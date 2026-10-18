Acoso en medios de comunicación: CIDH advierte que más de 7 de cada 10 periodistas mexicanas ha sufrido hostigamiento sexual en su trabajo

De acuerdo con el informe, un estudio de 2019 realizado a 392 mujeres periodistas en México reveló que 72% había vivido o estaba viviendo una situación de acoso sexual en el lugar de trabajo. Las agresiones, señala el texto, son ejercidas por colegas, tanto jefes inmediatos como compañeros del mismo medio o de otros.
El documento retoma que, en 2019, periodistas mexicanas usaron la etiqueta #MeTooPeriodistasMexicanos para difundir testimonios de acoso dentro de las redacciones. Entre las conductas denunciadas figuran tocamientos, intentos de besar a las colegas, ofrecimientos de ayuda a reporteras jóvenes a cambio de relaciones sexuales y mensajes con contenido sexual.
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Para muchas de ellas, cita el informe, “la redacción es el primer ámbito del que surgen los riesgos, la vulnerabilidad y la sensación de abandono”.
Pocas denuncias y respuestas insuficientes
La CIDH advierte que la falta de mecanismos institucionales desalienta la denuncia. Según la misma encuesta:
- 76% de las periodistas dijo que en su empresa no existe campaña, curso o acción para sensibilizar sobre hostigamiento y acoso sexual.
- 56% reportó que en su medio no hay mecanismos o protocolos especializados para presentar quejas.
- Solo 18% de quienes vivieron acoso, hostigamiento o agresión sexual presentó una queja interna.
- Entre quienes denunciaron, 64% señaló que la empresa no hizo nada o que las medidas fueron insuficientes o no funcionaron.
Violencia que obliga a cambiar de trayectoria
En otro sondeo de 2019, con 284 periodistas mexicanas, 61% afirmó que la violencia afectaba su desempeño laboral. Algunas relataron que tuvieron que renunciar o que optaron por mantener “bajo perfil” para evitar el acoso. La CIDH considera que estas situaciones no solo vulneran el derecho a un trabajo libre de violencia, sino que también son atentados contra la libertad de expresión.
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Precariedad y pocos puestos de mando
Sobre las condiciones laborales, el informe señala que las periodistas mexicanas enfrentan alta inestabilidad económica: muchas declaran que sus ingresos no alcanzan para solventar su costo de vida y deben tener otros trabajos. A ello se suma el trabajo doméstico no remunerado, lo que genera una sobrecarga que impacta su salud y su vida personal. También menciona que en México existen denuncias de brecha salarial por motivos de género.
En cuanto a liderazgo, el texto recoge datos de la colectiva Periodistas Unidas Mexicanas:
- En 2019, 47% de 392 encuestadas dijo que no tenía ni había tenido personal a su cargo.
- En 2020, de 22 medios impresos o digitales revisados, solo 4 tenían paridad o mayoría de mujeres en cargos directivos o coordinaciones; en dos no había ninguna mujer en esos puestos.
- De 280 cargos jerárquicos relevados, solo 22% eran ocupados por mujeres.
¿Qué recomienda la CIDH a los medios?
La Relatoría plantea lineamientos para las empresas periodísticas de la región, entre ellos:
- Políticas internas contra la violencia y discriminación de género, con metas, acciones y plazos concretos, diseñadas con participación de las mujeres de cada medio.
- Protocolos de denuncia claros, imparciales, que protejan la privacidad y eviten represalias, con una política de cero tolerancia al acoso.
- Oficinas o áreas de género responsables de atender las quejas.
- Contratación y ascensos con criterios objetivos, comités diversos y capacitados, y programas de liderazgo para mujeres.
- Igualdad salarial y políticas de cuidados: lactarios, guarderías, licencias extendidas, horarios flexibles y teletrabajo.
- Capacitación a todo el personal, incluidos directivos, y auditorías periódicas con perspectiva de género.
La CIDH subraya que estas medidas deben tener enfoque interseccional, es decir, considerar también a mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y LGBTI.
Un panorama regional
El informe incluye datos de otros países que dimensionan el problema: en Colombia, 60% de las periodistas encuestadas denunció violencia de género en el trabajo; en Brasil, 87% reportó al menos una situación de discriminación por género. En conjunto, la CIDH concluye que, aunque hay avances, muchas redacciones siguen siendo un espacio hostil donde la violencia suele naturalizarse y desalienta la denuncia.
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