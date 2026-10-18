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Henry Martín se mete al top 3 de goleadores del Apertura 2026: así va la tabla de goleo individual

El delantero mexicano comparte ese escalón con Juan Brunetta y Julián Carranza

Henry Martín marcó con América ante León, llegó a siete goles y se instaló en el tercer sitio de la tabla individual del Apertura 2026 (X@ClubAmerica)
Henry Martín marcó con América ante León, llegó a siete goles y se instaló en el tercer sitio de la tabla individual del Apertura 2026 (X@ClubAmerica)
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Henry Martín marcó con América ante León, llegó a siete goles y se instaló en el tercer sitio de la tabla individual del Apertura 2026.

El delantero mexicano comparte ese escalón con Juan Brunetta y Julián Carranza, mientras Salomón Rondón conserva una ventaja de cuatro anotaciones en la cima.

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Club América Léon Apertura 2026 Liga MX jornada 12
América mantiene liderato en Liga MX tras ganar al León (Club América/FB)
Club América Léon Apertura 2026 Liga MX jornada 12
América mantiene liderato en Liga MX tras ganar al León (Club América/FB)

Martín anotó durante el triunfo de las Águilas por 5-3 ante León, resultado que cerró una jornada en la que varios atacantes modificaron las posiciones de la pelea por el campeonato de goleo.

El capitán americanista suma 7 anotaciones después de 12 jornadas. Su registro lo dejó a un tanto de Juninho, quien ocupa el segundo puesto con ocho goles, y a cuatro de Rondón, delantero que encabeza la clasificación con 12.

La carrera por el liderato todavía tiene margen en el Apertura 2026. Los goles de Martín permiten al América mantener a uno de sus referentes ofensivos entre los principales contendientes individuales del torneo.

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Club América Léon Apertura 2026 Liga MX jornada 12
América mantiene liderato en Liga MX tras ganar al León (Club América/FB)

Salomón Rondón conserva cuatro goles de ventaja sobre Henry Martín

Salomón Rondón se mantiene como el máximo anotador del torneo con 12 goles. El venezolano establece una diferencia sobre Juninho, quien apareció como su perseguidor inmediato con ocho tantos en su cuenta.

Henry Martín, Brunetta y Carranza forman el grupo que siguió con siete anotaciones. El empate coloca a los tres delanteros en la misma posición, aunque sus equipos atravesaron momentos distintos dentro de la competencia.

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Nexaca - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 11, 2026 Pachuca's Salomon Rondon celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Nexaca - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 11, 2026 Pachuca's Salomon Rondon celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El tanto de Martín ante León cobró peso porque llegó en un partido de ocho goles. América se impuso 5-3 y sostuvo su paso en la tabla general, mientras su centrodelantero redujo distancia frente a los dos primeros lugares de la clasificación individual.

Tabla de goleo al momento

  1. Salomón Rondón — 12 goles
  2. Juninho — 8 goles
  3. Henry Martín — 7 goles
  4. Juan Brunetta — 7 goles
  5. Julián Carranza — 7 goles

La diferencia entre el primer y el tercer puesto fue de cuatro goles. Rondón necesita mantener su ritmo para conservar el liderato, mientras Juninho, Martín, Brunetta y Carranza requieren una racha anotadora para acercarse en las siguientes jornadas.

Así va la tabla de goleo individual de la Liga MX (Captura de pantalla | Liga Mx)
Así va la tabla de goleo individual de la Liga MX (Captura de pantalla | Liga Mx)

El registro también muestra que la disputa no se limita a los primeros tres sitios. Óscar Estupiñán se ubica debajo de ese grupo con seis anotaciones, a un gol de los jugadores que comparten el tercer escalón.

El partido entre Monterrey y Pachuca cierra la Jornada 12

La Jornada 12 deja pendiente el partido entre Monterrey y Pachuca, que se disputaría este domingo 18 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Nexaca - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 11, 2026 Pachuca's Salomon Rondon celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Nexaca - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 11, 2026 Pachuca's Salomon Rondon celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Ese encuentro podía alterar la clasificación si alguno de los futbolistas involucrados aparece entre los anotadores. La tabla de goleo llega al cierre de la fecha con Rondón en primer lugar, Juninho en segundo y un empate entre Henry Martín, Brunetta y Carranza en el tercero.

Cabe recordar que la última vez que Henry Martín fue campeón de goleo en la Liga MX fue en el Clausura 2023 cuando logró anotar 14 goles.

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