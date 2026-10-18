Carlos Álvarez se estrena como goleador del América y manda una dedicatoria especial

Carlos Álvarez anotó su primer gol con la camiseta del América y mandó una dedicatoria especial (X@ClubAmerica)

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Carlos Álvarez celebró su primer gol con el América como resultado del trabajo que realizó para ganarse un lugar y ayudar al equipo azulcrema.

El mediocampista español también dio un valor personal a la anotación, pues señaló que su familia siguió su carrera desde España y que el tanto representó un regalo para ellos.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 19, 2026 Club America's Miguel Borja and Carlos Alvarez after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El jugador europeo consideró que el triunfo 5-3 ante León, en el Estadio Nou Camp, marcó una referencia para las Águilas en la jornada 12 del Apertura 2026.

Finalmente, Álvarez también sostuvo que América debe mantener esa línea de juego, corregir errores y crecer como conjunto para sostener sus resultados.

“Muy feliz porque estoy trabajando mucho para poder obtener resultados, sobre todo por aportar al equipo. Y feliz por, por la familia que se ha despertado hoy ahí en España para verlo y qué mejor que poder regalarles un gol. Sí, la verdad que, una victoria muy importante, en un campo muy complicado, y esta es la línea a seguir, a seguir corrigiendo errores y a seguir creciendo como equipo”.

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El futbolista Carlos Álvarez ofrece declaraciones a nivel de cancha tras anotar su primer gol con el Club América.

¿Cómo fue el partido entre León y América?

América venció 5-3 al León en el estadio Nou Camp y se afianzó en el liderato del Apertura 2026. El partido de la jornada 12 dejó ocho goles, con las Águilas como el equipo más efectivo del torneo, con 27 anotaciones.

El conjunto azulcrema tomó ventaja en el primer tiempo. Henry Martín abrió el marcador de penal al minuto 24, después de que una botella lanzada desde la tribuna pasó cerca de su cabeza. Carlos Álvarez amplió la diferencia al 34 con un remate dentro del área.

América mantiene liderato en Liga MX tras ganar al León (Club América/FB)

América mantiene liderato en Liga MX tras ganar al León (Club América/FB)

León reaccionó en el complemento. José Alvarado descontó al 53 con una palomita, pero Érick Sánchez respondió seis minutos después con un disparo desde la media luna. Iván Moreno volvió a acercar a los locales al 82, con un tiro de media distancia para el 3-2.

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América definió el encuentro en los minutos finales mediante contragolpes. Óscar Perea marcó al 84 y Brian Rodríguez anotó al 90; Ismael Díaz fijó el 5-3 en el tiempo agregado. Con el resultado, las Águilas llegaron a 24 puntos, tres más que Toluca, y mantienen un partido pendiente.

¿Quién es Carlos Álvarez y cómo llegó al América?

Carlos Álvarez es un mediapunta español de 23 años, nacido el 6 de agosto de 2003 en Sanlúcar la Mayor. Puede desempeñarse como volante ofensivo o extremo derecho, aunque suele rendir mejor cuando se mueve hacia el centro para recibir entre líneas y asociarse cerca del área.

El futbolista comenzó su formación en las categorías inferiores del Sevilla FC. Durante esa etapa tuvo participación con Sevilla Atlético y llegó a formar parte del primer equipo, antes de continuar su carrera fuera del club andaluz.

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Foto de archivo del centrocampista español Carlos Álvarez. Estadio Ciutat de Valencia, Valencia, España. 23 de septiembre de 2025. REUTERS/Pablo Morano

Fotografía del pasado 22 de febrero, en la que puede verse al centrocampista del Levante Carlos Álvarez (d), durante un partido de Liga. EFE/ Alejandro García

En 2023 se incorporó al Levante UD, donde ganó continuidad y asumió un papel relevante en el ataque. En el conjunto valenciano utilizó el dorsal 10 y formó parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera División durante la temporada 2024-2025.

Con Levante acumuló 14 goles y 14 asistencias en 105 partidos. Su estilo se caracteriza por el juego interior, la conducción con perfil hacia la izquierda y la capacidad para filtrar pases.