres.

¿Qué recomienda la CIDH a los medios?

La Relatoría plantea lineamientos para las empresas periodísticas de la región, entre ellos:

  • Políticas internas contra la violencia y discriminación de género, con metas, acciones y plazos concretos, diseñadas con participación de las mujeres de cada medio.
  • Protocolos de denuncia claros, imparciales, que protejan la privacidad y eviten represalias, con una política de cero tolerancia al acoso.
  • Oficinas o áreas de género responsables de atender las quejas.
  • Contratación y ascensos con criterios objetivos, comités diversos y capacitados, y programas de liderazgo para mujeres.
  • Igualdad salarial y políticas de cuidados: lactarios, guarderías, licencias extendidas, horarios flexibles y teletrabajo.
  • Capacitación a todo el personal, incluidos directivos, y auditorías periódicas con perspectiva de género.

La CIDH subraya que estas medidas deben tener enfoque interseccional, es decir, considerar también a mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y LGBTI.

Un panorama regional

El informe incluye datos de otros países que dimensionan el problema: en Colombia, 60% de las periodistas encuestadas denunció violencia de género en el trabajo; en Brasil, 87% reportó al menos una situación de discriminación por género. En conjunto, la CIDH concluye que, aunque hay avances, muchas redacciones siguen siendo un espacio hostil donde la violencia suele naturalizarse y desalienta la denuncia.

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