Pizza de carne asada: cómo preparar una versión casera con queso fundido y mucho sabor

Una pizza de carne asada con queso fundido, cilantro y tomate se sirve sobre una tabla de madera mientras se levanta una de sus porciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pizza de carne asada es una alternativa para quienes disfrutan combinar la tradición de la parrilla con uno de los platillos más populares de la cocina italiana. La mezcla de carne sazonada, queso fundido, salsa de tomate y una masa dorada permite preparar una comida abundante, ideal para compartir durante una reunión con amigos o en familia.

Su principal atractivo está en la combinación de texturas y sabores. La carne aporta un toque ahumado y jugoso, mientras que el queso mozzarella se funde sobre la base y se integra con la salsa. Para darle un carácter más cercano a una carne asada al estilo mexicano, también se pueden incorporar cebolla, chile jalapeño, cilantro fresco o unas gotas de limón al momento de servir.

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Prepararla en casa no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Con una masa para pizza, carne de res, queso y algunos complementos, es posible elaborar una versión personalizada de este platillo. Además, se puede utilizar carne asada que haya sobrado de una comida anterior, siempre que se haya conservado adecuadamente y se recaliente por completo durante la preparación.

Ingredientes para preparar pizza de carne asada

Una porción de pizza con carne asada, queso fundido, cebolla morada y pimientos se levanta sobre la bandeja de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener una pizza equilibrada, conviene elegir un corte de res que conserve su jugosidad después de cocinarse. El bistec de res o la arrachera son buenas opciones, ya que pueden cortarse en tiras pequeñas y distribuirse fácilmente sobre la masa.

Ingredientes para una pizza grande de 2 a 4 porciones:

1 base de pizza grande, comprada o preparada en casa.

250 gramos de bistec de res o arrachera.

200 gramos de queso mozzarella rallado.

½ taza de salsa para pizza o salsa de tomate condimentada.

½ cebolla blanca cortada en tiras.

1 chile jalapeño en rodajas, opcional.

1 cucharada de aceite vegetal.

1 diente de ajo finamente picado.

Sal y pimienta al gusto.

½ cucharadita de comino molido, opcional.

Cilantro fresco picado para decorar.

Limón para acompañar, opcional.

Estos ingredientes permiten preparar una pizza con un sabor intenso sin saturar la masa. Si se desea una versión más cremosa, se puede agregar un poco de queso manchego junto con la mozzarella.

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Cómo preparar y sazonar la carne asada

Una pizza casera de carne asada incluye queso fundido, cebolla morada y pimiento verde sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en sazonar la carne antes de cocinarla. Corta el bistec o la arrachera en tiras pequeñas y mézclalas con sal, pimienta, ajo picado y una pizca de comino. Esta combinación ayuda a realzar el sabor de la res sin ocultar sus características naturales.

Calienta una sartén amplia con el aceite y, cuando esté caliente, incorpora la carne. Cocínala a fuego medio-alto hasta que esté bien cocida y ligeramente dorada. Evita llenar demasiado la sartén, ya que el exceso de carne puede liberar líquido e impedir que se dore correctamente. Añade la cebolla durante los últimos minutos para que se suavice y adquiera un ligero color dorado.

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Retira la preparación del fuego y corta los trozos de carne en piezas más pequeñas si es necesario. Antes de montar la pizza, procura que la carne no tenga exceso de líquido, pues la humedad podría reblandecer la base. Si utilizas jalapeños, puedes reservarlos para agregarlos después, según el nivel de picante que prefieras.

Montaje de la pizza con salsa, carne y queso

Una pizza de carne asada recién horneada lleva queso fundido, cebolla morada, pimiento verde y cilantro sobre una base de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coloca la base de pizza sobre una charola apta para horno. Extiende la salsa de tomate en una capa uniforme, dejando libre un pequeño borde para que la orilla pueda dorarse durante la cocción. No utilices demasiada salsa, ya que el objetivo es conservar una base firme que soporte los ingredientes.

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Distribuye la mitad del queso mozzarella sobre la salsa y agrega la carne asada con la cebolla. Después, incorpora el resto del queso y, si lo deseas, algunas rodajas de jalapeño. Repartir los ingredientes de manera uniforme ayuda a que cada porción tenga una cantidad equilibrada de carne y queso.

Precalienta el horno a 220 °C y hornea la pizza durante aproximadamente 10 a 15 minutos, o hasta que el queso esté completamente fundido y los bordes de la masa se vean dorados. El tiempo dependerá del grosor de la base y de las indicaciones del fabricante si utilizas una masa preparada. Al terminar, retira la pizza con cuidado y déjala reposar unos minutos antes de cortarla.

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