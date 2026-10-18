Joel Huiqui asegura que el campeón está de regreso tras la goleada de Cruz Azul 5-0 sobre Juárez

Joel Huiqui aseguró que el campeón está de regreso tras la victoria de Cruz Azul 5 por 0 a Juárez (REUTERS)

Guardar

Joel Huiqui aseguró que Cruz Azul está de regreso después de golear 5-0 a FC Juárez en la jornada 12 del Apertura 2026. El técnico celeste sostuvo que la victoria en el Estadio Azteca refleja el compromiso del plantel y la respuesta de los jugadores que tuvieron minutos durante el encuentro.

Tras el partido y en conferencia de prensa, Huiqui afirmó que el equipo ha recuperado la solidez que debe mostrar un campeón. “Bien dices: el campeón está de regreso. Hoy lo mencionaba en el vestidor. Los equipos grandes se arman desde su base”.

PUBLICIDAD

Jugadores del Cruz Azul celebran tras anotar uno de los cinco goles con los que ganaron a Bravos de Ciudad Juárez en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 17 de octubre de 2026. REUTERS/Luis Cortés

“Bien dices, el campeón está de regreso, ¿no? Hoy lo mencionaba en el vestidor que los equipos grandes se van armando desde su base, ¿no? Desde la gente que no juega y cuando entra de cambio, cuando entra de inicio, intenta hacer lo mejor y yo creo, creo que es un gran ejemplo, ¿no? El equipo está comprometido. Como bien dices, el campeón está de regreso y estamos listos para partir el próximo miércoles".

¿Cómo fue el partido?

Cruz Azul venció 5-0 a FC Juárez en el Estadio Azteca durante la jornada 12 del Apertura 2026. La Máquina aprovechó su localía ante unos Bravos que muestran fallas defensivas desde el inicio del encuentro.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Juarez - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 17, 2026 Juarez's Guilherme Castilho in action with Cruz Azul's Ariel Castro REUTERS/Luis Cortes

El equipo cementero tomó ventaja y domina el primer tiempo. Omar Campos anotó el tercer gol antes del descanso, con lo que Cruz Azul se fue al vestidor con una diferencia amplia en el marcador.

En la segunda parte, Juárez intentó ajustar con cambios y genera una jugada polémica en el área, cuando Montes sujetó a Óscar Estupiñán. El partido sigue sin reacción ofensiva del visitante y Cruz Azul mantuvo el control.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Juarez - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 17, 2026 Players line-up before the match REUTERS/Luis Cortes

Agustín Palavecino aprovechó un error de la defensa fronteriza para ampliar la goleada. Roger González completó el 5-0 con un disparo desde fuera del área. Con el resultado, Cruz Azul llegó a 20 puntos y subió al quinto sitio de la tabla; FC Juárez permanece con cuatro unidades en el último lugar.

¿Qué sigue para la Máquina?

Cruz Azul afrontará tres partidos antes de cerrar la fase regular del Apertura 2026.

El equipo dirigido por Joel Huiqui visitará a Pachuca el miércoles 21 de octubre, por la jornada 13. El encuentro se jugará a las 21.00, hora del centro de México, en el Estadio Hidalgo.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Juarez - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 17, 2026 Cruz Azul players pose for a team picture before the match REUTERS/Luis Cortes

La Máquina tendrá después otra salida. El domingo 25 de octubre enfrentará a Querétaro en el Estadio Corregidora, en un duelo previsto para las 20.00.

El regreso de Cruz Azul a condición de local será el domingo 1 de noviembre. Ese día recibirá a León en el Estadio Banorte, durante la jornada 15 del torneo.

Juárez, en tanto, será anfitrión de Atlante el martes 20 de octubre. Más adelante, los Bravos visitarán a Necaxa.

El conjunto fronterizo completará esa seguidilla como local ante Querétaro, en la fecha 15 del Apertura 2026.