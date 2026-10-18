Agentes de la CIA en Chihuahua: las irregularidades del operativo que llevaron a la detención del exfiscal César Jáuregui

El operativo en El Pinal, Chihuahua, permitió localizar un laboratorio clandestino el 18 de abril de 2026. Un día después, cuatro personas que regresaban de la zona murieron al caer su vehículo por un barranco, entre ellas dos agentes estatales y dos estadounidenses identificados como presuntos integrantes de la CIA. (Collage ilustrativo | Infobae México)

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El operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en la Sierra de Chihuahua derivó en una investigación federal por la presunta participación no autorizada de agentes estadounidenses, la falta de comunicación con autoridades federales y las anomalías en el manejo de los indicios. El caso llevó a la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno, quien enfrenta órdenes de aprehensión en los fueros estatal y federal.

Jáuregui fue detenido el sábado 17 de octubre y su audiencia inicial está programada para este domingo 18, alrededor de las 09:30 horas, luego de que la diligencia prevista la noche anterior se aplazara a petición de su defensa. El exfuncionario enfrenta acusaciones relacionadas con el operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde fue localizado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

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Las indagatorias no se centran únicamente en el resultado del despliegue antidrogas, sino en establecer quién autorizó la intervención de personal extranjero, qué protocolos se siguieron y por qué la Fiscalía General de la República (FGR) reportó anomalías cuando sus agentes acudieron al sitio.

La Fiscalía estatal negó primero la participación de agentes extranjeros

El caso se remonta al operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos. En el despliegue participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), militares y dos ciudadanos estadounidenses que posteriormente fueron identificados como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

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El 20 de abril, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua difundió una explicación pública en la que el entonces fiscal César Jáuregui sostuvo que en el aseguramiento del laboratorio habían participado agentes estatales y militares. La versión inicial sobre los estadounidenses fue que eran trabajadores de la Embajada de Estados Unidos que realizaban labores de adiestramiento, no que hubieran intervenido directamente en el operativo.

La presencia de los extranjeros quedó bajo escrutinio después de que murieran en un accidente vehicular junto con dos integrantes de la Fiscalía estatal cuando regresaban de la zona donde se había localizado el laboratorio. El hecho expuso contradicciones sobre su identidad y participación en las acciones contra la instalación clandestina.

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La FGR sostuvo posteriormente que los dos estadounidenses habían intervenido directamente en el operativo sin contar con la autorización correspondiente. La investigación busca determinar cómo se incorporaron a las tareas y qué funcionarios mexicanos permitieron su participación.

La participación de agentes estadounidenses en el despliegue antidrogas es uno de los ejes de la investigación de la FGR, que busca esclarecer si intervinieron sin autorización y qué funcionarios mexicanos conocían su presencia. (Crédito: Facebook | Fiscalía de Chihuahua)

La FGR señaló que no había una carpeta de investigación previa

Una de las principales anomalías expuestas por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, fue que el operativo se habría realizado sin que la Fiscalía de Chihuahua hubiera abierto previamente una carpeta de investigación, pese a que Jáuregui había declarado que la intervención fue resultado de meses de planeación entre áreas bajo su mando.

Según la versión de la FGR, el desmantelamiento del laboratorio estaba relacionado con delitos del ámbito federal y correspondía a las autoridades federales conducir las investigaciones en esa materia. Por ello, la dependencia cuestionó que la Fiscalía estatal hubiera organizado el operativo sin informar oportunamente a la Federación.

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Godoy señaló que la Fiscalía de Chihuahua notificó a las autoridades federales después de la intervención, aunque, según la investigación, ya había mantenido comunicación con personas extranjeras involucradas en las acciones. La FGR considera que esa secuencia forma parte de las posibles irregularidades que deben esclarecerse.

La falta de una carpeta previa, de acuerdo con los señalamientos federales, es relevante porque el expediente de investigación documenta las diligencias, la intervención de cada autoridad y la obtención de indicios.

Las anomalías en la entrega de indicios y la cadena de custodia

La FGR también reportó problemas en la forma en que recibió la información y los indicios relacionados con el laboratorio clandestino. La dependencia federal señaló que sus agentes ministeriales y peritos no recibieron formalmente de las autoridades estatales el área intervenida, las sustancias ni los demás elementos localizados con la debida cadena de custodia.

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La cadena de custodia permite documentar quién localiza, recolecta, traslada, almacena y analiza cada indicio para preservar su integridad y garantizar que pueda ser presentado en una investigación penal. Las deficiencias en ese procedimiento pueden generar dudas sobre el manejo de las evidencias, aunque no significan automáticamente que estas queden invalidadas.

De acuerdo con la información expuesta por la autoridad federal, sus agentes tuvieron que realizar diligencias para dejar constancia de las condiciones en que encontraron el lugar y asumir el aseguramiento correspondiente.

El punto central es establecer qué autoridad tuvo el control de la escena desde el inicio, cómo se documentó el hallazgo del laboratorio y por qué no se realizó una entrega formal de los indicios a la Federación en los términos que esta consideraba necesarios.

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La presencia de los agentes estadounidenses también está bajo investigación

Además de la participación de los dos ciudadanos estadounidenses en el operativo, la FGR informó que encontró elementos que apuntarían a que acudieron en distintas ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua sin una justificación clara.

Para la Fiscalía federal, esos registros son relevantes porque podrían demostrar que los extranjeros mantenían una relación operativa con personal de la corporación estatal más allá de una colaboración puntual en el terreno.

La investigación busca esclarecer el alcance de esa relación, qué actividades realizaron los estadounidenses y qué funcionarios conocían su presencia. También deberá determinarse si existió autorización para su intervención y si se respetaron las disposiciones mexicanas que regulan la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional.

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La muerte de los dos estadounidenses y de los dos integrantes de la Fiscalía en el accidente carretero dio mayor relevancia a estas preguntas, pero las responsabilidades penales deberán establecerse con base en las pruebas incorporadas a las respectivas causas.

Maru Campos acusó a Jáuregui de actuar por su cuenta

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que desconocía la participación de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal y responsabilizó al exfiscal César Jáuregui y a otros funcionarios de actuar sin informarle.

En una entrevista con Latinus publicada el 14 de octubre, Campos afirmó que el caso destapó una “caja de Pandora” en la Fiscalía estatal y sostuvo que los responsables actuaron “por la libre”. También negó haber gestionado, autorizado o conocido la presencia de extranjeros durante el despliegue.

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Maru Campos culpó al exfiscal de Chihuahua por operativo del caso CIA: “Actuó por la libre”, dijo a medios de comunicación. (Crédito: capturas de pantalla redes sociales)

La mandataria defendió el resultado del operativo contra el laboratorio clandestino, pero instruyó investigar los hechos y determinar responsabilidades. Su postura contrasta con las indagatorias federales, que buscan establecer quién permitió la participación de los estadounidenses y por qué no se informó oportunamente a las autoridades a nivel federal.

Las investigaciones alcanzaron a César Jáuregui y Guillermo Zuany

El 24 de abril, la Fiscalía de Chihuahua creó una unidad especial para investigar los hechos ocurridos durante el operativo de El Pinal. Las pesquisas derivaron en una orden de aprehensión contra Jáuregui por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. (Crédito: Especial)

Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía estatal, explicó que la investigación se centró en la probable participación no autorizada de personas extranjeras y en posibles omisiones en la cadena de mando y los protocolos aplicables. La dependencia sostuvo que el resultado del operativo, aunque permitió desmantelar un laboratorio clandestino, no justificaba actuar fuera de la ley.

Jáuregui fue detenido el sábado 17 de octubre en la ciudad de Chihuahua. La audiencia inicial prevista para esa misma noche fue aplazada a petición de su defensa, que solicitó tiempo para conocer la carpeta de investigación, integrada por ocho tomos. La diligencia quedó programada para reanudarse este domingo 18 de octubre alrededor de las 9:30 horas.

Por separado, la FGR anunció una orden de aprehensión federal contra el exfiscal por hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

Ernestina Godoy afirmó que la investigación federal incluyó más de 100 actos de gabinete y campo y que las autoridades consideran que Jáuregui habría permitido la intervención no autorizada de agentes extranjeros.

La investigación estatal también alcanzó a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, contra quien se informó que fue librada una orden de aprehensión. Hasta la mañana de este domingo no se había confirmado su detención.

Las acusaciones contra Jáuregui siguen sujetas al proceso judicial. Las audiencias y las investigaciones deberán establecer qué decisiones tomó cada funcionario, qué autorización existió para la participación de los extranjeros y cuáles fueron las omisiones atribuibles a los responsables del operativo.

Así fue la detención de César Jáuregui en Chihuahua

César Jáuregui fue detenido alrededor de las 10:20 horas del sábado 17 de octubre, cuando circulaba en su vehículo por la avenida La Cantera, en el cruce con la avenida Washington, en la colonia Campestre-Washington de la ciudad de Chihuahua, de acuerdo con reportes de medios locales.

Un video difundido por medios de comunicación muestra cómo varias camionetas blancas interceptaron el vehículo del exfiscal y le cerraron el paso antes de llegar a un puente vehicular. Agentes estatales descendieron de las unidades y lo detuvieron para cumplimentar una orden de aprehensión.

Guillermo Arturo Zuany Portillo (izquierda) renunció a su puesto el pasado 13 de mayo de 2026. Jáuregui renunció el lunes 27 de abril de 2026 como fiscal general de Chihuahua. Presentó su renuncia a la gobernadora Maru Campos tras reconocer omisiones en la comunicación y gestión institucional relacionadas con el operativo de El Pinal. (Crédito: FGE Chihuahua)

La captura corresponde a la causa penal 3055/2026, relacionada con los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos. Tras su detención, Jáuregui fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.